1 день назад

Введение в ближнепольные зонды и их применение в EMC-отладке

Ближнепольные зонды — это важный инструмент для инженеров, занимающихся электромагнитной совместимостью (EMC). Они позволяют точно находить источники электромагнитных помех на печатных платах.

Что такое ближнепольные зонды

Ближнепольный зонд — это миниатюрная антенна, предназначенная для измерения электромагнитных полей в непосредственной близости от источника сигнала.

В отличие от дальнепольных антенн, такие зонды фиксируют локальные поля, не реагируя на удалённые источники излучения.

Типы ближнепольных зондов

Существует два основных типа ближнепольных зондов:

Магнитные зонды — чувствительны к токам и петлям излучения

— чувствительны к токам и петлям излучения Электрические зонды — реагируют на напряжение и электрическое поле

Магнитные зонды чаще применяются для поиска высокочастотных помех, а электрические — для анализа паразитных наводок по напряжению.

Практическое применение

С помощью ближнепольных зондов инженеры сканируют печатные платы, кабели и разъёмы, выявляя зоны с повышенным уровнем излучения.

Перемещая зонд по поверхности платы, можно быстро определить проблемные дорожки или компоненты.

Преимущества при EMC-отладке

Ближнепольные измерения позволяют оперативно выявлять источники помех и значительно ускоряют процесс отладки.

Поиск источников электромагнитных помех

Сравнение уровней излучения до и после изменений

Снижение затрат на сертификационные испытания

Хотя такие измерения не являются сертификационными, они незаменимы для диагностики и сравнительного анализа.

Заключение

Ближнепольные зонды — эффективный инструмент для решения EMC-проблем. Их использование на ранних этапах разработки помогает избежать дорогостоящих доработок.