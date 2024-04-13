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Ремонт электронной аппаратуры - каталог статей

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Ремонт электроники: схемы, service manuals, статьи

"Ремонт электронной техники" - статьи и обзоры по ремонту, сервису и обслуживанию различной электронной техники: аудио- и видеоаппаратуры, телефонов, компьютерной техники, бытовой техники, измерительной техники. Здесь Вы найдете описаниями схем электронной аппаратуры, основных неисправностей, алгоритмы выявления неполадок, советы по ремонтуэлектронной аппаратуры, настройке основных узлов.
Новинки
  • 31.03.2026Компьютерная техника
    Конструкция и ремонт 21,5-дюймового ЖК монитора LG FLATRON 22MP67D (шасси LM14A) с IPS-панелью и LED-подсветкой. Описаны состав узлов, структурная и принципиальные схемы основной платы, скалер TSUML58CHC2-1, интерфейсы DSUB и DVI, типовые неисправности и методы их устранения
  • 26.03.2026Аудио и видеотехника
    Типовая неисправность ЖК телевизоров Samsung 5000-й серии — отсутствие изображения при работающей подсветке. Причина: отказ ИМС ISL98602IRAAZ на плате T-CON RUNTK5351TP. Описаны диагностика, замена микросхемы и нюансы работы с китайскими аналогами
  • 02.03.2026Компьютерная техника
    Виталий Овсянников (г. Калуга)Примечание. После устранения неисправностей планшетного сканера (ошибка SC101), блока лазера (ошибки SC202-SC204 и SC220), высоковольтных источников питания (ошибка SC491) и двигателя привода редуктора (ошибка SC500) необходимо выполнить сброс ошибки МФУ. Для этого выключают устройство выключателем питания и включа...
  • 02.03.2026Компьютерная техника
    Виталий Овсянников (г. Калуга)Статья является логическим продолжением статьи [1], посвященной вопросам разборки, профилактики и замены узлов МФУ «Ricoh Aficio SP 100SU». В этом материале приводится методика поиска и устранения типовых аппаратных неисправностей данного устройства.Предупреждение. Автор не несет ответственности за...
  • 27.04.2024Компьютерная техника
    Поиск и устранение неисправностей в схеме управления узлом термозакрепленияНаиболее частой причиной неисправностей в схеме управления узлом термозакрепления является выход из строя симистора U1. Его проверяют омметром на "пробой", не выпаивая из платы. Далее проверяют оптрон PC102 и транзистор Q101, неисправные элементы заменяют.П...

Категории:

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Аудио и видеотехника

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