Ремонт электроники: схемы, service manuals, статьи

Датчик положения коленчатого валаДатчик установлен в передней части картера сцепления на расстоянии около 1 мм от вершины зубца задающего диска, закрепленного на коленчатом валу двигателя. Задающий диск представляет собой колесо с зубьями, расположенными с шагом 6°, и впадиной для синхронизации, образованной отсутствием двух зубьев. При вра...