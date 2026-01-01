RadioRadar - электронный портал

О сайте

В современном мире электроника окружает нас в быту, на работе и отдыхе. Жизнь современного человека немыслима без телевизора, компьютера, мобильного телефона и т.д. Сайт будет интересен как профессиональным радиоинженерам, так и начинающим радиолюбителям и всем тем, кто интересуется аспектами развития современной радиотехники и электроники.

Мы представляем Вам обширную разностороннюю актуальную информацию по радиотехнике и электронике. Информация на сайте постоянно обновляется нашей командой. Ежедневная подборка новостей электроники поможет всегда быть в курсе новых технологий, разработок, новинок электронных компонентов. Радиолюбительский раздел предложит широкий выбор схем различного назначения для самостоятельного изготовления: аудио- и видеотехника, охранные устройства, телефония, светотехника, антенны, измерительная техника и многие другие.

Для инженеров и всех интересующихся научной стороной радиотехники и электроники будет интересна подборка теоретических статей и обзоров изобретений. Если у вас сломался телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр или другая аппаратура, и вы обладаете достаточными знаниями, чтобы заняться ремонтом, то вам помогут разделы "Ремонт электроники", "Архив схем", "Справочная", где можно найти подробное описание схем различной аппаратуры, сами схемы, алгоритмы поиска неисправностей, типичные неисправности, справочные материалы по элементной базе.

Также на страницах нашего сайта вы найдете обзорыаудио- и видеотехники, измерительной аппаратуры, а также в дальнейшем планируется открыть раздел по мобильным телефонам, антеннам, спутниковому ТВ, что поможет вам сориентироваться на рынке соответствующей аппаратуры и сделать правильный выбор при покупке.

В разделе "Программы" представлена постоянно обновляющаяся подборка программ различной тематики: для расчета параметров РЭС, эмуляторы измерительной аппаратуры, системы автоматизированного проектирования, инженерные утилиты.

История

Сайт существует с сентября 2002 года. Официальной датой открытия сайта RadioRadar.net является 16 апреля 2003 года. За прошедшее время сайт постоянно развивался, появились новые разделы, новые темы, новые сервисы. Несколько раз менялся внешний вид сайта:

Награды, премии, дипломы

За время работы нашего сайта (с начала 2003 года) было получено несколько наград и премий.

Белорусская Интернет-премия международной специализированной выставки tibo'2004 (2-ое место)

Интернет премия является профессиональной премией Оргкомитета Международной специализированной выставки TIBO, ежегодно присуждаемой сетевым работам, созданным в белорусском секторе Интернет за весомые художественные, технологические и социо-культурные достижения в области информации, культуры, искусства и образования.

Белорусская Интернет-премия международной специализированной выставки tibo'2005 (1-ое место)

Интернет премия является профессиональной премией Оргкомитета Международной специализированной выставки TIBO, ежегодно присуждаемой сетевым работам, созданным в белорусском секторе Интернет за весомые художественные, технологические и социо-культурные достижения в области информации, культуры, искусства и образования.

Четвертый белорусский конкурс контент-проектов 2006 (1-ое место)