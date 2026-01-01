Глоссарий терминов: электроника, радиотехника

Auto-store Автосохранение. Функция автоматической записи обнаруженных в процессе поиска частот в память приемника (в качестве каналов памяти). Полезна для сбора в автоматическом режиме первичной информации о радиочастотной обстановке

Attenuator Аттенюатор

ASCII (Аmerican standart code for information interchange) Американский cтандартный 8-битный код для обмена информацией (латинский алфавит, цифры и т.д.), утвержденный ISO. На ПК используется так называемый расширенный код ASCII, в котором первые 128 битовых комбинаций совпадают со стандартным ASCII, а остальные используются для представления национальных алфавитов, псевдографики и специальных символов

ASA (Аmerican standarts association) Американская ассоциация стандартов

APO (automatic power off) Функция автоматического выключения оборудования. Полезна для экономии батарей приемников и трансиверов, принадлежащих забывчивым пользователям. Обычно предлагается несколько предустановленных интервалов бездействия, после которых происходит отключение (например, 10, 20 и 30 минут)

APCO-25 (Аssociation of public safety communications officials) Стандарт цифровой радиосвязи, совместный проект федеральных, государственных и местных органов власти США, поддерживаемый TIA (Американской ассоциацией телекоммуникационной промышленности) и NASTD (Национальной ассоциацией государственных директоров в области телекоммуникаций). Работает в диапазонах частот 136-174, 403-520 и 800 МГц с использованием технологии множественного доступа с частотным разделением (FDMA). В стандарте обеспечивается цифровая передача голоса или данных со скоростью 9,6 Кбит/с по частотному каналу шириной 12,5 КГц. В настоящее время в США производятся радиоприемники, способные декодировать APCO-25

ANL (automatic noise limiter) Автоматический ограничитель шумов. Функция использующаяся для уменьшения шумовых компонентов АМ-радиосигнала. Как правило присутствует в дорогих моделях приемников

AMPS (advanced mobile phone service) Усовершенствованная подвижная телефонная служба. Стандарт сотовой телефонной связи, использующий технологию FDMA и частотный диапазон 825-845/870-890 МГц. Частотный диапазон обеспечивает более 600 дуплексных каналов при ширине полосы каждого канала 30 КГц. Среднее число каналов, выделяемое базовой станцией для обслуживания абонентов, равно 96. Радиус соты радиопокрытия равен 2-20 км. Стандарт преимущественно американский. В Росии также используется во многих регионах

AM (amplitude modulation) Амплитудная модуляция сигнала - изменение амплитуды гармонических колебаний, происходящее с частотой, намного меньшей, чем частота самих колебаний. Звуковые колебания преобразуются в электрические колебания низкой частоты (модулирующий сигнал), которые периодически изменяют (модулируют) амплитуду колебаний высокой частоты (несущей частоты), генерируемых радиопередатчиком. Широко используется в длинно- и средневолновом диапазонах. При амплитудной модуляции возникают боковые полосы

Alpha-tag Означает возможность введения и сохранения пользователем буквенно-цифровых названий каналов/банков частот. Такая возможность есть у многих современных приемников

Airband Авиадиапазон

AGC (automatic gain control) АРУ (автоматическая регулировка усиления)

AFC (automatic frequency control) АПЧ (автоматическая подстройка частоты)

AF gain (audio frequency gain) Усиление звуковой частоты. Другими словами - изменение громкости звука

ACARS (aircraft communication addressing and reporting system) Адресно-отчетная система авиационной связи. Обеспечивает автоматический обмен данными между бортовыми системами самолета и между самолетом и наземными станциями. Введена в 1976 году. Действует в некоторых регионах России. Цифровые сигналы обмена самолетов с наземными станциями могут быть декодированы специальными программами

APPARENT POWER (Видимая мощность; номинальная мощность; полная мощность). Произведение среднеквадратичных значений тока и напряжения. То же что параметр VA

ANSI American National Standards Institute - Американский Национальный Институт Стандартов. Промышленная группа, публикующая стандарты, например, стандарты, разрабатываемые IEEE

AMP Ампер (А) - единица измерения тока, характеризующая поток электронов в проводе. В системах переменного тока, ток (AMPS, Амперы) течет к нагрузке через "фазовый" провод ("hot" wire) и возвращается через "обший провод" ("neutral" wire; "ноль")

AGENT Программа или ПЗУ-микросхема (FIRMWARE) для мониторинга и управления некоторым сетевым устройством. Она поддерживает МIB устройств и отвечает на запросы системы управления сетью (NMS)