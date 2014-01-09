Техника измерений
Измерительные приборы - осциллографы, вольтметры, мультиметры, генераторы - обзоры, тесты
- 12.01.2026 - 12:22Ближнепольные зонды — это важный инструмент для инженеров, занимающихся электромагнитной совместимостью (EMC). Они позволяют точно находить источники электромагнитных помех на печатных платах.Что такое ближнепольные зондыБлижнепольный зонд — это миниатюрная антенна, предназначенная для измерения электромагнитных полей в непоср...
- 10.11.2020 - 23:18Основой предлагаемого мультиметра является микросхема 16-битного двухканального дельта-сигма аналого-цифрового преобразователя (АЦП) AD7705 [1].. Широко распространенные мультиметры на основе АЦП двойного интегрирования ICL7106 [2] обеспечивают отображение результата преобразования числом, не превышающим 1999, что соответствует, без учета зна...
- Color and Code - определения элементов РЭА по цветовой или кодовой маркировке с интегрированной базой по пассивным и активным радиокомпонентам31.07.2019 - 11:08Программный комплекс Color and Code содержит богатый функционал и позволяет выполнять серию задач различного характера в рамках одного приложения: определять номинал или тип радиоэлементов по цветовой или кодовой маркировке; получать физические и электрические характеристики радиоэлементов; производить электротехнические расчеты; определять тип и п...
- 29.10.2018 - 23:16Появление малогабаритных сварочных аппаратов (СА )инверторного типа значительно расширило парк СА. Увеличилось и количество обращений в ремонтные мастерские, связанные с ремонтом сварочных аппаратов. После ремонта любой сварочный аппарат требует испытания на соответствие своим техническим параметрам, заявленным в паспорте. К таким параметрам, прежд...
- 02.04.2018 - 23:26Компас – гениальное изобретение человечества, позволившее вывести ориентацию на местности на новый уровень. А современные технологии, позволяют в свою очередь вывести на новый уровень сам компас.На текущий момент производители предлагают достаточное количество различных датчиков, которые можно использовать в своих устройствах, все они име...
- 06.03.2018 - 23:16Цифровые микросхемы могут реализовывать не только математическую логику. Один из примеров альтернативного функционала – генераторы тактовых импульсов.В самом простейшем виде генератор представляет собой ни что иное, как колебательный контур, собранный на базе конденсатора и сопротивления (так называемый RC-контур). Однако, такие схемы отл...
- 21.02.2018 - 23:50К слову, микроконтроллер NE555 был разработан еще в 1971 году и настолько удачно, что его применяют даже в настоящее время. Существует множество аналогов, более функциональных моделей, модификаций и т.п., но оригинальный чип по-прежнему актуален. Описание NE555Микросхема представляет собой интегральный таймер. В настоящее время вы...
- 04.02.2018 - 23:07Пирометр – это бесконтактный измеритель температуры объектов. Принцип его работы основывается на том, что все тела при нагревании излучают волны в ИК и световом диапазоне, интенсивность этого излучения и регистрирует прибор соотнося с температурой, для которой свойственно это излучение.Аналогично работают тепловизоры.Выделяют оптическ...
- 07.01.2018 - 21:36Генераторы тактовых импульсов (ГТИ) – это своего рода задающие механизмы в большинстве сложных цифровых схем. На выходе ГТИ формируются повторяющиеся с определенной частотой электрические импульсы. Чаще всего они имеют прямоугольную форму. На основе этих колебаний синхронизируется работа всех включенных в устройство цифровых микросхем. За оди...
- 25.12.2017 - 23:38Высокочастотные поля (ВЧ-поля) – это электромагнитные колебания в диапазоне 100 000 – 30 000 000 Гц. Традиционно в этот диапазон включаются короткие, средние и длинные волны. Есть еще ультра- и сверхвысокочастотные волны.Другими словами – ВЧ-поля, это те электромагнитные излучения, с использованием которых работает подавляющая...
- 03.12.2017 - 09:30Лабораторный блок питания БП является важным устройством в радиолюбительской практике наряду с паяльным оборудованием и измерительным (тестером). Схема блока питания (БП) на транзисторах, приведëнная на рисунке 1, является, по сути, модернизированной версией схемы, предложенной Борисовым В. в книге "Юный радиолюбитель" [1]. Она собой...
- 29.07.2015 - 23:58Основным инструментом для тестирования электроники был и остаётся осциллограф. Традиционные аналоговые осциллографы с ЭЛТ постепенно уходят в прошлое и вытесняются цифровыми устройствами, как собственно во всех областях электроники. Тем не менее, стоимость аналоговых осциллографов остаётся существенно ниже цифровых, даже при стремительном удешевлен...
- Микроконтроллеры-передатчики ATA6285 и АТА6286 для систем контроля внутришинного давления автомобилей28.07.2015 - 23:19Микросхемы компании ATMEL ATA6285 и АТА6286 содержат все необходимые функциональные элементы для измерения и калибровки простых емкостных датчиков давления и движения, а также завершенный радиочастотный передатчик.Микросхемы позволят проектировать оптимизированные по стоимости приложения, в том числе за счет возможности использования прост...
- 28.06.2015 - 23:09Специалистам, работающим в области радиосвязи и телекоммуникаций, и занимающимся разработкой, тестированием или настройкой различной приемопередающей радиоаппаратуры, приходится пользоваться большим количеством всевозможных измерительных приборов. В первую очередь к ним относятся такие приборы, как генератор высокой (ВЧ) и низкой частоты (НЧ), изме...
- 03.06.2015 - 23:23Устройство для ремонта и тестирования персональных компьютеров (ПК) POST Card PCI применяется для диагностики неисправностей при ремонте и модернизации компьютеров, а также периферийных систем. Оно найдет широкое применение в любых электронных системах, работающих на основе компьютеров типа IBM PC (или совместимых с ними).Общие сведенияPOST...
- 29.05.2015 - 22:11Хотя аналоговые осциллографы проще в работе, чем цифровые, им присущи многие недостатки - и громоздкая электронно-лучевая трубка, большие габариты и масса, трудность получения широкой полосы пропускания и невозможность подключения к компьютеру, низкая точность измерений и др.В связи с этим в последние годы бурное развитие получили цифровые осци...
- 02.10.2014 - 16:48Современные осциллографы обычно имеют несколько входов со стандартным коаксиальным (BNC) или специализированным разъемом, конструкция которого зависит, прежде всего, от полосы частот тракта вертикального отклонения [1, 2]. У широкополосных осциллографов входное сопротивление может выбираться равным 50 Ом для наблюдения сигналов в режиме согласовани...
- 30.09.2014 - 20:52В практике работы сервисных центров часто возникает необходимость в измерении резистивности (сопротивления) R, емкости C и индуктивности L цепей с сосредоточенными постоянными. Это связано с временным старением радиокомпонентов, отсутствием или повреждением их маркировки, необходимостью отбора нужных компонентов и необходимостью знать параметры нес...
- 04.02.2014 - 15:57Появление малогабаритных сварочных аппаратов(СА)инверторного типа значительно расширило парк СА. Увеличилось и количество обращений в ремонтные мастерские, связанные с ремонтом сварочных аппаратов. После ремонта любой сварочный аппарат требует испытания на соответствие своим техническим параметрам, заявленным в паспорте. К таким параметрам, прежде...
- 09.01.2014 - 09:08В статье рассмотрены технические характеристики и особенности новой серии компактных USB-осциллографов АКИП-72200А с функциональностью: цифровой запоминающий осциллограф, анализатор спектра и генератор сигналов ФГ/СПФ. Приведён краткий обзор возможностей программы PicoScope6 для USB-осциллографов АКИП™. Уникальная миниатюрность, удобство в ис...