Программы
Программы: инженерные, САПР, анализаторы, для расчетов
"Программы" - подборка программ и утилит радиотехнической, электронной и электротехнической тематики: программы для радиотехнических и электротехнических расчетов; программы эмулирующие измерительные приборы и анализаторы (позволяют превратить ваш компьютер в измерительный комплекс); программы для автоматизированного проектирования (САПР) - позволят вам начертить электрическую схему, разработать печатную плату, оформить документацию на радиоэлектронное устройство; инженерные утилиты - программы, позволяющие облегчить жизнь радиоинженеру или электронщику, как правило, это справочно-информационные утилиты.
Новинки
Программа MultiSeg Code Generator предназначена для создания таблиц соответствия между кодами сегментов цифровых сегментных индикаторов (7, 14 и 16 сегментов) и символами
26.02.2023//Радиотехнические расчетыПрограмма для расчёта основных электрических параметров однофазного мостового выпрямителя
Обновленная программа Omega для расчёта основных электрических параметров однофазного мостового выпрямителя, краткое описание
23.09.2022//Радиотехнические расчетыПрограмма для расчёта основных электрических параметров однофазного мостового выпрямителя
Программа Omega для расчёта основных электрических параметров однофазного мостового выпрямителя, краткое описание
Программа расчёта параметров блока питания PowerSup, краткое описание
Программа расчета импульсного трансформатора, краткое описание ExcellentIT, а также приведены особенности ПО
Категории:
- Радиотехнические расчеты / Радиотехнические расчеты - программы для расчетов электроники, схемотехники
- Виртуальные радиоизмерения / Виртуальные радиоизмерения - программы для радиоэлектронных измерений
- САПР / САПР - программы для удобства разработки электроники, схемотехники
- Инженерные утилиты / Инженерные утилиты - программы для помощи в разработке электроники
Радиотехнические расчеты
- Программа для расчёта основных электрических параметров однофазного мостового выпрямителя/26.02.2023
- Программа для расчёта основных электрических параметров однофазного мостового выпрямителя/23.09.2022
- Программа расчёта параметров блока питания/06.12.2018
- Программа расчета импульсного трансформатора/04.12.2017
- Расчёт сопротивления резисторов для использования с регуляторами напряжения/20.11.2017
- Filter for acoustic system v.2.0.0.0/12.11.2006
- Электрик v.3.9/11.04.2006
- SAS v.2.36 - Расчет угла поворота спутниковой антенны/21.03.2006
- xdec/24.10.2005
- Программа для расчётов по электротехнике/26.09.2005
Виртуальные радиоизмерения
- MultiSeg Code Generator 1.00/16.03.2026
- Программа измерения ёмкости аккумуляторов с помощью Линейного входа звуковой платы компьютера/25.01.2017
- Электрик 6.5/02.02.2010
- Морзе/10.11.2006
- Измеритель емкости/15.06.2005
- Виртуальный осциллограф "РадиоМастер"/29.04.2005
- Виртуальный звуковой генератор "РадиоМастер"/29.04.2005
- LPT 3D HARD ANALYZER 1.6/22.04.2005
- Tune V0.05/07.06.2004
- Test Tone Generator V3.8/19.01.2004
САПР
- sPlan v7.0/11.01.2010
- PreTool 1.0/03.12.2006
- Circuit V1.0.2/12.06.2004
- sPlan v5.0/15.04.2004
- Kedrwin v3.10/19.01.2004
- PCB Developer's Individual Assistant V2.2b/11.10.2003
- FreeStyle Router - топологический трассировщик/30.09.2003
- Схемопостроитель 2003/29.09.2003
- Расчет нелинейных цепей V1.03/19.09.2003
- sPlan V4.0/16.09.2003
Инженерные утилиты
- CwGet v1.50/05.05.2005
- Hamport v. 1.0 beta/02.05.2005
- SeaTTY v1.60/26.04.2005
- Расчет заземления/02.10.2004
- GetData V2.16/27.06.2004
- violet V1.0/30.04.2004
- Engineering Power Tools V2.0.2/07.11.2003
- DataBook V1.30/26.09.2003
- MatheHP V3.4/15.09.2003
- Electrical Engineering Reference V1.5/28.07.2003