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EPC23100 — 100V GaN ePower Stage для мотор-приводов

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1 день назад

EPC представила 100-вольтовый GaN ePower Stage для высокопроизводительных мотор-приводов

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Компания Efficient Power Conversion (EPC) выпустила семейство интегрированных GaN ePower Stage EPC23100, предназначенных для высокопроизводительных систем управления электродвигателями. Устройства объединяют высоковольтные и низковольтные GaN-транзисторы, драйверы затворов, схемы level-shifting и защиту в одном компактном корпусе.

EPC23100 GaN ePower Stage

Семейство EPC23100 — 100 V интегрированный GaN ePower Stage

Основные технические характеристики

  • Семейство: EPC23100, EPC23106, EPC23110, EPC23111
  • Напряжение: 100 В
  • Ток: до 35 А / 20 А (в зависимости от модели)
  • Интеграция: high-side + low-side GaN FET, драйверы затворов и level-shifting
  • Коэффициент заполнения: непрерывная работа при 100%
  • Защитные функции:
    • Быстрое отключение при аварии (fast fault shutdown)
    • Безопасное управление затворами при пропадании питания
    • Встроенные функции защиты и контроля
  • Компактный корпус с высокой плотностью мощности

Интеграция всего силового каскада в одном устройстве позволяет уменьшить площадь платы, снизить коммутационные потери и улучшить тепловые характеристики по сравнению с дискретными решениями на GaN.

Целевые применения

  • Высокопроизводительные приводы BLDC и PMSM
  • Промышленная автоматизация и сервосистемы
  • Робототехника и точное управление движением
  • Компактные высокоэффективные контроллеры двигателей

Решение EPC помогает разработчикам повышать эффективность, плотность мощности и ускорять вывод на рынок современных систем управления электродвигателями.

Источник: Electronics For You

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