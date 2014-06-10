Статьи радиоэлектронной тематики от наших партнеров

В этой статье рассказывается о паяльных системах с динамическим термоуправлением и примерах их реализации.Для реализации динамического термоуправления существуют два метода: естественный и искусственный. Первый метод подразумевает управление процессом нагрева за счет законов физики, а второй - за счет электронной схемы, которая искусственно вос...