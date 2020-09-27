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Статьи радиоэлектронной тематики, техника измерений, аудио и видеотехника

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Статьи радиоэлектронной тематики, техника измерений, аудио и видеотехника

"Статьи и аналитика" - подборка научно-технических статей радиоэлектронной тематики, статей по технике измерений, обзоры аудио и видеотехники.
Новинки
  • 12.01.2026Техника измерений
    Ближнепольные зонды — это важный инструмент для инженеров, занимающихся электромагнитной совместимостью (EMC). Они позволяют точно находить источники электромагнитных помех на печатных платах.Что такое ближнепольные зондыБлижнепольный зонд — это миниатюрная антенна, предназначенная для измерения электромагнитных полей в непоср...
  • 22.02.2024Научно-технические
    Важным этапом развития электронной техники второй половины ХХ века стало появление принципиально нового вида электровакуумных приборов - стержневых радиоламп (рис. 1). Они были изобретены видным отечественным инженером Валентином Николаевичем Авдеевым (1915-1972) в ОКБ-617 (г. Новосибирск) и производились с 1956 г. по 1991 г. [1]. Обладая повышенно...
  • 10.10.2021Научно-технические
    Применены следующие компоненты с монтажом в сквозное отверстие. Все разъёмы и светодиоды, микроконтроллер (установлен в панель DIP-28), кварцевый резонатор, держатель CH224-2032 для элемента питания типоразмера CR2032, разъём XS1 - розетка uSb 2.0 Type A. Для поверхностного монтажа использовались резисторы и конденсаторы следующих типоразмеров: 060...
  • 01.10.2021Научно-технические
    В повседневной жизни человек старается облегчить себе жизнь за счёт автоматизации какого-нибудь процесса. Предлагаемое Вашему вниманию устройство может быть использовано для:- управления тёплым полом. Включение за полчаса до прихода хозяев и отключение поздно вечером, затем включение за полчаса до пробуждения и выключение в момент ухода на рабо...
  • 10.11.2020Техника измерений
    Основой предлагаемого мультиметра является микросхема 16-битного двухканального дельта-сигма аналого-цифрового преобразователя (АЦП) AD7705 [1].. Широко распространенные мультиметры на основе  АЦП двойного интегрирования ICL7106 [2] обеспечивают отображение результата преобразования числом, не превышающим 1999, что соответствует, без учета зна...

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