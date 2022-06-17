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Справочник электронных компонентов

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Справочная информация по электронным компонентам

"Справочник" - информация по различным электронным компонентам: транзисторам, микросхемам, трансформаторам, конденсаторам, светодиодам и т.д. Раздел содержит всю информацию для подбора электронных компонентов и проведения инженерных расчетов, параметры, а также цоколевку корпусов, типовые схемы включения и рекомендации по использованию электронных устройств.
Новинки
  • 08.07.2023Справочник
    Эта статья посвящена второму варианту платы компьютера, условный номер 3.19 (предыдущая версия 3.17). Она отличается несущественно, но даёт небольшие новые возможности. Чертёж платы приведён на рис. 1.Рис. 1. Чертёж платы Прежде всего, некоторые пользователи, собирающие компьютер, предпочли питать его от низковольтного ист...
  • 03.06.2023Справочник
    Что это такое? MFJ-419 - это многофункциональный учебный инструмент для обучения приёму и передаче кода Морзе с помощью классического телеграфного ключа (рис. 1). Он поможет вам освоить CW и передавать телеграфные сообщения без ошибок - всё это в одной маленькой карманной коробочке MFJ (рис. 2). Носите это устройство с собой на работу ина поси -дел...
  • 05.11.2022Справочник
    KNX logoON Semiconductor представила три новых приемопередатчика сигналов витой пары, предназначенных для поддержки шины KNX в приложениях "умного" дома. Новые устройства позволяют использовать миниатюрные и дешевые внешние компоненты, обеспечивая при этом повышенный ток регулятора и, по сравнению с существующими решениями, увеличивая общ...
  • 29.10.2022Справочник
    USB-осциллограф SmartScope с открытой документацией cоздан в LabNation , работающий под операционными системами Apple iOS, Android, Microsoft Windows и Linux.SmartScope выполняет функции осциллографа, логического анализатора и генератора сигналов, поставляется в алюминиевом корпусе размерами 110x64x24,2 мм и весит 158 г. Сре...
  • 29.10.2022Справочник
    Портативное устройство FLIR MR160 от компании FLIR, которое предназначено для определения уровня влаги и одновременного проведения термографических измерений. Прибор может существенно упростить работу специалистов по энергосбережению, строителей, инженерно-технических работников различных областей промышленности.Функционал портативного вла...

Категории:

  • Документация / Документация: электронные компоненты, схемы, нормативная документация
  • Справочник / Справочная информация по электронным компонентам

Документация

Справочник