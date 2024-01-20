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Статьи радиолюбительской тематики

RadioRadar - Радиоэлектроника, даташиты, схемы
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Радиолюбительские схемы, разработки, технологии

"Радиолюбителю" - подборка радиолюбительских схем, разработок различных тематик: аудиотехника, видеотехника, светотехника, измерительная техника, устройства связь, антенны, охранные устройства, телефония, автоэлектроника, радиолюбительские технологии и др. Все схемы имеют подробные описания, советы по сборке и настройке.
Новинки
  • 18.05.2024Светотехника
    В статье "Чтобы лампа стала "вечной" [1] было предложено простое усовершенствованное автоматическое устройство, уменьшающее бросок тока через холодную нить осветительной лампы накаливания в момент её включения. Уже более 30 лет использую это простое схемное решение для продления "жизни" осветительных ламп накаливания....
  • 18.05.2024Измерительная техника
    Многие радиолюбители в своей практике сталкиваются с необходимостью быстрой проверки ЖКИ-модулей (индикаторов) на работоспособность и наличие кириллицы в памяти микроконтроллера. И нередки случаи, когда приобретённый в известном интернет-магазине ЖК-модуль с заявленным русским шрифтом после установки в конструкцию выдаёт "кракозябры"....
  • 11.05.2024Измерительная техника
    Прочитав в журнале Радио № 7 за 2023 г. на с. 33, 34 статью С. Косинского "Устройство для проверки светодиодных ламп, матриц, стабилитронов", очень захотелось собрать подобное устройство. Мысль об этом давно витала в голове. Только у меня не было потребности в высоком напряжении, поэтому для упрощения конструкции и повышения безопасности...
  • 04.05.2024Антенны
    Приводы КПЕ и вариометра показаны на рис. 6 и рис. 7. Привод КПЕ крепится с помощью втулок непосредственно на передней плите КПЕ. Сам КПЕ в сборе с приводом крепится по месту к днищу доработанного корпуса с помощью штатных уголков. Привод вариометра также доработан. Задняя плита привода размещается на более коротких втулках, а вал привода укорачива...
  • 20.04.2024Антенны
    Заглянул в свою радиолюбительскую кладовку, чтобы уточнить, что же есть в наличии и что нужно, а что уже не понадобится. Вот стоят вышедшие из строя системные блоки ПК, на базе которых можно собрать усилители мощности, а вот что-то большое и тяжёлое. Да это же - устройство симметрирования и согласования (УСС) от радиостанции Р-140 "Берёза...

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