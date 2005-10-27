Радиотехника и электроника: наука, технологии, разработки, история

25.11.2017 - 23:55

Если ваша электрическая схема содержит несколько простых элементов, то процесс моделирования печатной платы для них вполне можно выполнить вручную, без использования специфичного программного обеспечения (ПО). Однако, если среди элементов появляется хотя бы одна микросхема, или количество деталей увеличивается до 10 и более, то без САПР (систем авт...