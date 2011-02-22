Бытовая техника
Бытовая техника
- 24.05.2014 - 08:37Современный выбор бытовой техники настолько переполнен различными предложениями, что обычный вопрос, как выбрать хороший телевизор, может озадачить даже видавшего виды. Разобраться в невероятном количестве характеристик поможет
- 02.12.2013 - 09:15Время быстротечно, а поэтому, чтобы зафиксировать в памяти лучшие моменты жизни, люди пользуются фотоаппаратами. Будь то оптические фотокамеры, зеркальные или цифровые все они максимально надежны и безотказны. Тем не мене, возможность выхода из строя техники не стоит исключать. Ремонт фотоаппаратов всегда востребован, как востребованы и сервис...
- 02.10.2013 - 12:30Влияние современных стиральных машин на качество и эффективность стирки и окружающую среду. Почему важно правильно выбрать стиральную машину и получить от этого пользу для себя и для природы.
- 26.09.2013 - 08:37Более полувека радио было основным источником информации, оно было неотъемлемой частью жизни нескольких поколений людей. Однако технологические прорывы отменить нельзя, и, казалось бы, все привычное старое должно уступить место новым достижениям, в том числе и в сфере информационного обмена. Но радиостанций в мире стало ничуть не меньше. Мы видим,...
- 31.07.2013 - 21:41Лазерный принтер Samsung SL-M2820ND предназначен для офисного использования. Он обеспечивает отличное качество печатаемого изображения с разрешением 4800х600 пикселей при скорости 28стр/мин и имеет несколько энергосберегающих режимов.
- 04.06.2013 - 09:39В стиральной машинке не работает слив воды или она сливает через раз воду? Что ж… не сильно расстраивайтесь, хотя бы потому, что Вы не одиноки и подобная неисправность довольно часто встречается.
- 02.06.2013 - 13:08Современная бытовая техника должна сочетать в себе множество функций и в тоже время, быть доступной для многих покупателей.
- 08.04.2013 - 11:17Сопереживать героям на экране гораздо приятнее, когда есть качественное изображение и звук. За реалистичность картинки отвечают современные жидкокристаллические панели, а за объемность звучания – элементы акустики.
- 25.03.2013 - 10:27Электрочайники были придуманы не так давно – в начале прошлого века, однако за этот период они превратились в удобные, компактные устройства, обеспечивающие быстрый подогрев воды.Итак, современная конструкция электрочайника предусматривает наличие электронной панели управления, устройства фильтрации, термостат для контроля температуры вод...
- 20.12.2011 - 21:32Фотоаппараты общего назначения обычно используются для репортажной, художественной, бытовой, пейзажной, портретной съемки, фотоохоты, съемки спортивных мероприятий, праздников. В качестве основного признака классификации таких фотокамер используется способ наведения камеры на объект, то есть характер и тип видоискателя. С этой точки зрения фототехн...
- 30.11.2011 - 21:44Современная жизнь немыслима без бытовой техники. Разнообразные устройства помогают нам в приготовлении пищи, уборке по дому, стирке, глажке и даже… в развлечениях! В древние времена люди часто задумывались над тем, что в будущем появятся приборы с искусственным интеллектом, однако они даже представить себе не могли, что эти устройства бу...
- 25.10.2011 - 16:05Обеспечение безопасности своего жилья – вот первая задача любого человека в неспокойное время. Системы контроля доступа как в отдельной установке, так и в комплексе Умного дома, способны эффективно решить эту проблему.
- 04.10.2011 - 22:33Тем, кто желает купить плазменный телевизор, важно знать его основные достоинства и недостатки, чтоб не ошибиться в выборе. Для начала хотелось бы вкратце обозначить основной принцип работы плазменных дисплеев. Он довольно-таки прост. Каждый субпиксель являет собой очень маленькую флуоресцентную лампу, которая излучает лишь один из основных цветов:...
- 26.09.2011 - 08:29Если говорить о том, что такое LED-телевизоры, то скажем, что это обыкновенные LCD-системы, в которых обычная флуоресцентная подсветка подверглась замене на LED. Они бывают двух типов. Боковые (White) располагаются по периметру матрицы, а специальная панель помогает распределять свет равномерно. Другим типом элементов является раз...
- 10.05.2011 - 08:30Вы уже знаете, как подключить ваш портативный DVD к домашнему телевизору, на случай если его старший товарищ случайно вышел из строя. Теперь мы позаботимся о его аудио подключении.
- 19.04.2011 - 08:36Наверняка у многих из вас имеются принтеры, в которых картриджи оснащены специальными защитными микросхемами - чипами. Тем не менее, это ухищрение производителей печатающей техники отнюдь не является причиной отказываться от такой выгодной услуги, как заправка лазерных принтеров. Именно об этом мы сейчас и поговорим: как ведут себя принтеры, если в...
- 21.03.2011 - 23:21Статья о том, что современные автоматические стиральные машины уже фактически стали роботами, выполняющими одну из самых трудоемких домашних работ – стирку, и делают они это очень качественно.
- 21.03.2011 - 23:19Особое место при ведении домашнего хозяйства, и в первую очередь, в поддержании чистоты в доме - занимает пылесос, который также способствует защите человека от различных заболеваний, освобождая в процессе уборки помещение от частиц, вызывающих аллергию
- 11.03.2011 - 09:36Итальянский концерн Candy представляет вниманию покупателей большой выбор бытовой техники. Каждый агрегат производства этой фирмы является высокофункциональным оборудованием для стирки, которое создается на базе применения инновационных технологий.
- 22.02.2011 - 22:26В любом электронном устройстве импульсные блоки питания (ИБП) по количеству отказов занимают одно из ведущих мест. Не являются исключением и DVD-проигрыватели, где неисправности ИБП встречаются не намного реже загрязнения лазерных головок. Описанная в статье схема ИБП применяется не менее чем в десяти моделях DVD-про-игрывателей фирмы Samsung Elect...