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Статьи радиолюбительской тематики

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Радиолюбительские схемы, разработки, технологии

"Радиолюбителю" - подборка радиолюбительских схем, разработок различных тематик: аудиотехника, видеотехника, светотехника, измерительная техника, устройства связь, антенны, охранные устройства, телефония, автоэлектроника, радиолюбительские технологии и др. Все схемы имеют подробные описания, советы по сборке и настройке.
Новинки
  • 11.11.2023Измерительная техника
    Измерительный прибор, в зависимости от его назначения и области применения, должен удовлетворять заданным требованиям. Определение многих параметров радиоэлектронной аппаратуры, в частности звуковоспроизводящей, часто сводится к измерению переменных напряжений различной формы. В настоящее время можно приобрести различные многофункциональные измерит...
  • 10.11.2023Электропитание
    Неминуемое расширение номенклатуры эксплуатируемых аккумуляторов различных типов привело к необходимости доработки разрядно-зарядного устройства, описание которого приведено в [1]. Попытка оптимизации программы для возможного расширения списка аккумуляторов оказалась безуспешной из-за недостатка программной памяти микроконтроллера (МК). Пришлось ре...
  • 08.11.2023Светотехника
    Два полушарияЭта игрушка (рис. 16) имитирует два полушария Земли - южное и северное. Они попеременно подсвечиваются разными цветами, южное - красным, северное - синим. Для большей досто-верности на полушария можно нанести сеть из параллелей и меридианов. Для этой игрушки пришлось подобрать два светорассеивателя диаметром около 60 мм от светодио...
  • 04.11.2023Разное
    Идея создания миниатюрной сверлилки для печатных плат на основе микроскопа далеко не нова. В Интернете можно встретить несколько описаний таких устройств (например, "Сверлильный станок для печатных плат". - URL: https://hardlock.org.ua/ viewtopic. php?t=24). Отличие предлагаемого мной варианта от описанных - обратимость вносимых изме...
  • 21.10.2023Светотехника
    МухоморЭта игрушка представляет собой имитацию молодого мухомора (рис. 6), "шляпка" которого подсвечивается красным, на которой присутствуют белые пятна, присущие этим грибам. Схема гриба показана на рис. 7. Здесь применены светодиоды постоянного свечения и батарея из трёх гальванических элементов типоразмера ААА. Светодиоды HL1-HL4 к...

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