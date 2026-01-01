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Даташит (datasheet) на микросхему, транзисторы, диоды

RadioRadar - Радиоэлектроника, даташиты, схемы
Даташиты (Datasheets)
ГлавнаяДаташит (Datasheet)

Даташиты (Datasheets) электронных компонентов

Даташит поиск по электронным компонентам в формате pdf на русском языке. Бесплатная база содержит более 1 000 000 файлов доступных для скачивания. Воспользуйтесь приведенной ниже формой или ссылками для быстрого поиска (datasheet) по алфавиту.Если вы не нашли нужного Вам элемента, обратитесь к администрации проекта .
Более 1 000 000 datasheetsнапример: LM317
Введите поисковую фразу для поиска нужного Вам datasheet, или воспользуйтесь быстрыми ссылками

Быстрый поиск datasheet

Вы можете воспользоваться быстрыми ссылками для поиска datasheets, если знаете три первых символа в наименовании электронного компонента.
Поиск по ключевому слову:
capacitor
connector
diode
part
rectifier
relay
resistance
semiconductor
switches
transistor
triac
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2SK2
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54AB
54AC
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54F
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AD8
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AM1
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AM2
AM3
AM4
AM5
AM6
AM7
AM8
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BA2
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BC1
BC2
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BCP
BCW
BCX
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BDW
BDX
BF1
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BTB
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IRL
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KRA
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M274
M275
M41
M74
M741
M74HC4
M74HCT
M93
MAX232
MC1
MC10
MC11
MC12
MC13
MC14
MC141
MC2
MC3
MC33
MC331
MC34
MC4
MC5
MC6
MC7
MC74
MC741
MC742
MC78
MC79
MC8
MC9
MCR
MDA
MJE
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MMBD
MMBTH
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SI1
SL1
SL2
SM1
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SM5
SM6
SM7
SM8
SM9
SMB
SMB1
SMB2
SMP
SN74
SN741
SN742
SN743
SN744
SN746
SN747
SN748
SN749
SPI
SS1
SS2
ST1
ST10
ST11
ST12
ST2
ST24
ST3
ST4
ST5
ST6
ST61
ST62T
ST7
ST8
ST9
STA
STB7
STD
STE
STK
STK1
STK2
STK3
STP
STP1
STP6N
STPR
STQ
STU
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TD1
TD2
TDA
TDA1
TDE
TEA
TIP
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TLP
TMP
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TS27L
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Популярные поисковые запросы datasheets

Здесь представлена история последних поисковых запросов, по поиску datasheets. Перейдя по ссылке можно быстро получить результат поиска datasheet по выбранному запросу.
lm317
LM4861
CD1691CB
ATJ2009
samsung
40T03GP
LM2904
2418
1n5844
d13007k
sam
irf740
SM1628C
MC9S12A64
04E
UL7505
K2843
msr
LA76
SDC
cecl2009
LM324D
1049
L3705N
361
K2543
in4935
4066
sm5840cp
D304X
DNF
FR10
D3402
2sd
K794
1N4756
70T03H
SL100
29F32G08
D1708AG
BA9743A
LTA070B2
TC35
STRG5653
072
max14
STK435
bld
CA339
maxim
max1308
mac212
bta26
mat
RSN3404
SSH6N80
m401
K9MDG08U5M
pan14ee12aa
2SC103
AD822
lta070
TD1410c
MMA7455L
45n03
sck-046
k430
3843a
SVM
6458DS
5M0380R
MC14503
K9GBG08U
LTN
LA7681
rdn050
TDA2050H
SM6135W
atj209
MR4030
TM1628
LA7640
THX202
irg
2sc4742
FIP16b13
LP2951
STP5NB40FP
CD4012
LA6358
cxd2565m
m5218al
M220Z1-L03
c358c
RTD1073
A1205
BT137-600D
l918
ka3883
4115
TG25C60
2N2219A
K9HCG08U1M
3br1065
hj13002
STR501
ka3842
3th4454-0b
f3205z
V216B1-L04
lm4990
srda05-6
UPD4991A
SAA6579T
B1185
TL431ACZ
mp4507
D4001BC
etk3699
d2580
lm2597
LC7267
2n1596
2SK2865
SFC2308
SAY115
2sd2500
sm6136
HEF4538BP
SG3525AN
HCPL316J
BAT15-04W
2n4403
CXA1343
FDW9926A
tc160g
MC68HC711EA9
mpx2200
LP801
TGS2611
str51424
MC33260
m51956
ST1803DFH
ba6294
LA71598HM
N121IB
LTM220MT05
tua2000-4
fdll4148
2SA1695
2SK3467
TMP47C634N
2S15902FP
SL100B
lm494cn
A1693
PCF2111
TIP30B
KRA102S
BC846U
P75n02
c4793
buz71a
M51366SP
MAX5026EUT
TL6006
FS3KM-10
STP55NF06FP
1N5627
K176IE1
ha13119
PD104
ds1287
SN74LS240
SSL2103
FSP250-60ATV
irf9640
2sc1307
max7000
TEA5500T
cd5668
da204u
wd10c23
sr1060
Real Time Clock
sg5841J
irg4ph30kd
mhw3628
TA7415P
K3918
DB
MSP430F
6LB176
MSP430F26
sn7438n
9971GM
C4169
c512
PD9314