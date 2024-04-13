Ремонт электроники: схемы, service manuals, статьи

Поиск и устранение неисправностей в схеме управления узлом термозакрепленияНаиболее частой причиной неисправностей в схеме управления узлом термозакрепления является выход из строя симистора U1. Его проверяют омметром на "пробой", не выпаивая из платы. Далее проверяют оптрон PC102 и транзистор Q101, неисправные элементы заменяют.П...