Компания Efficient Power Conversion (EPC) выпустила семейство интегрированных GaN ePower Stage EPC23100, предназначенных для высокопроизводительных систем управления электродвигателями. Устройства объединяют высоковольтные и низковольтные GaN-транзисторы, драйверы затворов, схемы level-shifting и защиту в одном компактном корпусе.
Основные технические характеристики
- Семейство: EPC23100, EPC23106, EPC23110, EPC23111
- Напряжение: 100 В
- Ток: до 35 А / 20 А (в зависимости от модели)
- Интеграция: high-side + low-side GaN FET, драйверы затворов и level-shifting
- Коэффициент заполнения: непрерывная работа при 100%
- Защитные функции:
- Быстрое отключение при аварии (fast fault shutdown)
- Безопасное управление затворами при пропадании питания
- Встроенные функции защиты и контроля
- Компактный корпус с высокой плотностью мощности
Интеграция всего силового каскада в одном устройстве позволяет уменьшить площадь платы, снизить коммутационные потери и улучшить тепловые характеристики по сравнению с дискретными решениями на GaN.
Целевые применения
- Высокопроизводительные приводы BLDC и PMSM
- Промышленная автоматизация и сервосистемы
- Робототехника и точное управление движением
- Компактные высокоэффективные контроллеры двигателей
Решение EPC помогает разработчикам повышать эффективность, плотность мощности и ускорять вывод на рынок современных систем управления электродвигателями.
Источник: Electronics For You