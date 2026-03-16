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В помощь радиоинженеру - подборка программ

RadioRadar - Радиоэлектроника, даташиты, схемы
Программы
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Программы: инженерные, САПР, анализаторы, для расчетов

"Программы" - подборка программ и утилит радиотехнической, электронной и электротехнической тематики: программы для радиотехнических и электротехнических расчетов; программы эмулирующие измерительные приборы и анализаторы (позволяют превратить ваш компьютер в измерительный комплекс); программы для автоматизированного проектирования (САПР) - позволят вам начертить электрическую схему, разработать печатную плату, оформить документацию на радиоэлектронное устройство; инженерные утилиты - программы, позволяющие облегчить жизнь радиоинженеру или электронщику, как правило, это справочно-информационные утилиты.
Новинки
Программа MultiSeg Code Generator предназначена для создания таблиц соответствия между кодами сегментов цифровых сегментных индикаторов (7, 14 и 16 сегментов) и символами
Обновленная программа Omega для расчёта основных электрических параметров однофазного мостового выпрямителя, краткое описание
Программа Omega для расчёта основных электрических параметров однофазного мостового выпрямителя, краткое описание
Программа расчёта параметров блока питания PowerSup, краткое описание
Программа расчета импульсного трансформатора, краткое описание ExcellentIT, а также приведены особенности ПО

Категории:


Радиотехнические расчеты

Виртуальные радиоизмерения

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