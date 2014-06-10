Статьи радиоэлектронной тематики от наших партнеров

Сетевые провода - как артерии для цифрового мира. От их качества зависит, насколько быстро "течёт" информация между устройствами. Устаревшие модели не справляются с запросами умных домов или корпоративных систем, а ошибки в подборе приводят к "пробкам" данных и частым разрывам связи.Разбираемся в стандартахКатегори...