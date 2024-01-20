Радиолюбителю
Радиолюбительские схемы, разработки, технологии
"Радиолюбителю" - подборка радиолюбительских схем, разработок различных тематик: аудиотехника, видеотехника, светотехника, измерительная техника, устройства связь, антенны, охранные устройства, телефония, автоэлектроника, радиолюбительские технологии и др. Все схемы имеют подробные описания, советы по сборке и настройке.
Новинки
- 18.05.2024СветотехникаВ статье "Чтобы лампа стала "вечной" [1] было предложено простое усовершенствованное автоматическое устройство, уменьшающее бросок тока через холодную нить осветительной лампы накаливания в момент её включения. Уже более 30 лет использую это простое схемное решение для продления "жизни" осветительных ламп накаливания....
- 18.05.2024Измерительная техникаМногие радиолюбители в своей практике сталкиваются с необходимостью быстрой проверки ЖКИ-модулей (индикаторов) на работоспособность и наличие кириллицы в памяти микроконтроллера. И нередки случаи, когда приобретённый в известном интернет-магазине ЖК-модуль с заявленным русским шрифтом после установки в конструкцию выдаёт "кракозябры"....
- 11.05.2024Измерительная техникаПрочитав в журнале Радио № 7 за 2023 г. на с. 33, 34 статью С. Косинского "Устройство для проверки светодиодных ламп, матриц, стабилитронов", очень захотелось собрать подобное устройство. Мысль об этом давно витала в голове. Только у меня не было потребности в высоком напряжении, поэтому для упрощения конструкции и повышения безопасности...
- 04.05.2024АнтенныПриводы КПЕ и вариометра показаны на рис. 6 и рис. 7. Привод КПЕ крепится с помощью втулок непосредственно на передней плите КПЕ. Сам КПЕ в сборе с приводом крепится по месту к днищу доработанного корпуса с помощью штатных уголков. Привод вариометра также доработан. Задняя плита привода размещается на более коротких втулках, а вал привода укорачива...
- 20.04.2024АнтенныЗаглянул в свою радиолюбительскую кладовку, чтобы уточнить, что же есть в наличии и что нужно, а что уже не понадобится. Вот стоят вышедшие из строя системные блоки ПК, на базе которых можно собрать усилители мощности, а вот что-то большое и тяжёлое. Да это же - устройство симметрирования и согласования (УСС) от радиостанции Р-140 "Берёза...
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Автолюбителю
- Доработка бензинового электрогенератора Huter DY6500LX/20.01.2024
- Автомобильный стетоскоп/26.08.2023
- Четырехуровневые сигнализаторы превышения заданной скорости автомобиля/11.08.2023
- Простой счётчик моточасов автомобиля/17.06.2023
- Устройство управления для автомобильного компрессора (часть 2)/08.04.2023
- Устройство управления для автомобильного компрессора (часть 1)/31.03.2023
- Автомат управления стеклоочистителем/13.08.2022
- Автомобильный вольтметр (часть 2)/30.07.2022
- Автомобильный вольтметр (часть 1)/29.07.2022
- Установка для проверки свечей зажигания под давлением/27.05.2022
- Блок центрального канала аудиосистемы для автомобиля (часть 2)/26.02.2022
- Блок центрального канала аудиосистемы для автомобиля (часть 1)/25.02.2022
- Самообучающийся адаптер для автосигнализации StarLine A93/14.01.2022
- Цифровая приборная панель автомобиля (часть 3)/25.12.2021
- Цифровая приборная панель автомобиля (часть 2)/18.12.2021
- Цифровая приборная панель автомобиля (часть 1)/02.12.2021
- Сигнализатор превышения скорости/10.11.2021
- Устройство для накала свечи микродвигателей внутреннего сгорания с калильным зажиганием-2/09.10.2021
- Система обогрева лобового стекла ВАЗ-2190/18.09.2021
- Защита автосигнализации от провалов напряжения в бортсети/19.08.2021
Антенны
- Антенный L-тюнер с измерителем КСВ (часть 2)/04.05.2024
- Антенный L-тюнер с измерителем КСВ (часть 1)/20.04.2024
- Простая активная ДМВ-антенна для приёма цифрового телевидения/15.09.2023
- Балконная приёмная рамочная КВ-антенна/20.01.2023
- Двухдиапазонная УКВ-антенна с круговой поляризацией для работы через радиолюбительские спутники/14.01.2023
- Ещё один антенный ДМВ-усилитель/07.01.2023
- Спиральные антенны диапазона 2,4 ГГц/25.11.2022
- Вертикальная антенна Ундина с переключаемой диаграммой направленности/25.06.2020
- Дельта с переключаемой поляризацией для диапазона 40 метров/07.04.2020
- Датчик и индикатор поворота антенны/15.07.2019
- Вертикальная антенна на диапазоны 3,5...28 МГц/14.03.2019
- Антенна диапазона 145 МГц на подоконнике/08.11.2018
- Антенный Т-тюнер с КСВ-метром и измерителем мощности/02.07.2018
- Шестидиапазонная антенна Inverted V/02.05.2018
- Магнитная антенна с умножителем добротности и дистанционным управлением/07.04.2018
- Комбинированная телеантенна/17.03.2018
- Направленная антенна 2E3B/19.02.2018
- GSM антенна для телефона своими руками/02.12.2017
- Ещё один регенератор/12.11.2017
- Многодиапазонная проволочная антенна Open Sleeve/21.08.2017
Бытовая техника
- Доработка стиральной машины Samsung/09.03.2024
- Отказоустойчивый автомат управления водяным насосом/05.08.2023
- Устройство задержки включения холодильника/20.05.2023
- Двухпороговый регулятор уровня воды в резервуаре/17.03.2023
- Бытовой сигнализатор утечки газа/12.11.2022
- Контроллер стиральной машины-автомата (часть 3)/05.04.2022
- Контроллер стиральной машины-автомата (часть 2)/13.03.2022
- Контроллер стиральной машины-автомата (часть 1)/07.03.2022
- Устройство управления насосом в дачном доме/25.02.2022
- Блок управления насосом для автономной автоматической стиральной машины/16.09.2021
- Устройство защиты холодильника/08.09.2021
- Простой таймер для мощной бытовой нагрузки/28.02.2021
- Замена реле давления РДМ-5 в системе водоснабжения частного дома/08.11.2020
- Эквивалент лампы подсветки монитора/18.09.2020
- Варочная панель Электролюкс – ошибка Е9/20.08.2020
- Усовершенствование модуля управления стиральной машиной/30.09.2019
- USB-разъём в старом телевизоре/10.07.2019
- Простой бесперебойный источник питания для системного блока компьютера/07.01.2019
- Предусилитель для усилителя своими руками/20.12.2018
- Сетевое питание электробритвы Supra RS-201/09.09.2018
Аудиотехника
- АС на советских динамических головках/09.12.2023
- Доработка портативной аудиосистемы Telefunken TF-PS1227B/06.10.2023
- Параллельный однотактный ламповый УМЗЧ/29.07.2023
- АС на динамических головках Visaton/27.05.2023
- Уменьшение помех в межблочных аудиокабелях/13.05.2023
- Первый полюс усилителя и на что он действительно влияет (часть 2)/27.10.2022
- Первый полюс усилителя и на что он действительно влияет (часть 1)/22.10.2022
- УМЗЧ с выходной мощностью 24 Вт без общей ООС по сигналу/07.10.2022
- Микросборка маломощного УМЗЧ/11.06.2022
- Простой усилитель звуковой частоты/17.12.2021
- Устройство защиты АС от постоянного напряжения на выходе УМЗЧ/05.05.2021
- Акустическая система ШАРКОН/26.08.2020
- Гибридный УМЗЧ Унисон/15.07.2020
- Новое в схемотехнике генератора звуковых частот/10.04.2020
- Модернизация АС 25АС-109/20.09.2019
- Активная акустическая система с усилителем на микросхеме ТА8227Р/04.07.2019
- Активная встраиваемая АС для компьютера/10.05.2019
- Усилитель для бас гитары своими руками/12.04.2019
- Высокочастотный усилитель/07.04.2019
- Усилитель на КТ805БМ своими руками/16.02.2019
Охранные устройства
- Автономное охранное устройство-2/13.04.2024
- Сигнализатор довзрывоопасных концентраций/12.01.2024
- Сторожевое устройство на микроконтроллерах PIC12F675/12.08.2023
- Сигнализатор Незабудка/01.04.2023
- Прибор охранно-пожарной сигнализации (часть 2)/24.09.2021
- Прибор охранно-пожарной сигнализации (часть 1)/22.09.2021
- Контрольно-сигнальное устройство/12.02.2021
- СМС извещатель/25.10.2019
- Автономная система автосигнализации/25.04.2018
- Кодовый звонок с одной кнопкой на Arduino Pro Mini/13.04.2018
- Автономная автосигнализация/23.03.2018
- Контроллер доступа Mellon-1/16.03.2018
- Охранное устройство на микроконтроллере ATtiny2313/10.03.2018
- Простейшее охранное устройство/23.11.2017
- Система охраны автомобиля со спутниковым слежением за координатами и передачей оповещений по каналу GSM (Часть 2)/02.10.2015
- Система охраны автомобиля со спутниковым слежением за координатами и передачей оповещений по каналу GSM (Часть 1)/01.10.2015
- Электронный "сторож" на микроконтроллере/29.08.2015
- Семиканальный электронный ключ/29.08.2015
- Микроконтроллерное устройство охраны/02.07.2013
- Мобильный GSM-сигнализатор/21.06.2013
Видеотехника
- Приставка-разветвитель входов старого телевизора/12.04.2024
- Ремонт видеокарты GeForce 6800GS/10.08.2019
- Защита антенного входа DVB-T2-ресивера/09.03.2019
- Модулятор сигнала аналоговой видеокамеры/14.08.2018
- Строчный трансформатор своими руками/04.01.2018
- Ремонт DVB-T2 тюнера Globo GL50/20.01.2016
- Автоматический коммутатор сигналов/13.08.2014
- Активный делитель ТВ-сигнала — из пассивного/04.08.2014
- Дополнительный ПДУ для спутникового ресивера/12.11.2013
- Устранение помех от компьютерных ТВ тюнеров в сетях кабельного телевидения/05.09.2013
- Простой удлинитель для ПДУ/20.05.2013
- Доработка генератора Электроника ГИС-02Т/26.10.2012
- Простой блок Антиреклама/27.12.2006
- Просмотр телевидения семьей/29.09.2003
- Видеоразветвители мощности/13.09.2003
- Корректор цветовой четкости/07.07.2003
Светотехника
- Повышение надёжности "вечной" лампы/18.05.2024
- Доработки налобного светодиодного аккумуляторного фонаря (часть 2)/03.02.2024
- Доработки налобного светодиодного аккумуляторного фонаря (часть 1)/26.01.2024
- Самодельные новогодние светящиеся игрушки из неисправных светодиодных ламп (часть 3)/08.11.2023
- Самодельные новогодние светящиеся игрушки из неисправных светодиодных ламп (часть 2)/21.10.2023
- Из начинки одноразовых электронных сигарет. Карманный фонарь (часть 2)/20.10.2023
- Самодельные новогодние светящиеся игрушки из неисправных светодиодных ламп (часть 1)/14.10.2023
- Из начинки одноразовых электронных сигарет. Карманный фонарь (часть 1)/14.10.2023
- Коммутатор точечных светильников/07.10.2023
- Неисправность и ремонт потолочно-настенного светильника/16.09.2023
- Встроенный таймер выключения освещения/18.08.2023
- Резервное освещение/11.08.2023
- Электронное импульсное реле для управления освещением/29.07.2023
- Генерация узоров на матрице 8х32 из светодиодов WS2812B/18.03.2023
- Приставка для светового сопровождения музыкальных композиций/04.03.2023
- Светодиодные модули 2В3С в регулируемом светильнике/16.12.2022
- Фонарь с ионистором и зарядкой от солнечных батарей/26.11.2022
- Симисторный регулятор яркости светодиодных ламп/10.09.2022
- Простые светодиодные USB-светильники (часть 2)/27.08.2022
- Простые светодиодные USB-светильники (часть 1)/26.08.2022
Измерительная техника
- Стенд для проверки ЖКИ-модулей на базе контроллера HD44780/18.05.2024
- Устройство для проверки светодиодов, светодиодных матриц и стабилитронов/11.05.2024
- Кухонный таймер/22.03.2024
- Усовершенствование частотомера на Arduino pro mini (ATmega 168)/16.03.2024
- Индикатор радиоактивности с ручным электрогенератором/08.03.2024
- Индикатор уровня воды/24.02.2024
- Измерение тока зарядки Li-ion аккумуляторов/09.02.2024
- Два милливольтметра переменного тока/11.11.2023
- Настенные часы-термометр на микроконтроллере PIC16F684 (часть 2)/16.10.2023
- Настенные часы-термометр на микроконтроллере PIC16F684 (часть 1)/13.10.2023
- Ёмкостный уровнемер электропроводящих жидкостей с линейной шкалой/28.09.2023
- Электронные часы с синхронизацией времени через Интернет и настройкой с помощью web-интерфейса/28.07.2023
- Индикатор короткозамкнутых витков — приставка к осциллографу/20.07.2023
- Миллиомметр на базе мультиметра/15.07.2023
- Барометр-термометр-гигрометр с DES E-ink-дисплеем и гистограммой изменения давления за неделю (часть 2)/07.05.2023
- Частотомер на LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB/29.04.2023
- Барометр-термометр-гигрометр с DES E-ink-дисплеем и гистограммой изменения давления за неделю (часть 1)/14.04.2023
- Векторный анализатор цепей на основе компьютерного SDR-приёмника (часть 3)/24.03.2023
- Векторный анализатор цепей на основе компьютерного SDR-приёмника (часть 2)/18.03.2023
- Векторный анализатор цепей на основе компьютерного SDR-приёмника (часть 1)/11.03.2023
Телефония
- Усилитель вызывного сигнала сотового телефона/14.05.2020
- Доработка зарядного устройства сотового телефона/11.12.2017
- Усилитель для стереотелефонов с автономным питанием/10.11.2016
- Головные электростатические телефоны (Часть 2)/03.12.2015
- Головные электростатические телефоны (Часть 1)/25.11.2015
- Подключение удалённого абонента к офисной АТС/19.02.2014
- Индикатор излучения сотового телефона/29.10.2013
- Модернизация зарядного устройства Nokia ACP-7E/11.08.2013
- Ремонт гарнитуры Nokia HS-23/30.07.2009
- Электронный корректор/11.07.2008
- Прибор для проверки телефонных аппаратов/08.11.2007
- Принцип работы телефонных карт/27.04.2007
- Световой сигнализатор телефонных звонков/13.08.2004
- Кодовый выход на межгород/31.10.2003
- Анти-АОН/06.10.2003
- Радиотелефонный интерфейс для симплексных радиостанций/08.09.2003
- Индикаторы занятости телефонной линии/01.09.2003
- Адаптер автозаписи телефонных сообщений/27.07.2003
- Ремонтируем АОН своими силами/25.07.2003
Медтехника
- Беспроводной санитарно-медицинский таймер/01.12.2020
- Медицинское оборудование. Микронасосы, их ремонт и обслуживание/23.10.2014
- Высокочастотный электроэпилятор/26.04.2004
- Сигнализатор ночного приступа/09.03.2004
- И снова "серебряная" вода.../16.07.2003
Р/л технология
- Датчик погасания пламени/02.03.2024
- Регулятор для паяльника 36 вольт/27.02.2024
- НЧ-генератор синусоидального сигнала с фиксированными частотами и малыми искажениями/24.02.2024
- Генератор синусоидальных сигналов низких частот/20.01.2024
- Генератор на модуле AD9833 (часть 1)/24.06.2023
- Модернизация аппарата для контактной сварки/13.05.2023
- ИК-датчик присутствия с повышенной помехоустойчивостью/07.04.2023
- УКВ-фильтр на спиральных резонаторах/25.03.2023
- Генератор импульсных ВЧ-сигналов с фиксированными частотами/11.03.2023
- Индикатор секунд для электронных часов/10.03.2023
- Бюджетный контроллер на CANNY (часть 2)/18.02.2023
- Бюджетный контроллер на CANNY (часть 1)/16.02.2023
- Управление мощными нагрузками/10.02.2023
- Исполнительное устройство для системы дистанционного дискретного управления моделями/12.01.2023
- Сигнализатор остановки вентилятора/23.12.2022
- Регулятор мощности со стабилизацией действующего значения выходного напряжения/10.12.2022
- Функциональный генератор на МК PIC18F452 и MAX038 (v.1.1) (часть 3)/01.12.2022
- Блок управления и защиты системы водоснабжения/12.11.2022
- Функциональный генератор на МК PIC18F452 и MAX038 (v.1.1) (часть 2)/05.11.2022
- Функциональный генератор на МК PIC18F452 и MAX038 (v.1.1) (часть 1)/28.10.2022
Связь
- Громкоговорящее многоканальное симплексное переговорное устройство/25.01.2024
- Управление устройствами через блокчейн/04.06.2022
- Блокчейн для всех/04.06.2022
- Передающий комплекс индивидуального радиовещания/27.11.2015
- Переговорное устройство/26.09.2015
- Диполь со смещённой от центра точкой питания/18.04.2014
- УКВ-приставка к приёмнику ВЭФ-12/11.03.2014
- Делитель частоты на 5000/16.10.2013
- Управление трансивером FT-897D по USB/04.10.2013
- Переговорное устройство с временным разделением каналов/20.05.2013
- Стереопередатчик системы CCIR/31.03.2013
- Как связать несколько устройств по интерфейсу RS-232/28.04.2012
- Защита модема и телефона/06.12.2010
- Двунаправленное сканирование по частоте в УКВ радиоприемнике на микросхеме TDA7088T/15.07.2010
- Включение и выключение внешнего устройства с помощью модема/09.05.2010
- Прозвонщик плоских кабелей/05.10.2009
- Устройство контроля целостности кабеля связи/03.09.2009
- Микрофонная гарнитура для носимой радиостанции/10.04.2008
- Оптоволоконные линии и связь/02.09.2005
- Сверхрегенеративный приемник на барьерном генераторе ВЧ с ОБ/03.04.2004
Электропитание
- Разрядное устройство — приставка к эквиваленту нагрузки/19.04.2024
- Стабилизированный ионисторный блок питания для накала стержневых ламп/06.04.2024
- Регулируемый стабилизатор напряжения/тока для лабораторного блока питания/09.03.2024
- Регулируемый стабилизатор тока 0...6 А/09.02.2024
- Реле защиты от аномального напряжения (часть 1)/16.12.2023
- Универсальное разрядно-зарядное устройство (часть 2)/24.11.2023
- Универсальное разрядно-зарядное устройство (часть 1)/10.11.2023
- Низковольтный регулируемый сетевой источник питания/22.09.2023
- Двухполярный стабилизированный источник питания/04.08.2023
- Применение симисторных оптронов с цепью контроля прохождения сетевого напряжения через ноль/03.06.2023
- Приставка к блоку питания для зарядки батареи свинцовых аккумуляторов/20.05.2023
- Балансир Li-Ion аккумуляторов (часть 2)/06.05.2023
- Универсальное разрядно-зарядное устройство (часть 6)/30.04.2023
- Лабораторный блок питания + зарядное устройство/22.04.2023
- Универсальное разрядно-зарядное устройство (часть 5)/22.04.2023
- Универсальный эквивалент нагрузки (часть 2)/21.04.2023
- Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов/15.04.2023
- Балансир Li-Ion аккумуляторов — работа над ошибками/07.04.2023
- Модуль ACS712 в устройствах защиты по току/18.02.2023
- Вариант зарядно-восстановительного устройства или вторая "жизнь" аккумуляторов/12.01.2023
Разное
- Шифратор и дешифратор пропорционально-дискретных команд для многоканальной системы дистанционного управления моделями (часть 1)/15.03.2024
- MFJ-4402 для защиты мобильного трансивера/02.02.2024
- Доработка АС Sven и USB-розетка/18.01.2024
- Мини-сверлилка на основе микроскопа MБУ-4А/04.11.2023
- Ремонт блока питания ноутбука Asus Eee PC4G/15.09.2023
- Простой пробник для проверки USB-портов/14.07.2023
- Гибридный малошумящий фонокорректор/26.05.2023
- Второй паяльник (часть 2)/01.04.2023
- Комбинированный блок питания для радиоприёмника ВЭФ-202/04.03.2023
- Делитель частоты на МК PIC12F675 и LMX2306/17.02.2023
- Второй паяльник (часть 1)/27.01.2023
- Цифровой регулятор мощности с кнопочным регулированием и внешним управлением/14.01.2023
- Ремонт мультиметра DT838/05.01.2023
- Снова о Wi-Fi ДУ на модуле NodeMCU/17.12.2022
- Шар-гирлянда для ёлки/19.11.2022
- Сумеречное реле на микроконтроллере/10.11.2022
- Искатель скрытой проводки/11.10.2022
- Грозозащита сетевой карты с отключением от локальной сети/12.09.2022
- Двухрежимный регулятор температуры на микроконтроллере/08.09.2022
- Индикатор УФ-индекса... и не только/20.08.2022