Новости электроники
07.08.2026 - 10:57
Компания Nuvoton расширила портфель кремниевых решений для платформ Open Compute Project (OCP), ориентированных на искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления. Новые продукты охватывают управление серверами, мониторинг высоковольтных батарей, безопасность платформы и термоконтроль — обеспечивая более высокую плотность, усиленн...
06.08.2026 - 16:16
Компания TDK Corporation расширила портфель алюминиевых электролитических конденсаторов, представив новые версии серии B43693/B43793 на 125 В и обновив серию B41687/B41787 на 63 В. Конденсаторы с повышенной устойчивостью к вибрациям предназначены для компактных DC-Link батарейных банков в системах 48–120 В, используемых в малых электромобилях...
05.08.2026 - 11:42
Компания Yokogawa Test & Measurement представила прецизионный анализатор мощности WT1500, специально разработанный для тестирования силовых систем электромобилей (xEV), батарей, систем накопления энергии (ESS) и преобразователей энергии (PCS). Впервые в серии WT прибор поддерживает прямое измерение постоянного напряжения до 2000 В, что устраняе...
04.08.2026 - 09:37
Компания Murata Manufacturing представила серию DE5 — автомобильные safety-сертифицированные дисковые керамические конденсаторы с выводами. Новая серия обеспечивает более высокое рабочее напряжение, усиленную защиту от импульсных перенапряжений и улучшенную электрическую изоляцию для бортовых зарядных устройств электромобилей, промышленных си...
03.08.2026 - 12:55
Advanced Energy представила 1100-ваттный PFC-модуль в half-brick корпусе с рекордной плотностью мощности
Компания Advanced Energy выпустила модуль коррекции коэффициента мощности (PFC) AIH03ZPFC мощностью 1100 Вт в стандартном half-brick форм-факторе. Это одно из первых решений такого уровня мощности в столь компактном корпусе, сочетающее высокую плотность мощности, высокий КПД и развитые цифровые функции.Advanced Energy AIH03ZPFC — 11...
30.07.2026 - 09:42
Компания Carlo Gavazzi представила устройство мониторинга изоляции DRC61, специально разработанное для незаземлённых (IT) высоковольтных DC-систем в зарядных станциях Mode 4. Устройство непрерывно контролирует сопротивление изоляции между DC-линиями и защитным заземлением, позволяя выявлять деградацию изоляции на ранней стадии.Carlo Gavazzi...
29.07.2026 - 12:58
Компания Danisense представила DP12IP — высокоточный преобразователь тока на основе закрытой петли с флюксгейт-технологией. Устройство предназначено для изолированного измерения постоянного и переменного тока в требовательных PCB-монтируемых системах силовой электроники и обеспечивает точность уровня ppm и отличную долговременную стабильность...
27.07.2026 - 10:00
Компания Littelfuse представила серии FlatSuppressX TP5.0SMD-FL и TP1KSMB-FL — автомобильные TVS-диоды, специально разработанные для защиты чувствительной 48-вольтовой электроники от переходных перенапряжений. Устройства используют фирменную технологию FlatSuppressX, которая обеспечивает ультранизкое и стабильное напряжение ограничения, защищ...
20.07.2026 - 10:09
Компания TDK Corporation представила Micronas HVC 5422C — новый высокопроизводительный контроллер электродвигателей, оптимизированный для малых транспортных средств: электровелосипедов, скутеров, лёгких электромобилей и других компактных автомобильных систем. Чип сочетает продвинутое векторное управление (FOC), комплексную защиту и высокую эф...
17.07.2026 - 12:55
Компания Civoraa представила EVE NET — портативное устройство, которое создаёт частную локальную беспроводную сеть без интернета, сотовой связи и любой существующей инфраструктуры. Оно позволяет более 200 устройствам оставаться на связи, обмениваться данными и получать доступ к цифровому контенту полностью в оффлайн-режиме.EVE NET &...
Новости в мире компьютеров и оргтехники
22.06.2026 - 08:59
Исследователи разработали новую технологию обнаружения сбоев, вызванных электромагнитными помехами (EMI) и другими внешними воздействиями, в режиме реального времени. Это решение позволяет мгновенно выявлять и нейтрализовывать ошибки, вызванные интерференцией, что особенно важно для систем критического применения — автомобильной электроники,...
05.06.2026 - 10:49
На фоне стремительного роста трафика ИИ и нагрузки дата-центров появляются новые Ethernet-решения, помогающие операторам эффективно масштабировать сетевую ёмкость. Эти технологии ориентированы на более высокие скорости, лучшую энергоэффективность, снижение задержек и упрощение управления инфраструктурой.Передовые Ethernet-решения для расш...
01.06.2026 - 11:19
Представлено новое однокристальное решение, которое поддерживает несколько проводных и беспроводных сетевых стандартов в одном чипе. Высокоинтегрированный SoC существенно упрощает разработку, снижает количество компонентов и стоимость системы для устройств IoT, промышленной автоматики, умного дома и подключённой электроники.Однокристально...
05.05.2026 - 09:58
Компания congatec представила модуль conga-TC300 формата COM Express Type 6 Compact - решение начального уровня для edge AI. Модуль оснащается процессорами Intel Core Series 3 "Wildcat Lake" (до шестиядерного Core 7 350) с TDP 15 Вт и сочетает хорошую производительность, возможности искусственного интеллекта и энергоэффективность. c...
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