1 день назад

Компания Efficient Power Conversion (EPC) выпустила семейство интегрированных GaN ePower Stage EPC23100, предназначенных для высокопроизводительных систем управления электродвигателями. Устройства объединяют высоковольтные и низковольтные GaN-транзисторы, драйверы затворов, схемы level-shifting и защиту в одном компактном корпусе.

Семейство EPC23100 — 100 V интегрированный GaN ePower Stage

Основные технические характеристики

Семейство: EPC23100, EPC23106, EPC23110, EPC23111

EPC23100, EPC23106, EPC23110, EPC23111 Напряжение: 100 В

100 В Ток: до 35 А / 20 А (в зависимости от модели)

до 35 А / 20 А (в зависимости от модели) Интеграция: high-side + low-side GaN FET, драйверы затворов и level-shifting

high-side + low-side GaN FET, драйверы затворов и level-shifting Коэффициент заполнения: непрерывная работа при 100%

непрерывная работа при 100% Защитные функции: Быстрое отключение при аварии (fast fault shutdown) Безопасное управление затворами при пропадании питания Встроенные функции защиты и контроля

Компактный корпус с высокой плотностью мощности

Интеграция всего силового каскада в одном устройстве позволяет уменьшить площадь платы, снизить коммутационные потери и улучшить тепловые характеристики по сравнению с дискретными решениями на GaN.

Целевые применения

Высокопроизводительные приводы BLDC и PMSM

Промышленная автоматизация и сервосистемы

Робототехника и точное управление движением

Компактные высокоэффективные контроллеры двигателей

Решение EPC помогает разработчикам повышать эффективность, плотность мощности и ускорять вывод на рынок современных систем управления электродвигателями.

Источник: Electronics For You