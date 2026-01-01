Ремонт лазерного МФУ Ricoh Aficio SP 100SU (часть 2)

Виталий Овсянников (г. Калуга)

Примечание. После устранения неисправностей планшетного сканера (ошибка SC101), блока лазера (ошибки SC202-SC204 и SC220), высоковольтных источников питания (ошибка SC491) и двигателя привода редуктора (ошибка SC500) необходимо выполнить сброс ошибки МФУ. Для этого выключают устройство выключателем питания и включают через 40...60 с. Если сброс МФУ не сделать, оно работать не будет, а на компьютер будет продолжать передаваться код неисправности (утилита "Smart Organizing Monitor").

SC101 - ошибка планшетного сканера. МФУ включается, не запускаются двигатели привода каретки блока сканера и привода призмы блока лазера. Кратковременно запускается двигатель привода редуктора, на ПУ загорается красный индикатор и код ошибки С6. На компьютере выводится сообщение статус-монитора об ошибке

Возможные причины:

неисправен двигатель привода каретки сканера;

заклинивание каретки и/или редуктора привода каретки;

неисправен жгут и/или разъемы подключения двигателя каретки к плате форматера;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют исправность двигателя, разъемов и жгута подключения к плате форматера. Проверяют редуктор и легкость перемещения каретки блока сканера. Проверяют плату форматера заменой на исправную.

SC101 - ошибка планшетного сканера. МФУ включается, двигатель привода каретки блока сканера запускается и перемещается каретка сканера. Не запускается двигатель привода призмы блока лазера и кратковременно запускается двигатель привода редуктора. На ПУ загорается красный индикатор и код ошибки С6. На компьютере выводится сообщение статус-монитора об ошибке

Возможные причины:

поврежден (неисправен) шлейф подключения сканирующей линейки к плате форматера;

неисправна сканирующая линейка блока сканера;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют шлейф подключения сканирующей линейки к плате форматера. Проверяют сканирующую линейку заменой на исправную. Проверяют плату форматера заменой на заведомо исправную.

SC202 - ошибка таймера отключения двигателя блока лазера. При отправке задания на печать не включается двигатель привода редуктора. На ПУ мигает синий индикатор (МФУ принимает данные), затем загорается красный индикатор и код ошибки С1, а на компьютере выводится сообщение статус-монитора об ошибке

SC203 - ошибка тайм-аута выключения двигателя блока лазера. При отправке задания на печать не включается двигатель привода редуктора. На ПУ мигает синий индикатор (МФУ принимает данные), затем загорается красный индикатор и код ошибки С2, а на компьютере выводится сообщение статус-монитора об ошибке

SC204 - ошибка сигнала блокировки двигателя блока лазера. При отправке задания на печать не включается двигатель привода редуктора. На ПУ мигает синий индикатор (МФУ принимает данные), затем загорается красный индикатор и код ошибки С3, а на компьютере выводится сообщение статус-монитора об ошибке

Возможные причины ошибок SC202-SC204:

нет контакта в разъеме Р022 (плата форматера) и/или в разъеме на плате драйвера двигателя привода призмы в блоке лазера;

неисправен блок лазера;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют подключение жгута к разъемам (плата форматера, плата драйвера двигателя в блоке лазера). Проверяют жгут омметром или заменой на исправный. Поочередно проверяют блок лазера и плату форматера методом замены.

Возможные причины в блоке лазера:

неисправен двигатель привода четырехугольной призмы и/или заклинен ротор;

неисправна плата драйвера двигателя.

Порядок проверки и устранения:

Проверяют легкость вращения ротора двигателя привода четырехугольной призмы (прокручивают вручную). При необходимости (заедание при вращении ротора), выполняют профилактику двигателя привода призмы [2]. Заменяют плату управления в сборе с двигателем привода призмы или выполняют ее ремонт.

Примечание. При прокручивании ротора двигателя нельзя прикасаться к рабочим граням четырехугольной призмы.

SC220 - ошибка синхронизации луча светодиода блока лазера. При отправке задания на печать кратковременно слышен шум двигателей привода призмы блока лазера и привода редуктора. На ПУ мигает синий индикатор (прием данных). Бумага из лотка в МФУ не подается. Отключаются двигатели и на компьютере выводится сообщение об ошибке. На ПУ загорается красный индикатор и код ошибки С4

Возможные причины:

нет контакта в разъеме Р021 (плата форматера) и/или в разъеме на плате управления светодиодом, расположенной в блоке лазера;

неисправен жгут подключения платы управления светодиодом к плате форматера;

неисправен блок лазера;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют подключение шлейфа к разъемам (плата форматера, плата управления светодиодом в блоке лазера). Проверяют шлейф омметром или заменой на исправный. Проверяют блок лазера заменой. Проверяют плату форматера заменой на исправную.

Возможные причины в блоке лазера:

загрязнена оптика в блоке лазера;

неисправна плата управления светодиодом.

Убеждаются в отсутствии загрязнений оптики блока, а также светодиода лазера и датчика луча. В случае неисправности платы управления светодиодом меняют блок лазера на исправный.

SC491 - перегрузка или неисправны высоковольтные ИП. На ПУ загорается красный индикатор и код ошибки С5. На компьютере выводится сообщение об ошибке

Возможные причины:

неисправны разъемы и/или жгуты подключения платы высоковольтных ИП к плате форматера;

неправильно установлены контактные пружины в сборе с контактными наконечниками подачи потенциала на элементы картриджа и на контактную пластину вала переноса;

неправильно установлена и/или неисправна плата высоковольтных ИП.

Порядок устранения:

Проверяют исправность жгута и разъемы подключения платы к плате форматера. Проверяют установку пружин и контактных наконечников подачи потенциала на элементы картриджа и вал переноса. Проверяют крепление и исправность платы высоковольтных ИП.

SC500 - ошибка двигателя привода редуктора. При отправке задания на печать бумага из лотка не подается. Слышен звук двигателя привода призмы блока лазера. Двигатель привода редуктора не запускается. Отключается двигатель привода призмы и на экран компьютера выводится сообщение об ошибке. На ПУ загорается красный индикатор и код ошибки "С6"

Возможные причины:

неисправен двигатель привода редуктора;

неисправен шлейф подключения двигателя к плате форматера;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют двигатель привода редуктора заменой на заведомо исправный. Проверяют шлейф подключения двигателя к плате форматера. Проверяют плату форматера заменой на исправную.

Ошибки узла термозакрепления

После устранения неисправностей узла термозакрепления (коды ошибок SC541-SC545 и SC559) необходимо выполнить операцию "Сброс SC Fuser SC". Если этого не сделать, МФУ работать не будет, на компьютер будет продолжать передаваться код неисправности (утилита "Smart Organizing Monitor").

Для управления сервисными возможностями МФУ ("Сброс SC Fuser SC") используется утилита "Smart Organizing Monitor". Для входа в сервисный режим (Service Mode) нажимают левую нижнюю кнопку и переходят на вкладку "about". В открывшейся вкладке наводят курсор мыши на картинку, нажимают клавиши Ctrl+Shift, затем дважды нажимают правую клавишу мыши. На открывшейся вкладке "Service Mode" обращают внимание на пункт "Fuser SC Detect". Для обеспечения безопасной работы функция "Fuser SC Detect" должна быть включена (положение "ON"). Для сброса кода ошибки нажимают на кнопку "Fuser SC Reset", затем на кнопку "OK", после чего выключают и включают МФУ. Если ошибка узла термозакрепления не сбросилась, повторно выполняют проверку (ремонт) узла и/или схемы управление узлом термозакрепления.

SC541 - ошибка термистора узла термозакрепления (Fatal Error). На панели управления горят синий и красный индикаторы и код ошибки С7. При отправке задания на печать двигатели привода редуктора и блока лазера не запускаются. На компьютере выводится сообщение об ошибке

Возможные причины:

неправильно установлен датчик температуры узла термозакрепления;

неисправен датчик температуры узла термозакрепления;

неисправны разъемы и/или поврежден жгут, соединяющий датчик температуры с платой форматера;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют расположение и фиксацию датчика температуры узла термозакрепления. Проверяют датчик, жгут и разъемы подключения датчика к плате форматера. Проверяют плату форматера заменой на заведомо исправную.

SC542 - ошибка нагревателя узла термозакрепления (Fatal Error). На панели управления горят синий и красный индикаторы и код ошибки С8. При отправке задания на печать двигатели привода редуктора и блока лазера не запускаются. На компьютере выводится сообщение об ошибке

Возможные причины:

неисправна галогенная лампа узла термозакрепления;

неисправен термостат;

неисправен разъем и/или поврежден жгут, соединяющий галогенную лампу с термостатом и платой ИП;

неисправна плата ИП;

неисправны разъемы и/или жгут, соединяющий платы ИП и форматера;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Последовательно проверяют галогенную лампу и термостат. Проверяют жгут и разъемы подключения лампы к плате ИП. Последовательно проверяют плату ИП и форматера заменой на исправные. Проверяют жгут между платой ИП и платой форматера.

SC543 - ошибка перегрева 1. Ошибка вызвана превышением температуры (более 225…230 °С в течение 1 с) узла термозакрепления (Fatal Error). МФУ автоматически заблокируется после третьего обнаружения ошибки. На ПУ горят синий и красный индикатор и код ошибки С9. При отправке задания на печать двигатели привода редуктора и блока лазера не запускаются. На компьютере выводится сообщение об ошибке

SC544 - ошибка перегрева 2. Ошибка вызвана превышением температуры (более 250 °С в течение 1 с) узла термозакрепления (Fatal Error). На ПУ горят синий и красный индикатор и код ошибки "с1" При отправке задания на печать двигатели привода редуктора и блока лазера не запускаются. На компьютере выводится сообщение об ошибке

SC545 - ошибка перегрева. Галогенная лампа остается включенной более 9 с после достижения рабочей температуры узла термозакрепления (Fatal Error). На ПУ горят синий и красный индикаторы и код ошибки С2. При отправке задания на печать двигатели привода редуктора и блока лазера не запускаются. На компьютере выводится сообщение об ошибке

Возможные причины ошибок SC543-SC545:

неисправен датчик температуры узла термозакрепления;

неисправна плата ИП;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют работу схемы управления нагревательным элементом узла термозакрепления (меняют плату источников питания на заведомо исправную). Проверяют исправность, расположение и фиксацию датчика температуры и цепи его подключения к плате форматера. Проверяют плату форматера заменой на исправную.

SC559 - ошибка замятия бумаги в узле термозакрепления (Fatal Error). Датчик выхода бумаги не обнаружил переднюю кромку листа. МФУ автоматически заблокируется после обнаружения третьей ошибки замятия. На ПУ горят синий и красный индикаторы и код ошибки С3. При отправке задания на печать двигатели привода редуктора и блока лазера не запускаются. На компьютере выводится сообщение об ошибке

Возможные причины:

посторонние предметы в тракте движения бумаги;

неисправен датчик и/или флажок датчика выхода бумаги;

неправильно установлен узел термозакрепления;

неисправны (механическое повреждение) элементы узла и/или неправильно собран узел;

неисправны шестерни привода нагревательного вала и/или шестерни редуктора привода узла термозакрепления;

неисправна плата форматера.

Порядок устранения:

Проверяют тракт движения бумаги и правильность установки узла термозакрепления. Проверяют датчик выхода бумаги и флажок датчика. Проверяют целостность элементов узла и правильность сборки. Проверяют шестерню термовала и шестерню привода узла термозакрепления, расположенную в редукторе. Проверяют плату форматера заменой на исправную.

Неисправности узла термозакрепления

Наиболее частой неисправностью узла термозакрепления является механическое повреждение поверхности термовала и прижимного вала вследствие попадания в устройство инородных предметов (скобы от степлера, скрепки и т. д.) или при неаккуратном удалении из узла термозакрепления застрявшей бумаги. Также встречаются случаи выхода из строя галогенной лампы, термистора и схемы управления узлом термозакрепления.

Примечание. Если вышел из строя нагревательный элемент (галогенная лампа) или неисправна цепь управления (нет нагрева узла термозакрепления), то при включении МФУ светодиод красного цвета на ПУ загорается не сразу, а через некоторое время.

Порядок проверки и устранения:

Проверяют лампу, термопредохранитель и цепи питания нагревателя. Для проверки отключают разъем жгута подачи питания на нагреватель (лампу) от разъема CN101 на плате ИП и омметром измеряют сопротивление между 1 и 3 контактом разъема жгута (контакт 2 на разъеме отсутствует): 7...8 Ом при холодной лампе. Проверяют датчик температуры (термистор) узла термозакрепления, жгут подключения термистора к плате форматера, промежуточный разъем, и разъем подключения датчика к плате форматера. Для проверки отключают жгут от разъема Р041 на плате форматера и омметром измеряют сопротивление между 1 и 2 контактом разъема жгута: 400...430 кОм при температуре около 20 °С. При обнаружении обрыва проверяемой цепи снимают термистор с узла термозакрепления, проверяют исправность жгута, промежуточного разъема и термистора.

Примечание. К разъему Р041 на плате форматера подключены датчик температуры (термистор) узла термозакрепления (контакты 1-2) и датчик выхода бумаги (контакты 3-5). Датчик температуры подключается к жгуту через промежуточный разъем, установленный на жгуте, он расположен с правой стороны узла термозакрепления (см. "Демонтаж узла термозакрепления" [1]).

Проверяют работу схемы управления нагревателем. Подключают разъемы жгута галогенной лампы и датчика температуры, а вольтметр переменного напряжения - к контактам 1, 3 разъема CN101. При включении питания МФУ через 1...2 с на нагреватель через контакты разъема CON1 подается напряжение 220 В на время, необходимое для выхода узла термозакрепления на температурный режим. Затем для поддержания температуры кратковременно подается напряжение на нагреватель узла до перехода устройства в режим энергосбережения. При отправке задания на печать на нагреватель подается напряжение 220 В до выхода на температурный режим и, далее, кратковременно подается напряжение на нагреватель для поддержания оптимальной температуры узла термозакрепления при выполнении печати. Если исправны галогенная лампа, термостат и цепи питания, то отсутствие напряжения на разъеме CN101 или его постоянное присутствие указывают на неисправность схемы управления. Для устранения заменяют или ремонтируют плату ИП. Наиболее частая причина неисправности - симистор U1. Его проверяют омметром на "пробой", не выпаивая из платы. В некоторых случаях убедиться в исправности симистора можно только его заменой на заведомо исправный.

Примечание. При перегреве узла термозакрепления обращают внимание на загрязнение датчика температуры и термовала в зоне контакта с датчиком температуры. Также проверяют установку датчика относительно поверхности термовала и работу схемы управления нагревателем.

Ниже будут рассмотрены некоторые дефекты печати, вызванные неисправностью узла термозакрепления. Наиболее частая причина неисправности узла термозакрепления - повреждение тефлоновой поверхности термовала и/или рабочей поверхности прижимного вала вследствие попадания в принтер инородных предметов (скобы от степлера, скрепки и т. д.).

На распечатке наблюдаются темные пятна с интервалом повторения, равным длине окружности термовала (78,6 мм)

Возможные причины:

налипание тонера на поверхность термовала и/или повреждение рабочей поверхности вала инородными предметами;

повреждена поверхность прижимного вала.

На обратной поверхности листа наблюдаются темные пятна с интервалом повторения 69,1 мм (длина окружности прижимного вала)

Возможные причины:

налипание тонера на поверхность прижимного вала;

повреждена поверхность прижимного вала.

Бумага собирается в "гармошку" перед узлом термозакрепления

Возможные причины:

наличие инородных предметов перед узлом термозакрепления;

не вращается термовал (повреждение шестерни термовала и/или шестерни привода термовала редуктора).

Перекос бумаги при прохождении узла термозакрепления - продольные складки на распечатке

Возможные причины:

разность прижима правой и левой сторон прижимного вала к термовалу;

налипание тонера и/или повреждение поверхности прижимного вала.

Застревание бумаги в узле термозакрепления

Возможные причины:

недостаточный прижим резинового вала к термовалу;

поверхность термовала загрязнена тонером;

повреждены пальцы отделения бумаги и/или пружины прижима пальцев к поверхности термовала.

Наматывание бумаги на термовал

Возможные причины:

поверхность термовала загрязнена тонером;

повреждены пальцы отделения и/или пружины прижима пальцев к поверхности термовала.

Плохое закрепление тонера (на распечатке тонер размазывается)

Возможные причины:

недостаточный прижим резинового вала к термовалу;

недостаточная температура узла термозакрепления.

Для устранения вышеприведенных неисправностей разбирают узел термозакрепления, выполняют его профилактику и замену поврежденных элементов (детально описано в [1]). При сборке узла обращают внимание на правильность установки бушингов термовала, прижимного вала, пальцев отделения бумаги, пружин пальцев и датчика температуры. При недостаточной температуре узла проверяют работоспособность датчика температуры и схемы управления узлом термозакрепления.

Неисправности блока лазера

В данном случае выполняют разборку блока, очистку оптических элементов от загрязнений и удалению инородных предметов при их обнаружении.

Светлое изображение на распечатке и на фотобарабане при выполнении стоп-теста

Возможные причины:

загрязнены оптические элементы блока лазера;

недостаточная мощность луча лазера.

Выполняют разборку блока и очистку оптических элементов от загрязнений. При отрицательном результате (недостаточная мощность луча) следует заменить блок лазера.

Предупреждение. Лазерный луч может повредить зрение при попадании его непосредственно в глаза через оптические приборы или при отражении от зеркал и инструментов с отражающей поверхностью. Поэтому включение МФУ при снятой крышке блока лазера категорически запрещается.

Сильный шум в МФУ при включении устройства и при распечатке информации

Возможной причиной дефекта может быть износ подшипника скольжения двигателя привода четырехугольной призмы блока лазера.

Выполняют профилактику двигателя привода призмы - разборку, чистку, смазку (см. [1]). При отрицательном результате следует заменить блок лазера или двигатель привода призмы в сборе с платой управления двигателем.

Ниже будут рассмотрены некоторые дефекты печати, вызванные блоком лазера. Неисправности блока лазера, вызванные отказом его узлов (двигателя привода призмы и светодиода луча лазера) рассмотрены выше.

На распечатке присутствуют белые вертикальные полосы

Неисправность может быть вызвана загрязнением оптики блока лазера и/или из-за присутствия инородных предметов в блоке, перекрывающих лазерный луч на фотобарабан картриджа.

На распечатке присутствуют хаотично расположенные тонкие горизонтальные линии по ширине листа (без полей)

Возможные причины:

загрязнен датчик обнаружения луча лазера и, как следствие, нестабильное обнаружение луча лазерного светодиода;

загрязнены оптические элементы на пути прохождения луча от лазерного светодиода до датчика луча (грани четырехугольной призмы, зеркало датчика луча, линза фокусировки луча на поверхность фотобарабана).

Выполняют разборку блока и очистку вышеуказанных оптических элементов от загрязнений. При отрицательном результате выполняют замену блока лазера.

Неисправности узла переноса изображения

Распечатываемое на МФУ изображение очень светлое или отсутствует. При выполнении стоп-теста на поверхности фотобарабана изображение нормальное

Возможные причины:

загрязнено губчатое покрытие вала переноса;

плохой контакт на вал переноса (или его полное отсутствие) в цепи подачи напряжения от платы высоковольтных источников питания;

неисправен вал переноса;

неисправна плата высоковольтных ИП (низкий уровень напряжения, подаваемого на вал переноса).

Порядок устранения:

Очищают рабочую поверхность вала переноса от тонера и загрязнений. Проверяют наличие контакта между токопроводящим бушингом вала переноса и контактной пластиной, а также между пластиной и контактной площадкой платы источников питания. Заменяют вал переноса. Заменяют или ремонтируют плату высоковольтных ИП.

На распечатке присутствуют участки размытого изображения. При выполнении стоп-теста на фотобарабане изображение нормальное

Возможные причины:

загрязнен или неисправен вал переноса;

неисправна плата высоковольтных источников питания (нестабильно работает источник высокого напряжения вала переноса).

Порядок устранения:

Очищают или заменяют вал переноса. Ремонтируют или заменяют плату ИП.

Неисправности узла подачи и транспорта бумаги

На рассматриваемом в статье устройстве в тракте прохождения бумаги, расположены датчик регистрации начала листа и датчик выхода бумаги из узла термозакрепления.

При неисправности этого узла проверяют вращение вала двигателя привода редуктора, шестерен редуктора, вала ролика подачи, вала транспорта, резинового и тефлонового валов узла термозакрепления и выходного вала транспорта бумаги. При повышенном шуме (треск и т. д.) определяют источник шума и устраняют причину - заменяют поврежденные шестерни, очищают от загрязнений и т.д.

Принтер не подает бумагу

Возможные причины:

загрязнен или изношен (поврежден) ролик подачи бумаги;

неисправен соленоид подачи бумаги и/или отсутствует сигнал управления соленоидом (неисправна плата форматера);

неисправна муфта вала ролика подачи бумаги;

нет прижима бумаги к ролику захвата в момент подачи.

Очищают рабочую поверхность ролика от загрязнений и осматривают его. При обнаружении износа или повреждений ролик заменяют. Проверяют работу соленоида подачи. Очищают от загрязнений и осматривают муфту вала ролика подачи бумаги. При обнаружении повреждений муфта подлежит замене. Проверяют прижим бумаги к ролику подачи бумаги.

Примечание. Соленоид можно проверить подачей постоянного напряжения +24 В от внешнего источника на разъем жгута соленоида. Для подачи напряжения жгут отключают от разъема Р012 платы форматера.

Проверяют наличие напряжения +24 В на контакте 1 и сигнала управления на контакте 2 разъема Р012 платы форматера. Сигнал управления присутствует только во время подачи. При отсутствии управляющего сигнала выполняют ремонт или замену платы форматера. Проверяют работу муфты вала ролика подачи бумаги и прижим бумаги к нему.

Принтер подает из лотка одновременно несколько листов бумаги

Возможно, загрязнена или изношена тормозная площадка. Очищают тормозную площадку от загрязнений. При отсутствии результата выполняют замену тормозной площадки.

Нет движения бумаги после подачи

Возможные причины:

наличие инородных предметов (скрепок, обрывков бумаги) в тракте подачи бумаги;

загрязнена или повреждена рабочая поверхность вала транспорта бумаги и/или прижимных роликов;

не вращается вал транспорта бумаги;

недостаточный прижим прижимных роликов к валу транспорта.

Определение источника дефектов изображения по периоду повтора

Источник Периодичность, мм Проявление Барабан OPC 75,2 Белые пятна на темных областях или наоборот Ролик переноса 45,8 Пятна отсутствующего или размытого изображения Термовал 78,6 Черные пятна и повторные изображения Прижимной вал 69,1 Черные пятна с обратной стороны листа

Осматривают тракт подачи бумаги и при обнаружении инородных предметов удаляют их из МФУ. Очищают рабочую поверхность вала транспорта и прижимных роликов от загрязнений. Осматривают вал транспорта бумаги и при обнаружении повреждений рабочей поверхности вала выполняют его замену. Проверяют установку прижимных роликов, усилие прижима к валу транспорта и легкость их вращения.

Перекос бумаги под картриджем

Возможно, заклинен один из бушингов вала переноса в корпусе - при нажатии на вал в районе одного из бушингов последний не возвращается в исходное положение под действием пружины.

Снимают вал переноса и бушинги с МФУ. Очищают бушинги и направляющие бушингов от тонера и загрязнений. Проверяют наличие и ориентацию пружин под бушингами вала, а также легкость перемещения бушингов в пазах.

Бумага застревает под картриджем (картридж исправен)

Возможные причины:

не вращается фотобарабан картриджа;

не вращается вал переноса в бушингах.

Проверяют правильность установки картриджа в принтер и исправность шестерни редуктора привода фотобарабана картриджа. При обнаружении износа или повреждения шестерня подлежит замене. Проверяют вращение вала переноса в бушингах и перемещение бушингов в направляющих.

После выполнения ремонтных работ подключают МФУ к компьютеру, загружают бумагу в лоток и распечатывают тестовую страницу. Визуально оценивают качество полученной распечатки.

Предупреждения:

Подключение USB-кабеля выполняют только при отключенном сетевом кабеле от устройства. При выполнении всех операций, для исключения возможных повреждений элементов МФУ, необходимо соблюдать осторожность и не применять чрезмерную физическую силу.

В приведенной ниже таблице указана информация для определения источника повторяющихся дефектов изображения, вызванными валами МФУ и фотобарабаном картриджа.

Литература