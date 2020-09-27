Статьи радиоэлектронной тематики, техника измерений, аудио и видеотехника

В повседневной жизни человек старается облегчить себе жизнь за счёт автоматизации какого-нибудь процесса. Предлагаемое Вашему вниманию устройство может быть использовано для:- управления тёплым полом. Включение за полчаса до прихода хозяев и отключение поздно вечером, затем включение за полчаса до пробуждения и выключение в момент ухода на рабо...