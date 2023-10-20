03.11.2023 - 22:48

В очередной книге серии "Ремонт" описаны популярные модели современных "умных" (smart TV) жидкокристаллических телевизоров со светодиодной подсветкой, произведенных в 2015-2019 гг.Рассмотрены четыре телевизионных шасси, три из которых реализованы на основе плат управления производства КНР. На основе этих шасси выпускается бо...