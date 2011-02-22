Бытовая техника

19.04.2011 - 08:36

Наверняка у многих из вас имеются принтеры, в которых картриджи оснащены специальными защитными микросхемами - чипами. Тем не менее, это ухищрение производителей печатающей техники отнюдь не является причиной отказываться от такой выгодной услуги, как заправка лазерных принтеров. Именно об этом мы сейчас и поговорим: как ведут себя принтеры, если в...