Выставки
Календарь выставок радиоэлектронной и электротехнической тематики
"Выставки" - вся необходимая информация о проводимых выставках тематики: радиотехника, электроника, электротехника, информационные технологии. Календарь выставок поможет своевременно получить актуальную информацию о нужной Вам выставке: описание выставки, контактная информация администрации выставки, время проведения, режим работы, тематики выставки, пресс-релизы, отчеты по прошедшим и предыдущим выставкам, пакеты документов для подачи заявки на участие в выставке.