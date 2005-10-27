Научно-технические
Радиотехника и электроника: наука, технологии, разработки, история
"Научно-технические статьи" - подборка научно-технических статейрадиоэлектронной тематики: новинки электронных компонентов, научные разработки в области радиотехники и электроники, статьи по истории развития радиотехники и электроники, новые технологии и методы построения и разработкирадиоэлектронных устройств, перспективные технологии будущего, аспекты и динамика развития всех направлений радиотехники и электроники, обзоры выставок радиоэлектронной тематики.
- 22.02.2024 - 21:44Важным этапом развития электронной техники второй половины ХХ века стало появление принципиально нового вида электровакуумных приборов - стержневых радиоламп (рис. 1). Они были изобретены видным отечественным инженером Валентином Николаевичем Авдеевым (1915-1972) в ОКБ-617 (г. Новосибирск) и производились с 1956 г. по 1991 г. [1]. Обладая повышенно...
- 10.10.2021 - 10:56Применены следующие компоненты с монтажом в сквозное отверстие. Все разъёмы и светодиоды, микроконтроллер (установлен в панель DIP-28), кварцевый резонатор, держатель CH224-2032 для элемента питания типоразмера CR2032, разъём XS1 - розетка uSb 2.0 Type A. Для поверхностного монтажа использовались резисторы и конденсаторы следующих типоразмеров: 060...
- 01.10.2021 - 23:25В повседневной жизни человек старается облегчить себе жизнь за счёт автоматизации какого-нибудь процесса. Предлагаемое Вашему вниманию устройство может быть использовано для:- управления тёплым полом. Включение за полчаса до прихода хозяев и отключение поздно вечером, затем включение за полчаса до пробуждения и выключение в момент ухода на рабо...
- 01.06.2018 - 23:53Программируемый микроконтроллер Arduino идеально подходит для создания нестандартных устройств. А имеющиеся в избытке готовые модули, расширения и скетчи значительно облегчают задачу.Однако, всегда находятся проекты, в которых к Arduino необходимо подключить мощный узел или устройство. Микроконтроллер будет отвечать за логику работы, а узел или...
- 23.05.2018 - 22:46Многие новички, после нескольких простых экспериментов с программируемыми микроконтроллерами Arduino, пытаются реализовать свои собственные задумки, но сталкиваются с довольно распространённой проблемой – подключением нагрузки.Дело в том, что на выходах Ардуино можно получить напряжение только 5 В (это уровень логической единицы). При это...
- 10.05.2018 - 22:47Для начала разберёмся детальнее, что такое энкодер.Энкодер – это устройство, предназначенное для определения угла поворота и преобразующее данные в электрический сигнал. Другое название энкодера – "датчик угла поворота".По выходному сигналу различают:Инкрементные энкодеры - на выходе формируется две последовател...
- 26.02.2018 - 23:14Немного теории, чтобы было понятнее.Электрические схемы могут быть:1. Структурными (это первый уровень абстракции. Используются на начальном этапе проектирования новых приборов. Отображают основные узлы и связи между ними);2. Функциональными (это общий уровень абстракции. Используется для пояснения процессов, протекающих внутри отдельны...
- 25.11.2017 - 23:55Если ваша электрическая схема содержит несколько простых элементов, то процесс моделирования печатной платы для них вполне можно выполнить вручную, без использования специфичного программного обеспечения (ПО). Однако, если среди элементов появляется хотя бы одна микросхема, или количество деталей увеличивается до 10 и более, то без САПР (систем авт...
- 29.06.2017 - 23:30Среди важных параметров, рассматриваемых автором в многоканальных усилительных структурах (МКУС), - задержка коррекции выходного сигнала по петле обратной связи, а в УМЗЧ класса D она нередко достигает периода переключения транзисторов выходного каскада, т. е. десятка микросекунд. Включение экономичного усилителя мощности класса D в МКУС способству...
- 28.05.2017 - 23:50В лаборатории радиоэлектроники совместно с лабораторией химии Дома научно-технического творчества молодёжи Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества разработан источник импульсов для изучения электрогидравлического эффекта, наблюдаемого в жидкостях. С этим прибором авторы статьи знакомят наших читателей.В лаборатории радиоэ...
- 26.08.2015 - 23:52Микроконтроллеры Atxmega [1], в отличие от своих предшественников ATmega, имеют гораздо более высокую производительность, что обеспечивается не только повышенной тактовой частотой, но и более развитой внутренней архитектурой, в которой присутствует ряд новых узлов. Один из них - контроллер прямого доступа к памяти (ПДП), с помощью которого организу...
- 30.06.2015 - 23:26Широко применяющиеся оловянно-свинцовые припои, состоящие из свинца и олова в приблизительной пропорции 40% свинца и 60% олова, обладают хорошей эвтектикой. Свинец и сплавы на его основе, которые используются для пайки, имеют низкую температуру плавления. К сожалению, свинец является токсичным металлом. Из экологичных соображений содержащие свинец...
- 25.04.2011 - 21:31Данная статья посвящена вопросам разработки приемопередатчиков (радиочастотных блоков) для телефонных радиоудлинителей. На примере конкретной схемотехнической реализации показаны подходы к разработке различных узлов приемного и передающего трактов, а также описаны целевые функции, использованные при их синтезе. Значительную часть материалов данной статьи можно использовать при разработке приемопередатчиков любых УКВ ЧМ радиостанций.
- 26.10.2009 - 10:33В статье рассматриваются области применения светодиодных драйверов фирмы ADDtek и приводятся типовые схемы включения.
- 02.02.2007 - 16:01Параметры цифровых сигнальных процессоров (DSP) и их влияние на выбор подходящей микросхемы.
- 06.12.2006 - 08:32Паяльные индукционные станции нового поколения
- 27.01.2006 - 00:00На первый взгляд, источники опорного напряжения (ИОН) весьма несложные устройства. Но их правильный подбор для конкретного применения без методически обоснованного подхода может оказаться длительной и рутинной работой. В этой статье приведен краткий обзор доступных типов ИОН, выпускаемых фирмой MAXIM, и обсуждается возможность использования техниче...
- 26.01.2006 - 00:00В мире современной электроники одним из направлений, которое неуклонно развивается «вширь и вглубь», является связь. Причем доля беспроводной связи стремительно растет буквально не по дням, а по часам. На мобильной связи, которая позволяет общаться практически в любой части света, мы останавливаться не будем. В статье же рассмотрим микр...
- 02.12.2005 - 00:00При проектировании микропроцессорных систем возникает масса проблем с подачей питания. Неправильная последовательность включения/выключения на определенных выводах, очень быстрый подъем или снижение напряжения, слишком медленная стабилизация и так далее, требуют решения для нормального функционирования системы. Импульсные помехи от внешних компонен...
- 27.10.2005 - 00:00Настоящая статья задумывалась как пример реализации разработки микроконтроллерного устройства, управляемого персональным компьютером по последовательному каналу. Она предназначена для тех, кто еще не имеет опыта подобных разработок. Разобравшись с тем, как ПК управляет микроконтроллером, отображает, обрабатывает и сохраняет полученную от него инфор...