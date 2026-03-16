Программы

Программы: инженерные, САПР, анализаторы, для расчетов

"Программы" - подборка программ и утилит радиотехнической , электронной и электротехнической тематики: программы для радиотехнических и электротехнических расчетов; программы эмулирующие измерительные приборы и анализаторы (позволяют превратить ваш компьютер в измерительный комплекс); программы для автоматизированного проектирования (САПР) - позволят вам начертить электрическую схему, разработать печатную плату, оформить документацию на радиоэлектронное устройство; инженерные утилиты - программы , позволяющие облегчить жизнь радиоинженеру или электронщику, как правило, это справочно-информационные утилиты .

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