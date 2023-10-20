Новости электроники
18.11.2023 - 23:44
Компания SUNCOYJ, ранее называвшаяся Yangzhou Yangjie Electronic Technology, анонсировала выпуск популярных сигнальных переключающих диодов и диодов Шоттки (таблица 1) в сверхкомпактном корпусе DFN0603 (рисунок 1).Особенности новых диодов:самый маленький форм-фактор корпуса среди всех моделей семейства DFN;высокие эффективность перекл...
17.11.2023 - 23:16
Компания Siglent Technology Co., Ltd в категории измерительных аксессуаров представила серию электронных калибровочных модулей SEM5000A. В линейке 12 базовых модификаций модулей электронной калибровки (ECal) для калибровки векторных анализаторов цепей, c возможностью гибкой конфигурации типов соединительных коннекторов.Компактные модули э...
03.11.2023 - 22:48
Новинка издательства Солон-пресс. Серия "Ремонт". Диагностика и ремонт Smart TV LED-телевизоров 2015-2019 гг.
В очередной книге серии "Ремонт" описаны популярные модели современных "умных" (smart TV) жидкокристаллических телевизоров со светодиодной подсветкой, произведенных в 2015-2019 гг.Рассмотрены четыре телевизионных шасси, три из которых реализованы на основе плат управления производства КНР. На основе этих шасси выпускается бо...
28.10.2023 - 20:12
Образцы малогабаритных OLED-дисплеев WEA012832FWPP3N00000, WEA012832FLPP3N00000 и WEA012832FSPP3N00000 производства компании Winstar.Эти графические дисплеи имеют разрешение 128х32 пикселя, диагональ видимой области составляет 0,91 дюйма, а их внешние габариты – всего 36х12 мм (рисунок 1).Рис. 1. Миниатюрные размеры новых дисплеев...
28.10.2023 - 19:47
Цифровой 3D-датчик магнитного поля OCH1970QAD китайского производителя Orient Chip - это 3D-магнитный датчик с высокой чувствительностью и широким диапазон измерений. Миниатюрная микросхема включает в себя магнитные датчики Холла, стабилизированный усилитель с устранением дрейфа нуля и всю необходимую интерфейсную логику для независимого измер...
27.10.2023 - 20:59
Датчики касания производства китайских компаний:PT2041AT6 (PinTeng);TTP223-BA6 (Tontek). Эти простые микросхемы позволяют добавить в устройство сенсорную кнопку управления. К их достоинствам относятся простота применения, малое энергопотребление и отсутствие необходимости в написании кода.Микросхемы отличаются высокой ч...
27.10.2023 - 20:39
Представляем новую серию универсальных вольтметров - АКИП-2105, которая состоит из трех моделей. Флагманская модель вольтметра АКИП-2105/1 имеет высокие технические характеристики на уровне ведущих брендов рынка современного измерительного оборудования в данной категории СИ. Базовая погрешность измерений составляет ±0,0035% (DCV), максимальн...
26.10.2023 - 23:02
НОВОСТИ"Умные" часы отвязали от смартфона . . . . . . . . .2В "Росэлектронике" разработали ИК камеру с 20-километровой дальностью. . . . . . . . .2Российские госкомпании обяжут до 1 января 2025 года перейти на отечественные ОС и офисные пакеты. . . . . . . . .3Xiaomi и "Яндекс" выпустили "умный дис...
20.10.2023 - 20:47
Новый индустриальный датчик давления Winsen WPCH01-M1-V1-S2-L5-D5-P3 представляет собой врезную герметичную конструкцию, предназначенную для измерения давления до 10 атмосфер в системах водоснабжения и в промышленном технологическом оборудовании, где необходимо контролировать давление газа или жидкости. Датчик измеряет избыточное давление (Sealed G...
20.10.2023 - 20:08
Исследовав рынок промышленных устройств с подключением к трехфазной сети, специалисты компании Yangjie Electronic Technology (YANGJIE) обнаружили, что спрос на диодные мосты в корпусе 3GBJ для сквозного монтажа довольно высок. Трехфазная мостовая схема выпрямителя переменного тока, состоящая из 6 диодов, позволяет обеспечить малый коэффициент пульс...
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