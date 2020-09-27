Статьи, аналитика
Статьи радиоэлектронной тематики, техника измерений, аудио и видеотехника
"Статьи и аналитика" - подборка научно-технических статей радиоэлектронной тематики, статей по технике измерений, обзоры аудио и видеотехники.
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- 12.01.2026Техника измеренийБлижнепольные зонды — это важный инструмент для инженеров, занимающихся электромагнитной совместимостью (EMC). Они позволяют точно находить источники электромагнитных помех на печатных платах.Что такое ближнепольные зондыБлижнепольный зонд — это миниатюрная антенна, предназначенная для измерения электромагнитных полей в непоср...
- 22.02.2024Научно-техническиеВажным этапом развития электронной техники второй половины ХХ века стало появление принципиально нового вида электровакуумных приборов - стержневых радиоламп (рис. 1). Они были изобретены видным отечественным инженером Валентином Николаевичем Авдеевым (1915-1972) в ОКБ-617 (г. Новосибирск) и производились с 1956 г. по 1991 г. [1]. Обладая повышенно...
- 10.10.2021Научно-техническиеПрименены следующие компоненты с монтажом в сквозное отверстие. Все разъёмы и светодиоды, микроконтроллер (установлен в панель DIP-28), кварцевый резонатор, держатель CH224-2032 для элемента питания типоразмера CR2032, разъём XS1 - розетка uSb 2.0 Type A. Для поверхностного монтажа использовались резисторы и конденсаторы следующих типоразмеров: 060...
- 01.10.2021Научно-техническиеВ повседневной жизни человек старается облегчить себе жизнь за счёт автоматизации какого-нибудь процесса. Предлагаемое Вашему вниманию устройство может быть использовано для:- управления тёплым полом. Включение за полчаса до прихода хозяев и отключение поздно вечером, затем включение за полчаса до пробуждения и выключение в момент ухода на рабо...
- 10.11.2020Техника измеренийОсновой предлагаемого мультиметра является микросхема 16-битного двухканального дельта-сигма аналого-цифрового преобразователя (АЦП) AD7705 [1].. Широко распространенные мультиметры на основе АЦП двойного интегрирования ICL7106 [2] обеспечивают отображение результата преобразования числом, не превышающим 1999, что соответствует, без учета зна...
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Аудио & Видео
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- Элементная база некоторых MP3 громкоговорящих устройств (часть 1)/12.01.2020
- Высокочастотный трансформатор своими руками/25.12.2018
- Подключение Ардуино к Интернету/23.04.2018
- Что можно сделать из строчного трансформатора/21.12.2017
- Полупроводниковые селекторы каналов компании NXP для цифровых телевизоров и приставок/12.06.2017
- Семейство видеокамер Panasonic S70/S80/S90. Состав серии, устройство и разборка/02.06.2015
- Общие принципы передачи и приема сигналов по системе DVB-S/20.09.2014
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- Адаптация ТВ шасси при замене кинескопа на кинескоп от компьютерного монитора/08.01.2010
- Обзор модельного ряда проекторов Sony/18.07.2008
- Обновление программного обеспечения DVD-проигрывателей на основе чипов фирмы MEDIATEK/23.06.2008
- Акустическая система VERNA 100А-14/26.05.2008
- Декодеры звуковых сигналов формата MPEG 2.5 LAYER III STA013/013B/013T/04.03.2008
- Качество изображения в современных телевизорах и компьютерных мониторах, методы его улучшения/29.10.2007
- ЖК-телевизор от компании Philips - верное решение для дома/18.05.2007
- И снова микросистемы... Philips MZ 1200, MZ 1100 и MZ 1000 - революция дизайна или ход конем.../28.04.2004
- Семейство универсальных пультов Pronto от Philips./03.02.2004
- Sony CMT-HP7 - микросистема идеально подходящая для Вашего дома!/03.02.2004
Научно-технические
- Стержневые радиолампы и их применение в технике связи/22.02.2024
- Программируемый модуль для применения в быту (часть 2)/10.10.2021
- Программируемый модуль для применения в быту (часть 1)/01.10.2021
- Подключение мосфета к Ардуино/01.06.2018
- Подключение нагрузки к Ардуино/23.05.2018
- Как подключить энкодер к Ардуино/10.05.2018
- Программа для разработки, тестирования, эмуляции, черчения электрических схем/26.02.2018
- Проектирование печатных плат онлайн/25.11.2017
- Многоканальная усилительная структура в УМЗЧ класса D (часть 1)/29.06.2017
- Источник калиброванного импульса для исследования электрогидравлического эффекта/28.05.2017
- Режим прямого доступа к памяти микроконтроллера ATxmega/26.08.2015
- Без свинца/30.06.2015
- Особенности разработки приемопередатчиков телефонных радиоудлинителей диапазона 300 МГц/25.04.2011
- Применение микросхем компании ADDtek/26.10.2009
- Цифровые сигнальные процессоры:Основы выбора/02.02.2007
- Индукционные паяльные станции/06.12.2006
- Выбор источника опорного напряжения/27.01.2006
- Беспроводная передача данных/26.01.2006
- Супервизоры — диспетчеры микропроцессоров/02.12.2005
- Как связать микроконтроллер и компьютер по каналу RS-232/27.10.2005
Техника измерений
- Введение в ближнепольные зонды и их применение в EMC-отладке/12.01.2026
- Девятиразрядный мультиметр на АЦП AD7705/10.11.2020
- Color and Code - определения элементов РЭА по цветовой или кодовой маркировке с интегрированной базой по пассивным и активным радиокомпонентам/31.07.2019
- Расчет универсальной нагрузки для диагностики сварочных аппаратов/29.10.2018
- Электронный компас своими руками/02.04.2018
- Генератор на К561ЛА7 с регулировкой частоты/06.03.2018
- Генератор на NE555 с регулировкой частоты/21.02.2018
- Пирометр своими руками схема/04.02.2018
- Стабильный генератор прямоугольных импульсов/07.01.2018
- Индикатор ВЧ поля схема/25.12.2017
- Лабораторный блок питания на транзисторах/03.12.2017
- Осциллограф отечественного производства С1-220/29.07.2015
- Микроконтроллеры-передатчики ATA6285 и АТА6286 для систем контроля внутришинного давления автомобилей/28.07.2015
- Радиокоммуникационный сервисный тестер РСТ-430/28.06.2015
- Применение тестера POST Card PCI из набора МАСТЕР КИТ NM9221 для диагностики ПК/03.06.2015
- Цифровые и запоминающие осциллографы фирмы EZ Digital/29.05.2015
- Современные осциллографические пробники и рекомендации по их применению (часть 1)/02.10.2014
- Цифровые измерители иммитанса E7-20/E7-25 и их применение/30.09.2014
- Расчет универсальной нагрузки для диагностики сварочных аппаратов/04.02.2014
- Новая бюджетная серия USB-осциллографов АКИП-72200А/09.01.2014