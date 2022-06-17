Справочник
Справочная информация по электронным компонентам
"Справочник" - информация по различным электронным компонентам: транзисторам, микросхемам, трансформаторам, конденсаторам, светодиодам и т.д. Раздел содержит всю информацию для подбора электронных компонентов и проведения инженерных расчетов, параметры, а также цоколевку корпусов, типовые схемы включения и рекомендации по использованию электронных устройств.
Новинки
- 08.07.2023СправочникЭта статья посвящена второму варианту платы компьютера, условный номер 3.19 (предыдущая версия 3.17). Она отличается несущественно, но даёт небольшие новые возможности. Чертёж платы приведён на рис. 1.Рис. 1. Чертёж платы Прежде всего, некоторые пользователи, собирающие компьютер, предпочли питать его от низковольтного ист...
- 03.06.2023СправочникЧто это такое? MFJ-419 - это многофункциональный учебный инструмент для обучения приёму и передаче кода Морзе с помощью классического телеграфного ключа (рис. 1). Он поможет вам освоить CW и передавать телеграфные сообщения без ошибок - всё это в одной маленькой карманной коробочке MFJ (рис. 2). Носите это устройство с собой на работу ина поси -дел...
- 05.11.2022СправочникKNX logoON Semiconductor представила три новых приемопередатчика сигналов витой пары, предназначенных для поддержки шины KNX в приложениях "умного" дома. Новые устройства позволяют использовать миниатюрные и дешевые внешние компоненты, обеспечивая при этом повышенный ток регулятора и, по сравнению с существующими решениями, увеличивая общ...
- 29.10.2022СправочникUSB-осциллограф SmartScope с открытой документацией cоздан в LabNation , работающий под операционными системами Apple iOS, Android, Microsoft Windows и Linux.SmartScope выполняет функции осциллографа, логического анализатора и генератора сигналов, поставляется в алюминиевом корпусе размерами 110x64x24,2 мм и весит 158 г. Сре...
- 29.10.2022СправочникПортативное устройство FLIR MR160 от компании FLIR, которое предназначено для определения уровня влаги и одновременного проведения термографических измерений. Прибор может существенно упростить работу специалистов по энергосбережению, строителей, инженерно-технических работников различных областей промышленности.Функционал портативного вла...
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- Документация / Документация: электронные компоненты, схемы, нормативная документация
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Документация
- Операционные усилители компании Analog Devices (часть 2)/17.06.2022
- Операционные усилители компании Analog Devices (часть 1)/12.06.2022
- О светопропускании LCD-панелей/07.05.2022
- Микросхемы для источников питания и драйверов светодиодов компании Analog Devices (Часть 3)/30.04.2022
- Микросхемы для источников питания и драйверов светодиодов компании Analog Devices (Часть 2)/14.04.2022
- Микросхемы для источников питания и драйверов светодиодов компании Analog Devices (Часть 1)/07.04.2022
- Универсальная плата-адаптер для AVR микроконтроллеров и программаторов Громова и USBASP/16.10.2021
- Использование обратной связи в сервоприводе SG90/16.09.2021
- Ускорение вывода информации на TFT-дисплей у контроллеров ATmega/03.08.2021
- Микросхема HT46R47 схема включения/04.09.2020
- Схема включения STR W6754/01.08.2020
- STR S5706 схема включения/16.07.2020
- Микросхема STR S6707 схема включения/16.08.2019
- Как проверить светодиодную подсветку LED телевизора/29.07.2019
- Funai телевизор как настроить каналы/20.06.2019
- Как настроить каналы на телевизоре Shivaki/20.06.2019
- Как настроить каналы на телевизоре Grundig/29.05.2019
- Как настроить каналы на телевизоре Рубин 37М06/01.05.2019
- Усилитель на TDA2006 своими руками/24.03.2019
- Схема твердотельного реле постоянного тока своими руками/26.11.2018
Справочник
- КРИСС СР/M - плата версии 3.19/08.07.2023
- MFJ-419 CW ELMER/03.06.2023
- NCN5110, NCN5121, NCN5130 - приемопередатчики шины KNX для систем «умного» дома/05.11.2022
- SmartScope — многоплатформенный 30 МГц USB-осциллограф с открытой документацией/29.10.2022
- Тепловизионный влагомер FLIR MR160/29.10.2022
- Измеритель импеданса Keysight E4982A работает в широком диапазоне частот/21.05.2022
- Генератор РЧ сигналов Tektronix TSG4100A/14.05.2022
- Осциллограф Tektronix DPO70000SX ATI с полосой пропускания 70 ГГц/14.05.2022
- Применение драйвера MOSFET- и IGBT-транзисторов IR4427 в источниках бесперебойного питания/06.05.2022
- Программатор модуля памяти для оборудования URBAN/08.04.2022
- Источник питания МФУ Xerox Phaser 3100MFP/06.04.2022
- КРИСС СР/М - работа с периферийными устройствами (часть 2)/27.02.2022
- КРИСС СР/М - работа с периферийными устройствами (часть 1)/05.02.2022
- Особенности использования датчиков температуры DS18S20/22.01.2022
- Вредный эффект Миллера в таймерах/11.09.2021
- Коррекция параметров электродинамических головок/28.07.2021
- Микросхема 5L0380R схема включения/11.09.2020
- STR G6653 схема включения/07.08.2020
- STR W6553 схема включения/24.07.2020
- Способ измерения высокоомных резисторов/17.02.2020