Инженерные утилиты
Инженерные утилиты - программы для помощи в разработке электроники
CwGet v1.50 - детектор телеграфа. Программа, принимающая телеграф (CW) через звуковую карту и преобразующая его в текст.подробнее
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Hamport — небольшая программа для управления импортными трансиверами. В окне отображается рабочая частота и режим работы трансивера, которые можно изменять как на самом аппарате, так и с помощью программы.подробнее
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Программа для приема сообщений о погоде, навигационных предупреждений и карт погоды, передаваемых по протоколам RTTY, NAVTEX и HF-FAX (WEFAX) на длинных и коротких волнах.подробнее
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Расчет заземления сводится к определению длины горизонтального заземлителя (обвязка) и числа вертикальных заземлителей (стержней) при заданных условиях.подробнее
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GetData - программа для оцифровки графиков, диаграмм и картподробнее
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violet V1.0 - Программа для расчета ширины спектра и построения временного/спектрального представления различных сигналов.подробнее
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Engineering Power Tools - библиотека инженерных программ, которые могут использоваться для быстрого решения широкого диапазона обычных технических проблем, с которыми часто приходится сталкиватьсяподробнее
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В этой программе-справочнике вы найдете назначения выводов, схемы включения, функциональные таблицы и наиболее важные спецификации, для микросхем серий 40x.. И 74x..подробнее
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Программа, которая поможет вам в решении математических задач. Она предлагает следующие функциональные возможности: Калькуляторы, Уравнения, Алгебраподробнее
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Чрезвычайно удобный справочник для решения ежедневных технических задач. Представляет собой собрание специфической информации, включая преобразования, формулы и др. по математике, физике, электротехнике, механикеподробнее
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