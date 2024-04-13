Ремонт электроники
Ремонт электроники: схемы, service manuals, статьи
"Ремонт электронной техники" - статьи и обзоры по ремонту, сервису и обслуживанию различной электронной техники: аудио- и видеоаппаратуры, телефонов, компьютерной техники, бытовой техники, измерительной техники. Здесь Вы найдете описаниями схем электронной аппаратуры, основных неисправностей, алгоритмы выявления неполадок, советы по ремонтуэлектронной аппаратуры, настройке основных узлов.
Новинки
- 31.03.2026Компьютерная техникаКонструкция и ремонт 21,5-дюймового ЖК монитора LG FLATRON 22MP67D (шасси LM14A) с IPS-панелью и LED-подсветкой. Описаны состав узлов, структурная и принципиальные схемы основной платы, скалер TSUML58CHC2-1, интерфейсы DSUB и DVI, типовые неисправности и методы их устранения
- 26.03.2026Аудио и видеотехникаТиповая неисправность ЖК телевизоров Samsung 5000-й серии — отсутствие изображения при работающей подсветке. Причина: отказ ИМС ISL98602IRAAZ на плате T-CON RUNTK5351TP. Описаны диагностика, замена микросхемы и нюансы работы с китайскими аналогами
- 02.03.2026Компьютерная техникаВиталий Овсянников (г. Калуга)Примечание. После устранения неисправностей планшетного сканера (ошибка SC101), блока лазера (ошибки SC202-SC204 и SC220), высоковольтных источников питания (ошибка SC491) и двигателя привода редуктора (ошибка SC500) необходимо выполнить сброс ошибки МФУ. Для этого выключают устройство выключателем питания и включа...
- 02.03.2026Компьютерная техникаВиталий Овсянников (г. Калуга)Статья является логическим продолжением статьи [1], посвященной вопросам разборки, профилактики и замены узлов МФУ «Ricoh Aficio SP 100SU». В этом материале приводится методика поиска и устранения типовых аппаратных неисправностей данного устройства.Предупреждение. Автор не несет ответственности за...
- 27.04.2024Компьютерная техникаПоиск и устранение неисправностей в схеме управления узлом термозакрепленияНаиболее частой причиной неисправностей в схеме управления узлом термозакрепления является выход из строя симистора U1. Его проверяют омметром на "пробой", не выпаивая из платы. Далее проверяют оптрон PC102 и транзистор Q101, неисправные элементы заменяют.П...
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Автотехника
- Система кондиционирования и климат-контроля автомобиля LADA VESTA (часть 2)/13.04.2024
- Диагностика и ремонт антиблокировочной системы тормозов BOSCH ABS 9.0 на примере автомобиля LADA GRANTA (часть 2)/05.04.2024
- Система кондиционирования и климат-контроля автомобиля LADA VESTA (часть 1)/30.03.2024
- Диагностика и ремонт антиблокировочной системы тормозов BOSCH ABS 9.0 на примере автомобиля LADA GRANTA (часть 1)/30.03.2024
- Ремонт автомобильного запускающего устройства/06.01.2024
- Электронная система управления двигателями A15SMS автомобилей Lanos, Chance, Daewoo Nexia, Doninvest Assol (часть 2)/18.11.2023
- Электронная система управления двигателями A15SMS автомобилей Lanos, Chance, Daewoo Nexia, Doninvest Assol (часть 1)/28.10.2023
- Особенности ЭСУД автомобилей DAEWOO MATIZ 2008-2012 годов выпуска с двигателями EURO-3 и EURO-4 (часть 2)/27.10.2023
- Электронная система управления двигателем 21129 автомобилей LADA VESTA (часть 2)/30.09.2023
- Электронная система управления двигателем 21129 автомобилей LADA VESTA (часть 1)/02.09.2023
- Особенности ЭСУД автомобилей DAEWOO MATIZ 2008-2012 годов выпуска с двигателями EURO-3 и EURO-4 (часть 1)/26.08.2023
- Автомобильный усилитель мощности GTO601.1 фирмы JBL (часть 2)/04.02.2023
- Автомобильный усилитель мощности GTO601.1 фирмы JBL (часть 1)/02.02.2023
- Диагностика и ремонт ЭСУД автомобиля FIAT DOBLO Panorama (часть 3)/21.10.2022
- Диагностика и ремонт ЭСУД автомобиля FIAT DOBLO Panorama (часть 2)/24.09.2022
- Диагностика и ремонт ЭСУД автомобиля FIAT DOBLO Panorama (часть 1)/06.08.2022
- Электрооборудование и ЭСУД автомобиля Daewoo Gentra (часть 2)/14.05.2022
- Электрооборудование и ЭСУД автомобиля Daewoo Gentra (часть 1)/06.05.2022
- Диагностика электронных блоков управления двигателями автомобилей с помощью Android-устройств/06.04.2022
- Особенности ремонта часов с ЖК дисплеем на автомобилях Тоуotа/05.04.2022
Аудио и видеотехника
- Об одной типовой неисправности ЖК телевизоров Samsung 5000-й серии/26.03.2026
- Ремонт и регулировка плазменных SMART-телевизоров SAMSUNG 8-й серии/11.02.2023
- Схемотехника плазменных SMART-телевизоров SAMSUNG 8-й серии (часть 2)/21.01.2023
- Схемотехника и ремонт блока питания LGP4750-13PL2 (EAX64905501(2.2)) ЖК телевизоров LG на шасси LD31B (часть 3)/26.11.2022
- Схемотехника плазменных SMART-телевизоров SAMSUNG 8-й серии (часть 1)/25.11.2022
- Схемотехника и ремонт блока питания LGP4750-13PL2 (EAX64905501(2.2)) ЖК телевизоров LG на шасси LD31B (часть 2)/03.11.2022
- Схемотехника и ремонт блока питания LGP4750-13PL2 (EAX64905501(2.2)) ЖК телевизоров LG на шасси LD31B (часть 1)/01.10.2022
- Портативная CD-аудиосистема Philips AZ1880/12 (часть 3)/26.08.2022
- Портативная CD-аудиосистема Philips AZ1880/12 (часть 2)/06.07.2022
- Портативная CD-аудиосистема Philips AZ1880/12 (часть 1)/01.07.2022
- Устройство и ремонт ЖК телевизора LG 22LT360C на шасси LD2AA (часть 1)/21.06.2022
- Устранение типовой неисправности ЖК телевизоров Samsung серий UE32F5xxx и UE32F6xxx/20.05.2022
- Архитектура и сервисный режим ТВ шасси PHILIPS VES2.2E LA (VESTEL 17MB95S-1). Часть 1/04.04.2022
- Схемотехника и ремонт ЖК телевизоров с LED-подсветкой Haier LE39M600SF/ LE46M600SF/LE50M600SF (часть 2)/24.11.2021
- Схемотехника и ремонт ЖК телевизоров с LED-подсветкой Haier LE39M600SF/ LE46M600SF/LE50M600SF (часть 1)/13.11.2021
- Блоки питания PLDG-P005A и PLDE-P007A ЖК телевизоров LG и PHILIPS с краевой LED-подсветкой (часть 2)/19.07.2021
- LED-драйверы задней подсветки ЖК панелей. Схемотехника на примере ИМС ADD5201 (часть 2)/13.07.2021
- LED-драйверы задней подсветки ЖК панелей. Схемотехника на примере ИМС ADD5201 (часть 1)/12.07.2021
- Блоки питания PLDG-P005A и PLDE-P007A ЖК телевизоров LG и PHILIPS с краевой LED-подсветкой (часть 1)/27.06.2021
- Устройство и ремонт N-механизма цифровых видеокамер SONY (часть 2)/17.05.2021
Измерительная техника
- Ремонт мультиметра М-830В/09.09.2023
- Ремонт осциллографа С1-76 (часть 2)/17.11.2022
- Ремонт осциллографа С1-76 (часть 1)/07.11.2022
- Лабораторный блок питания постоянного тока SPS-606/12.02.2019
- Электросхема и ремонт мультиметра DT 832/29.03.2018
- Восстановление принципиальной схемы преобразователя напряжения "ASTRA" по печатной плате и его ремонт (часть 2)/17.12.2017
- Восстановление принципиальной схемы преобразователя напряжения "ASTRA" по печатной плате и его ремонт (часть 1)/15.12.2017
- Некоторые особенности конструкции и работы универсального программатора NM9215 фирмы МАСТЕР КИТ для программирования микросхем энергонезависимой памяти/28.05.2015
- Доработка PonyProg2000 для программирования PIC-контроллеров PIC16F676хх/06.05.2015
- Портативные приборы компании Agilent Technologies/24.03.2015
- Портативный прецизионный прибор для поверки датчиков технологических параметров/28.01.2015
- Ремонт штыря разъёма для подключения щупа к мультиметру/05.09.2014
- Ремонт осциллографа HPS40/28.06.2014
- Осциллограф-мультиметр С1-112/12.02.2010
- Осциллограф С1-94: Схемотехника и ремонт/22.04.2005
Компьютерная техника
- ЖК монитор LG FLATRON 22MP67D (шасси LM14A) — конструкция и ремонт/31.03.2026
- Ремонт лазерного МФУ Ricoh Aficio SP 100SU (часть 2)/02.03.2026
- Ремонт лазерного МФУ Ricoh Aficio SP 100SU (часть 1)/02.03.2026
- Ремонт лазерного принтера Samsung ML-2241 (часть 2)/27.04.2024
- Ремонт лазерного принтера Samsung ML-2241 (часть 1)/20.04.2024
- Программный ремонт электронных книг GMini Magicbook (часть 2)/30.03.2024
- Программный ремонт электронных книг GMini Magicbook (часть 1)/23.03.2024
- Лазерный принтер Samsung ML-2241 — разборка, профилактика, замена узлов (часть 3)/27.05.2023
- Лазерный принтер Samsung ML-2241 — разборка, профилактика, замена узлов (часть 2)/20.05.2023
- Лазерный принтер Samsung ML-2241 — разборка, профилактика, замена узлов (часть 1)/04.03.2023
- Профилактика и ремонт узла термозакрепления лазерных принтеров НР LJ5000/5100 (часть 2)/28.01.2023
- Профилактика и ремонт узла термозакрепления лазерных принтеров НР LJ5000/5100 (часть 1)/21.01.2023
- Ремонт блока питания ноутбука Toshiba/05.01.2023
- Разборка, профилактика и замена узлов лазерного принтера Canon i-SENSYS LBP6020 (часть 5)/29.09.2022
- Postal programmer — «умный» программатор. Работа с микроконтроллерами Weltrend и восстановление ПО устройств/23.09.2022
- Разборка, профилактика и замена узлов лазерного принтера Canon i-SENSYS LBP6020 (часть 4)/27.08.2022
- Разборка, профилактика и замена узлов лазерного принтера Canon i-SENSYS LBP6020 (часть 3)/19.08.2022
- Разборка, профилактика и замена узлов лазерного принтера Canon i-SENSYS LBP6020 (часть 2)/05.08.2022
- Разборка, профилактика и замена узлов лазерного принтера Canon i-SENSYS LBP6020 (часть 1)/22.07.2022
- Устройство и ремонт ЖК монитора AOC e950Swda (часть 4)/14.07.2022
Телефония
- Опыт ремонта зарядного устройства сотового телефона/09.12.2023
- Ремонт смартфонов Apple iPhone (часть 2)/19.08.2023
- Ремонт смартфонов Apple iPhone (часть 1)/03.02.2023
- Инженерное меню Android-устройств на платформе MediaTek (часть 2)/28.01.2022
- Инженерное меню Android-устройств на платформе MediaTek (часть 1)/22.01.2022
- Ремонт мобильного телефона Samsung GT-C3322 (часть 2)/09.07.2021
- Ремонт мобильного телефона Samsung GT-C3322 (часть 1)/18.06.2021
- Разборка и ремонт смартфона Samsung S8530 Wave II/16.10.2020
- Ремонт смартфона TeXeT TM-4677 (Innos i6)/23.07.2020
- Ремонт мобильного телефона Nokia 206/14.03.2020
- Ремонт мобильного телефона Nokia Asha 200/11.11.2019
- Ремонт смартфона Samsung Galaxy Ace Duos/13.10.2019
- Ремонт мобильного телефона Nokia C3-00/22.07.2019
- Программный ремонт смартфона HTC HD2/05.03.2019
- Ремонт смартфона Nokia 5530 XPressMusic (часть 2)/29.11.2018
- Ремонт смартфона Nokia 5530 XPressMusic (часть 1)/02.11.2018
- Ремонт смартфона Samsung GT-I5500/27.08.2018
- Ремонт смартфона Nokia X6-00 (часть 2)/25.06.2018
- Ремонт смартфона Nokia X6-00 (часть 1)/20.05.2018
- Программный ремонт мобильных телефонов SONY ERICSSON (часть 3).Работа с телефонами на платформе А200/20.02.2018
Бытовая техника
- Ремонт индукционной плиты Kitfort KT-109/16.02.2024
- Ремонт холодильника/02.06.2023
- Ремонт аккумуляторного триммера EasyGrassCut 18-260/07.01.2023
- Схемотехника, ремонт и регулировка Smart-телевизоров Samsung UExxD 6-й серии (часть 5)/30.09.2022
- Схемотехника, ремонт и регулировка Smart-телевизоров Samsung UExxD 6-й серии (часть 4)/19.08.2022
- Коды ошибок бытовых газовых котлов (часть 3)/30.07.2022
- Схемотехника, ремонт и регулировка Smart-телевизоров Samsung UExxD 6-й серии (часть 3)/21.07.2022
- Схемотехника, ремонт и регулировка Smart-телевизоров Samsung UExxD 6-й серии (часть 2)/14.07.2022
- Схемотехника, ремонт и регулировка Smart-телевизоров Samsung UExxD 6-й серии (часть 1)/09.07.2022
- Коды ошибок бытовых газовых котлов (часть 2)/24.06.2022
- Коды ошибок бытовых газовых котлов (часть 1)/21.05.2022
- О ремонте минимойки Karcher К4.650/04.04.2022
- Ремонт и модернизация фонаря ФОС 3-5/6/11.03.2022
- Термопот Scarlett SC-ET10D02 и его ремонт (часть 2)/10.08.2021
- Термопот Scarlett SC-ET10D02 и его ремонт (часть 1)/04.08.2021
- Postal programmer — умный программатор. Работа c с 8-битными микроконтроллерами ATmega, ATtiny фирмы Atmel и примеры подключения к модулям стиральных машин (часть 2)/01.07.2021
- Микроконтроллеры Freescale для бытовой техники. Отладочный интерфейс BDM/24.06.2021
- Postal programmer — умный программатор. Работа c с 8-битными микроконтроллерами ATmega, ATtiny фирмы Atmel и примеры подключения к модулям стиральных машин (часть 1)/20.06.2021
- Микроволновая печь с электронным управлением LG VS-2042G (часть 2)/13.06.2021
- Микроволновая печь с электронным управлением LG VS-2042G (часть 1)/02.06.2021