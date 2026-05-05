06.08.2026 - 16:16

Компания TDK Corporation расширила портфель алюминиевых электролитических конденсаторов, представив новые версии серии B43693/B43793 на 125 В и обновив серию B41687/B41787 на 63 В. Конденсаторы с повышенной устойчивостью к вибрациям предназначены для компактных DC-Link батарейных банков в системах 48–120 В, используемых в малых электромобилях...