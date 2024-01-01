Ремонт лазерного принтера Samsung ML-2241 (часть 2)

Поиск и устранение неисправностей в схеме управления узлом термозакрепления

Наиболее частой причиной неисправностей в схеме управления узлом термозакрепления является выход из строя симистора U1. Его проверяют омметром на "пробой", не выпаивая из платы. Далее проверяют оптрон PC102 и транзистор Q101, неисправные элементы заменяют.

Примечание.Проверка омметром позволяет однозначно определить только пробой симистора. В некоторых случаях убедиться в исправности симистора можно только заменой на заведомо исправный.

Диагностика принтера по сообщениям статус-монитора

Примечание.Необходимым условием для выполнения диагностики по сообщениям статус-монитора является исправность USB-интерфейса компьютера и корректно установленное для данной модели принтера ПО (драйвер).

Появляется сообщение: "Информация о состоянии USB-принтера недоступна" (принтер включен, индикация включения на ПУ есть)

Возможные причины:

-плохой контакт кабеля в USB-разъеме принтера;

-неисправность USB-кабеля или USB-разъема, установленного на интерфейсной плате принтера;

-неисправна интерфейсная плата.

В данном случае выполняют следующие действия:

1.Проверяют исправность USB-разъема на принтере и USB-кабеля "принтер-ПК", кабель проверяют заменой на заведомо рабочий. Замену USB-кабеля выполняют только при отключенном от принтера сетевом кабеле.

2.Проверяют качество пайки выводов USB-разъема на плате.

3.Проверяют интерфейсную плату заменой на заведомо исправную.

Появляется сообщение: "Загрузите бумагу указанного типа в лоток 1" (фактически бумага есть и загружена в лоток правильно).

Возможные причины:

-повреждение или заклинивание флажка датчика наличия бумаги в лотке;

-неисправность или загрязнение оптических элементов датчика наличия бумаги;

-неисправность разъемов и/или повреждение жгута, соединяющего плату HVPS с платой форматера;

-неисправна плата HVPS и/или плата форматера.

В данном случае выполняют следующие действия:

1.Проверяют исходное положение и легкость перемещения флажка датчика.

2.Очищают оптические элементы датчика и проверяют их работоспособность.

3.Проверяют исправность жгута и наличие контакта в разъеме CN1 на плате HVPS и в разъеме CN13 на плате форматера.

4.Последовательно проверяют платы HVPS и форматера заменой на заведомо исправные.

Появляется сообщение: "Открыта крышка". При этом фактически крышка доступа к картриджу, а также верхняя крышка принтера закрыты

Данное сообщение появляется при обнаружении обрыва в цепях датчиков крышек (верхней и доступа к картриджу).

Возможные причины:

-обломан выступ привода датчика крышки доступа к картриджу, расположенного на ней;

-неисправен датчик(микропере-ключатель) крышки на плате HVPS;

-неисправность разъемов и/или повреждение жгута, соединяющего плату HVPS с платой форматера;

-неисправна плата HVPS и/или плата форматера.

Выполняют следующие действия:

1.Проверяют наличие выступа привода датчика на крышке доступа к картриджу.

2.Проверяют исправность датчика, разъемов и жгута, соединяющего плату HVPS с платой форматера.

3.Проверяют плату форматера заменой на заведомо исправную.

Возможные причины, вызванные неисправностью в цепи датчика верхней крышки:

-неисправен механизм привода датчика верхней крышки;

-неисправен датчик(микропере-ключатель) верхней крышки, расположенный на плате импульсного БП;

-неисправность разъемов и/или повреждение жгута, соединяющего плату импульсного БП с платой форматера;

-неисправна плата импульсного БП и/или плата форматера.

В данном случае выполняют следующие действия:

1.Проверяют механизм привода датчика верхней крышки, расположенный внутри принтера на боковом ограждении с задней стороны.

2.Проверяют исправность датчика, разъемов и жгута, соединяющего плату импульсного БП с платой форматера.

3.Проверяют плату форматера заменой на заведомо исправную.

Появляется сообщение: "Замятие бумаги в лотке 1". При этом фактически замятия бумаги в подающем лотке нет

Ситуация 1. Принтер включается и выходит на готовность. При отправке задания на печать (1 лист) принтер подает бумагу и начинает печать страницы. Далее подается второй лист на 50-55 мм и останавливается. Загорается оранжевый индикатор на панели управления и на экран выводится сообщение "Замятие бумаги в лотке 1". Возможные причины: -неисправен флажок регистрации начала листа; -неисправность датчика начала листа или цепи его подключения к плате форматера (плата импульсного БП, жгут подключения платы БП к плате форматера); -неисправна плата форматера. Выполняют следующие действия: 1.Проверяют износ (повреждение), легкость перемещения и исходное положение флажка датчика начала листа. 2.Проверяют исправность датчика и цепи его подключения к плате форматера. 3.Проверяют плату форматера заменой на заведомо исправную. Ситуация 2. Принтер включается и выходит на готовность. При отправке задания на печать бумага из лотка не подается. Слышен звук работы механики устройства. Ролик подачи выполняет две попытки захвата бумаги из лотка. Возможные причины: -загрязнение ролика подачи бумаги; -износ/повреждение ролика захвата бумаги; Для устранения причины очищают или меняют ролик захвата. Ситуация 3. Принтер включается и выходит на готовность. При отправке задания на печать бумага из лотка не подается. Слышен звук работы механики принтера. Ролик подачи бумаги не вращается. Возможные причины: -неисправна муфта подачи бумаги (загрязнение, износ или деформация); -неисправен соленоид подачи бумаги, шлейфа и/или разъема подключения шлейфа к плате форматера; -неисправна плата форматера. В данном случае выполняют следующие действия: 1.Очищают муфту от загрязнений и проверяют ее работу. При выявлении повреждений или некорректной работе муфта подачи подлежит замене. 2.Проверяют исправность соленоида подачи, жгута и разъема подключения к плате форматера. 3.Проверяют наличие напряжения питания (+24 В) на контакте 2 и сигнала управления на контакте 1 разъема CN11. Сигнал управления присутствует только во время подачи. При отсутствии управляющего сигнала заменяют или ремонтируют плату форматера. Ситуация 4. Принтер включается и выходит на готовность. При включении не слышно звука работы двигателя привода редуктора. При отправке задания на печать бумага из лотка не подается. Слышен звук срабатывания соленоида подачи. Двигатель привода редуктора не запускается. Возможные причины: -заклинивание механических узлов (редуктор, картридж и т.д.); -неисправна ИМС драйвера двигателя и/или двигателя привода редуктора; -неисправен шлейф подключения двигателя к плате форматера; -неисправна плата форматера. В данном случае выполняют следующие действия: 1.Проверяют механику принтера. Для исключения неисправности картриджа (заклинивания) его вынимают из принтера или устанавливают заведомо исправный. Осматривают шестерни редуктора. При обнаружении механических повреждений выполняют их замену. 2.Проверяют двигатель в сборе с платой управления(драйвером двигателя) заменой на заведомо исправный. При подтверждении неисправности микросхемы драйвера ее заменяют. 3.Проверяют исправность шлейфа подключения двигателя к плате форматера. 4.Проверяют плату форматера заменой на заведомо исправную. Появляется сообщение: "Замятие бумаги внутри принтера". При этом фактически замятия бумаги в принтере нет Возможные причины: -поврежден/зависает флажок датчика регистрации начала листа; -неисправность датчика регистрации начала листа или цепи его подключения к плате форматера (плата HVPS, жгут подключения этой платы к плате форматера); -неисправна плата форматера. В данном случае выполняют следующие действия: 1.Проверяют износ (повреждение), легкость перемещения и исходное положение флажка датчика начала листа. 2.Проверяют исправность датчика и цепи его подключения к плате форматера. 3.Проверяют плату форматера заменой на заведомо исправную. Появляется сообщение: "Недостаточный нагрев термофиксатора". При этом принтер включается, на панели управления загорается зеленый индикатор. Запускаются на некоторое время (5...6 с) двигатели редуктора и привода зеркала блока лазера. Через 35...40 с на панели управления загорается красный индикатор Возможные причины: -неисправен нагреватель галогенной лампы; -неисправентермопредохрани-тель; -неисправность (обрыв, некон-такт) в цепи питания нагревателя узла термозакрепления; -неисправность схемы управления нагревателем. В данном случае выполняют следующие действия: 1.Проверяют лампу, термопредохранитель и цепи питания нагревателя. Для проверки отключают разъем жгута подачи питания на нагреватель (лампу) от разъема CON1 на плате HVPS и омметром измеряют сопротивление между 1 и 3 контактом разъема жгута (контакт 2 на разъеме отсутствует), оно должно быть порядка 6 Ом (при холодной лампе). 2.Проверяют работу схемы управления нагревателем: устанавливают разъем на место и подключают вольтметр переменного тока к контактам 1 и 3 разъема. При включении питания принтера, через 1...2 с на контактах разъема появляется напряжение питания нагревателя (около 220 В) на короткое время и, далее, для поддержания температуры узла термозакрепления в необходимых пределах происходит кратковременная подача напряжения (около 100...150 В) на нагреватель. При отправке задания на печать происходит подача напряжения 220 В до выхода на температурный режим и, далее, кратковременное включение питания на нагреватель для поддержания оптимальной температуры узла термозакрепления. Визуально работу лампы узла термозакрепления видно при снятом корпусе, с правой стороны узла, при расположении принтера передней стороной к себе. При исправной лампе, термопредохранителе и цепей питания отсутствие напряжения на разъеме или его постоянное присутствии указывает на неисправность схемы управления. 3.Выполняют замену платы импульсного БП питания или выполняют ее ремонт. Появляется сообщение: "Термистор открыт. Перезагрузка". При этом принтер включается и загорается зеленый индикатор на ПУ. Через 5...6 с на короткое время (3...4 с) запускается двигатель привода редуктора. Двигатель привода зеркала блока лазера не запускается. После отключения двигателя привода редуктора на панели управления загорается красный индикатор Возможные причины: -неисправен датчик температуры или обрыв (неконтакт) в цепи его подключения к плате форматера; -неисправна плата форматера. В данном случае выполняют следующие действия: 1.Проверяют датчик температуры (термистор) узла термозакрепления и жгут подключения датчика к плате форматера. Для проверки отключают разъем жгута (CN3) от платы форматера и омметром измеряют сопротивление между контактами 1 и 3 разъема жгута. Сопротивление исправного датчика температуры составляет 180...200 кОм при температуре около 20°С. При обнаружении обрыва в проверяемой цепи снимают термистор с узла термозакрепления, проверяют исправность жгута и термистора. Неисправный термистор подлежит замене. 2.Проверяют плату форматера заменой на заведомо исправную. Появляется сообщение: "Ошибка модуля лазера" Сообщение вызвано неисправностью блока лазера, и/или платой форматера, и/или жгутами (разъемами жгутов), соединяющими блок лазера с платой форматера. Ситуация 1. Принтер включается, на ПУ горит зеленый индикатор. При отправке задания на печать слышен шум двигателя привода зеркала блока лазера, на панели управления мигает зеленый индикатор (прием данных), на экране компьютера последовательно выдаются сообщения ста-тус-монитора "Подготовка задания печати" и "Идет печать". Далее отключается двигатель привода зеркала, на ПУ принтера загорается красный индикатор,а на экране компьютера появляется сообщение статус-монитора "Ошибка модуля лазера". Возможные причины: -нет контакта в разъеме CN14 (плате форматера)и/или в разъеме на плате драйвера светодиода блока лазера; -неисправен блок лазера; -неисправна плата форматера. В данном случае выполняют следующие действия: 1.Проверяют подключение шлейфа к разъемам (платы форматера и управления лучом в блоке лазера) и сам шлейф. 2.Проверяют блок лазера заменой. 3.Проверяют плату форматера заменой на исправную. Возможные причины неисправности в самом блоке лазера: -загрязнена оптика в блоке; -неисправна плата управления лазером, лазер или датчик луча, расположенные на ней. В данном случае выполняют следующие действия: 1.Убеждаются в отсутствии загрязнений оптики блока, а также лазера и датчика луча. 2.Проверяют плату управления лазером заменой. Предупреждение. Лазерный луч может повредить зрение при попадании его непосредственно в глаза, через оптические приборы или при отражении от зеркал и инструментов с отражающей поверхностью. Поэтому включение принтера при снятой крышке блока лазера категорически запрещается. Ситуация 2. Принтер включается, на ПУ горит зеленый индикатор. При отправке задания на печать слышен шум двигателя привода редуктора, на панели управления мигает зеленый индикатор(прием данных), на экране компьютера последовательно выделяются сообщения статус-монитора "Подготовка задания печати" и "Идет печать". Далее принтер подает бумагу до срабатывания датчика начала листа (бумага подается с лотка в принтер на 50...60 мм) и отключается двигатель привода редуктора. На панели управления принтера загорается красный индикатор, а на экране компьютера сообщение статус-монитора "Ошибка модуля лазера". Возможные причины: -нет контакта в разъеме CN14 (плата форматера)и/или в разъеме на плате драйвера двигателя привода зеркала в блоке лазера; -неисправен блок лазера; -неисправна плата форматера. В данном случае выполняют следующие действия: 1.Проверяют подключение шлейфа к разъемам (платы форматера, управления лучом в блоке лазера) и сам шлейф. 2.Поочередно проверяют блок лазера и плату форматера методом замены. Возможные причины в блоке лазера: -неисправен двигатель привода зеркала (заклинивание ротора); -неисправна плата драйвера двигателя. Выполняют следующие действия: 1.Проверяют легкость вращения ротора двигателя привода зеркала (прокручивают вручную). При необходимости (заедание при вращении ротора) выполняют профилактику двигателя [1]. 2.Заменяют плату управления в сборе с двигателем привода зеркала или выполняют ее ремонт. После выполнения ремонта включают принтер, загружают бумагу в лоток и распечатывают демонстрационную страницу. Для печати страницы в режиме готовности (горит зеленый индикатор "Готов") нажимают и удерживают нажатой кнопку на панели управления до тех пор, пока все индикаторы не начнут медленно мигать (около двух секунд). При успешном выполнении печати демонстрационной страницы подключают принтер к компьютеру и распечатывают тестовую страницу. Визуально оценивают качество полученной распечатки. Предупреждения: 1.Подключение USB-кабеля выполняют только при отключенном сетевом кабеле от принтера! 2.При выполнении всех операций, для исключения возможных повреждений элементов принтера, необходимо соблюдать осторожность и не применять чрезмерную физическую силу. В таблице указаны каталожные номера некоторых запасных частей. Таблица. Перечень каталожных номеров некоторых запасных частей для принтера Samsung ML-2241 Каталожный номер узла Наименование узла JC73-00302A Резина ролика захвата бумаги JC97-02217A Тормозная площадка в сборе JC33-00028B Соленоид ролика захвата JC96-05018A Редуктор в сборе с двигателем JC31-00092A Вентилятор блока питания JC31-00085A Вентилятор узла термозакрепления JC66-00725A Вал переноса JC39-00400A Шлейф (жгут) платы HVPS JC39-00405A Шлейф (жгут) подключения двигателя привода редуктора JC39-00461A Шлейф подключения блока лазера 4713-001212 Лампа галогенная (220 В) JC66-01972B Тефлоновый вал JC66-00564A Шестерня привода тефлонового вала JC61-00589A Левый бушинг тефлонового вала JC61-00590A Правый бушинг тефлонового вала 1404-001451 Датчик температуры (термистор) 4712-001032 Термостат JC66-00600A Резиновый вал JC66-10901A Бушинг резинового вала JC96-05125A Узел термозакрепления в сборе JC92-02018B Главная плата (форматтер) JC44-00087A Плата SMPS JC44-00167A Плата HVPS JC96-04065A Блок лазера Литература и интернет-источники 1.Печеровый В. Лазерный принтер "Samsung ML-2241" - разборка, профилактика, замена узлов. Ремонт & Сервис" № 1,2, 2016 г. 2.http://pdf1.alldatasheet.com/ datasheet-pdf/view/84820/ FAIRCHILD/FSDM07652R.html

Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)

Источник: Ремонт и сервис