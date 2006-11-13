Новости сайта RadioRadar

Новости сайта
02.04.2007 - 15:44
Уважаемые посетители, в связи с внедрением нового дизайна, возможно некорректное отображение некоторых страниц сайта
25.02.2007 - 18:53
Открыт книжный магазин по продаже специальной литературы по радиоэлектронике, телекомуникациям, связи, микросхемам, транзисторам и т.д.
Открыт архив пользовательских инструкций (user manuals) и руководств по эксплуатаци электронной техники
20.02.2007 - 06:50
На нашем сайте запущен новый сервис - архив пользовательских инструкций (user manuals) и руководств по эксплуатаци электронной техники. Содержит около 3000 user manuals на русском языке, доступных для закачки
29.01.2007 - 21:18
Работа сайта восстановлена в полном объеме после смены хостинга
05.12.2006 - 12:53
Уважаемые посетители, предлагаем вашему вниманию глоссарий специальных терминов по электронике и радиотехнике. Глоссарий представляет собой словарь специальных терминов по радиотехнике и электронике с расшифровкой и разъяснением значения каждого термина.Надеемся что наш глоссарий поможет Вам прояснить значение того или иного термина связанного с эл...
20.11.2006 - 13:51
Уважаемые посетители, представляем Вашему вниманию новый раздел на нашем сайте: Архив документации (datasheet) с поиском по электронным копонентам. Вы можете воспользоваться данным разделом для поиска необходимых вам datasheet в нашей базе, а затем скачать себе необходимую документацию. База данных datasheet содержит около 900 000 pdf-файлов с доку...
13.11.2006 - 09:57
Уважаемые посетители и пользователи сайта, приносим свои извинения за недоступность сайта в течение двух дней: 11 и 12 ноября 2006 г. Производится реконструкция сайта: смена дизайна и модернизация движка. Сегодня сайт заработал в обычном режиме, но все обновления завершены и возможно некоторые материалы сайта пока не доступны.Мы делаем все возможно...