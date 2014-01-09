Измерительные приборы - осциллографы, вольтметры, мультиметры, генераторы - обзоры, тесты

21.02.2018 - 23:50

К слову, микроконтроллер NE555 был разработан еще в 1971 году и настолько удачно, что его применяют даже в настоящее время. Существует множество аналогов, более функциональных моделей, модификаций и т.п., но оригинальный чип по-прежнему актуален. Описание NE555Микросхема представляет собой интегральный таймер. В настоящее время вы...