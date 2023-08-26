Радиолюбителю
Радиолюбительские схемы, разработки, технологии
"Радиолюбителю" - подборка радиолюбительских схем, разработок различных тематик: аудиотехника, видеотехника, светотехника, измерительная техника, устройства связь, антенны, охранные устройства, телефония, автоэлектроника, радиолюбительские технологии и др. Все схемы имеют подробные описания, советы по сборке и настройке.
Новинки
- 11.11.2023Измерительная техникаИзмерительный прибор, в зависимости от его назначения и области применения, должен удовлетворять заданным требованиям. Определение многих параметров радиоэлектронной аппаратуры, в частности звуковоспроизводящей, часто сводится к измерению переменных напряжений различной формы. В настоящее время можно приобрести различные многофункциональные измерит...
- 10.11.2023ЭлектропитаниеНеминуемое расширение номенклатуры эксплуатируемых аккумуляторов различных типов привело к необходимости доработки разрядно-зарядного устройства, описание которого приведено в [1]. Попытка оптимизации программы для возможного расширения списка аккумуляторов оказалась безуспешной из-за недостатка программной памяти микроконтроллера (МК). Пришлось ре...
- 08.11.2023СветотехникаДва полушарияЭта игрушка (рис. 16) имитирует два полушария Земли - южное и северное. Они попеременно подсвечиваются разными цветами, южное - красным, северное - синим. Для большей досто-верности на полушария можно нанести сеть из параллелей и меридианов. Для этой игрушки пришлось подобрать два светорассеивателя диаметром около 60 мм от светодио...
- 04.11.2023РазноеИдея создания миниатюрной сверлилки для печатных плат на основе микроскопа далеко не нова. В Интернете можно встретить несколько описаний таких устройств (например, "Сверлильный станок для печатных плат". - URL: https://hardlock.org.ua/ viewtopic. php?t=24). Отличие предлагаемого мной варианта от описанных - обратимость вносимых изме...
- 21.10.2023СветотехникаМухоморЭта игрушка представляет собой имитацию молодого мухомора (рис. 6), "шляпка" которого подсвечивается красным, на которой присутствуют белые пятна, присущие этим грибам. Схема гриба показана на рис. 7. Здесь применены светодиоды постоянного свечения и батарея из трёх гальванических элементов типоразмера ААА. Светодиоды HL1-HL4 к...
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Автолюбителю
- Автомобильный стетоскоп/26.08.2023
- Четырехуровневые сигнализаторы превышения заданной скорости автомобиля/11.08.2023
- Простой счётчик моточасов автомобиля/17.06.2023
- Устройство управления для автомобильного компрессора (часть 2)/08.04.2023
- Устройство управления для автомобильного компрессора (часть 1)/31.03.2023
- Автомат управления стеклоочистителем/13.08.2022
- Автомобильный вольтметр (часть 2)/30.07.2022
- Автомобильный вольтметр (часть 1)/29.07.2022
- Установка для проверки свечей зажигания под давлением/27.05.2022
- Блок центрального канала аудиосистемы для автомобиля (часть 2)/26.02.2022
- Блок центрального канала аудиосистемы для автомобиля (часть 1)/25.02.2022
- Самообучающийся адаптер для автосигнализации StarLine A93/14.01.2022
- Цифровая приборная панель автомобиля (часть 3)/25.12.2021
- Цифровая приборная панель автомобиля (часть 2)/18.12.2021
- Цифровая приборная панель автомобиля (часть 1)/02.12.2021
- Сигнализатор превышения скорости/10.11.2021
- Устройство для накала свечи микродвигателей внутреннего сгорания с калильным зажиганием-2/09.10.2021
- Система обогрева лобового стекла ВАЗ-2190/18.09.2021
- Защита автосигнализации от провалов напряжения в бортсети/19.08.2021
- Адаптер тахометра для системы охранной сигнализации StarLine A93/22.07.2021
Антенны
- Простая активная ДМВ-антенна для приёма цифрового телевидения/15.09.2023
- Балконная приёмная рамочная КВ-антенна/20.01.2023
- Двухдиапазонная УКВ-антенна с круговой поляризацией для работы через радиолюбительские спутники/14.01.2023
- Ещё один антенный ДМВ-усилитель/07.01.2023
- Спиральные антенны диапазона 2,4 ГГц/25.11.2022
- Вертикальная антенна Ундина с переключаемой диаграммой направленности/25.06.2020
- Дельта с переключаемой поляризацией для диапазона 40 метров/07.04.2020
- Датчик и индикатор поворота антенны/15.07.2019
- Вертикальная антенна на диапазоны 3,5...28 МГц/14.03.2019
- Антенна диапазона 145 МГц на подоконнике/08.11.2018
- Антенный Т-тюнер с КСВ-метром и измерителем мощности/02.07.2018
- Шестидиапазонная антенна Inverted V/02.05.2018
- Магнитная антенна с умножителем добротности и дистанционным управлением/07.04.2018
- Комбинированная телеантенна/17.03.2018
- Направленная антенна 2E3B/19.02.2018
- GSM антенна для телефона своими руками/02.12.2017
- Ещё один регенератор/12.11.2017
- Многодиапазонная проволочная антенна Open Sleeve/21.08.2017
- Фазированная решётка для дальних связей на КВ/25.07.2017
- Изогнутый вертикальный диполь/03.07.2017
Бытовая техника
- Отказоустойчивый автомат управления водяным насосом/05.08.2023
- Устройство задержки включения холодильника/20.05.2023
- Двухпороговый регулятор уровня воды в резервуаре/17.03.2023
- Бытовой сигнализатор утечки газа/12.11.2022
- Контроллер стиральной машины-автомата (часть 3)/05.04.2022
- Контроллер стиральной машины-автомата (часть 2)/13.03.2022
- Контроллер стиральной машины-автомата (часть 1)/07.03.2022
- Устройство управления насосом в дачном доме/25.02.2022
- Блок управления насосом для автономной автоматической стиральной машины/16.09.2021
- Устройство защиты холодильника/08.09.2021
- Простой таймер для мощной бытовой нагрузки/28.02.2021
- Замена реле давления РДМ-5 в системе водоснабжения частного дома/08.11.2020
- Эквивалент лампы подсветки монитора/18.09.2020
- Варочная панель Электролюкс – ошибка Е9/20.08.2020
- Усовершенствование модуля управления стиральной машиной/30.09.2019
- USB-разъём в старом телевизоре/10.07.2019
- Простой бесперебойный источник питания для системного блока компьютера/07.01.2019
- Предусилитель для усилителя своими руками/20.12.2018
- Сетевое питание электробритвы Supra RS-201/09.09.2018
- Четырёхтональный генератор на микросхеме TS31002/23.01.2018
Аудиотехника
- Доработка портативной аудиосистемы Telefunken TF-PS1227B/06.10.2023
- Параллельный однотактный ламповый УМЗЧ/29.07.2023
- АС на динамических головках Visaton/27.05.2023
- Уменьшение помех в межблочных аудиокабелях/13.05.2023
- Первый полюс усилителя и на что он действительно влияет (часть 2)/27.10.2022
- Первый полюс усилителя и на что он действительно влияет (часть 1)/22.10.2022
- УМЗЧ с выходной мощностью 24 Вт без общей ООС по сигналу/07.10.2022
- Микросборка маломощного УМЗЧ/11.06.2022
- Простой усилитель звуковой частоты/17.12.2021
- Устройство защиты АС от постоянного напряжения на выходе УМЗЧ/05.05.2021
- Акустическая система ШАРКОН/26.08.2020
- Гибридный УМЗЧ Унисон/15.07.2020
- Новое в схемотехнике генератора звуковых частот/10.04.2020
- Модернизация АС 25АС-109/20.09.2019
- Активная акустическая система с усилителем на микросхеме ТА8227Р/04.07.2019
- Активная встраиваемая АС для компьютера/10.05.2019
- Усилитель для бас гитары своими руками/12.04.2019
- Высокочастотный усилитель/07.04.2019
- Усилитель на КТ805БМ своими руками/16.02.2019
- Миниатюрные микрофонные стереоусилители/10.02.2019
Охранные устройства
- Сторожевое устройство на микроконтроллерах PIC12F675/12.08.2023
- Сигнализатор Незабудка/01.04.2023
- Прибор охранно-пожарной сигнализации (часть 2)/24.09.2021
- Прибор охранно-пожарной сигнализации (часть 1)/22.09.2021
- Контрольно-сигнальное устройство/12.02.2021
- СМС извещатель/25.10.2019
- Автономная система автосигнализации/25.04.2018
- Кодовый звонок с одной кнопкой на Arduino Pro Mini/13.04.2018
- Автономная автосигнализация/23.03.2018
- Контроллер доступа Mellon-1/16.03.2018
- Охранное устройство на микроконтроллере ATtiny2313/10.03.2018
- Простейшее охранное устройство/23.11.2017
- Система охраны автомобиля со спутниковым слежением за координатами и передачей оповещений по каналу GSM (Часть 2)/02.10.2015
- Система охраны автомобиля со спутниковым слежением за координатами и передачей оповещений по каналу GSM (Часть 1)/01.10.2015
- Электронный "сторож" на микроконтроллере/29.08.2015
- Семиканальный электронный ключ/29.08.2015
- Микроконтроллерное устройство охраны/02.07.2013
- Мобильный GSM-сигнализатор/21.06.2013
- Ультразвуковой сигнализатор возгорания/19.04.2013
- Сопряжение охранно-пожарного прибора с сотовым телефоном/07.11.2012
Видеотехника
- Ремонт видеокарты GeForce 6800GS/10.08.2019
- Защита антенного входа DVB-T2-ресивера/09.03.2019
- Модулятор сигнала аналоговой видеокамеры/14.08.2018
- Строчный трансформатор своими руками/04.01.2018
- Ремонт DVB-T2 тюнера Globo GL50/20.01.2016
- Автоматический коммутатор сигналов/13.08.2014
- Активный делитель ТВ-сигнала — из пассивного/04.08.2014
- Дополнительный ПДУ для спутникового ресивера/12.11.2013
- Устранение помех от компьютерных ТВ тюнеров в сетях кабельного телевидения/05.09.2013
- Простой удлинитель для ПДУ/20.05.2013
- Доработка генератора Электроника ГИС-02Т/26.10.2012
- Простой блок Антиреклама/27.12.2006
- Просмотр телевидения семьей/29.09.2003
- Видеоразветвители мощности/13.09.2003
- Корректор цветовой четкости/07.07.2003
Светотехника
- Самодельные новогодние светящиеся игрушки из неисправных светодиодных ламп (часть 3)/08.11.2023
- Самодельные новогодние светящиеся игрушки из неисправных светодиодных ламп (часть 2)/21.10.2023
- Из начинки одноразовых электронных сигарет. Карманный фонарь (часть 2)/20.10.2023
- Самодельные новогодние светящиеся игрушки из неисправных светодиодных ламп (часть 1)/14.10.2023
- Из начинки одноразовых электронных сигарет. Карманный фонарь (часть 1)/14.10.2023
- Коммутатор точечных светильников/07.10.2023
- Неисправность и ремонт потолочно-настенного светильника/16.09.2023
- Встроенный таймер выключения освещения/18.08.2023
- Резервное освещение/11.08.2023
- Электронное импульсное реле для управления освещением/29.07.2023
- Генерация узоров на матрице 8х32 из светодиодов WS2812B/18.03.2023
- Приставка для светового сопровождения музыкальных композиций/04.03.2023
- Светодиодные модули 2В3С в регулируемом светильнике/16.12.2022
- Фонарь с ионистором и зарядкой от солнечных батарей/26.11.2022
- Симисторный регулятор яркости светодиодных ламп/10.09.2022
- Простые светодиодные USB-светильники (часть 2)/27.08.2022
- Простые светодиодные USB-светильники (часть 1)/26.08.2022
- Ремонтировать ли светодиодные лампы?/12.08.2022
- Устранение пульсаций яркости уличного LED-прожектора/23.07.2022
- Фонокорректор на стержневых лампах/10.06.2022
Измерительная техника
- Два милливольтметра переменного тока/11.11.2023
- Настенные часы-термометр на микроконтроллере PIC16F684 (часть 2)/16.10.2023
- Настенные часы-термометр на микроконтроллере PIC16F684 (часть 1)/13.10.2023
- Ёмкостный уровнемер электропроводящих жидкостей с линейной шкалой/28.09.2023
- Электронные часы с синхронизацией времени через Интернет и настройкой с помощью web-интерфейса/28.07.2023
- Индикатор короткозамкнутых витков — приставка к осциллографу/20.07.2023
- Миллиомметр на базе мультиметра/15.07.2023
- Барометр-термометр-гигрометр с DES E-ink-дисплеем и гистограммой изменения давления за неделю (часть 2)/07.05.2023
- Частотомер на LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB/29.04.2023
- Барометр-термометр-гигрометр с DES E-ink-дисплеем и гистограммой изменения давления за неделю (часть 1)/14.04.2023
- Векторный анализатор цепей на основе компьютерного SDR-приёмника (часть 3)/24.03.2023
- Векторный анализатор цепей на основе компьютерного SDR-приёмника (часть 2)/18.03.2023
- Векторный анализатор цепей на основе компьютерного SDR-приёмника (часть 1)/11.03.2023
- Магнитный держатель мультиметра/24.02.2023
- Мутномер/10.02.2023
- Индикатор радиоактивности/28.01.2023
- Прибор для определения тока насыщения катушек индуктивности с магнитопроводами (часть 2)/15.12.2022
- Прибор для определения тока насыщения катушек индуктивности с магнитопроводами (часть 1)/08.12.2022
- Миллиомметр — приставка к мультиметру/07.12.2022
- Аккумуляторная смотровая камера BOSCH GOS 10,8 V-LI Professional/22.10.2022
Телефония
- Усилитель вызывного сигнала сотового телефона/14.05.2020
- Доработка зарядного устройства сотового телефона/11.12.2017
- Усилитель для стереотелефонов с автономным питанием/10.11.2016
- Головные электростатические телефоны (Часть 2)/03.12.2015
- Головные электростатические телефоны (Часть 1)/25.11.2015
- Подключение удалённого абонента к офисной АТС/19.02.2014
- Индикатор излучения сотового телефона/29.10.2013
- Модернизация зарядного устройства Nokia ACP-7E/11.08.2013
- Ремонт гарнитуры Nokia HS-23/30.07.2009
- Электронный корректор/11.07.2008
- Прибор для проверки телефонных аппаратов/08.11.2007
- Принцип работы телефонных карт/27.04.2007
- Световой сигнализатор телефонных звонков/13.08.2004
- Кодовый выход на межгород/31.10.2003
- Анти-АОН/06.10.2003
- Радиотелефонный интерфейс для симплексных радиостанций/08.09.2003
- Индикаторы занятости телефонной линии/01.09.2003
- Адаптер автозаписи телефонных сообщений/27.07.2003
- Ремонтируем АОН своими силами/25.07.2003
Медтехника
- Беспроводной санитарно-медицинский таймер/01.12.2020
- Медицинское оборудование. Микронасосы, их ремонт и обслуживание/23.10.2014
- Высокочастотный электроэпилятор/26.04.2004
- Сигнализатор ночного приступа/09.03.2004
- И снова "серебряная" вода.../16.07.2003
Р/л технология
- Генератор на модуле AD9833 (часть 1)/24.06.2023
- Модернизация аппарата для контактной сварки/13.05.2023
- ИК-датчик присутствия с повышенной помехоустойчивостью/07.04.2023
- УКВ-фильтр на спиральных резонаторах/25.03.2023
- Генератор импульсных ВЧ-сигналов с фиксированными частотами/11.03.2023
- Индикатор секунд для электронных часов/10.03.2023
- Бюджетный контроллер на CANNY (часть 2)/18.02.2023
- Бюджетный контроллер на CANNY (часть 1)/16.02.2023
- Управление мощными нагрузками/10.02.2023
- Исполнительное устройство для системы дистанционного дискретного управления моделями/12.01.2023
- Сигнализатор остановки вентилятора/23.12.2022
- Регулятор мощности со стабилизацией действующего значения выходного напряжения/10.12.2022
- Функциональный генератор на МК PIC18F452 и MAX038 (v.1.1) (часть 3)/01.12.2022
- Блок управления и защиты системы водоснабжения/12.11.2022
- Функциональный генератор на МК PIC18F452 и MAX038 (v.1.1) (часть 2)/05.11.2022
- Функциональный генератор на МК PIC18F452 и MAX038 (v.1.1) (часть 1)/28.10.2022
- Ещё о ремонте светодиодных ламп/14.10.2022
- Автоматический регулятор скорости вращения вентилятора и датчик температуры/05.10.2022
- Программа Omega для расчёта основных электрических параметров однофазного мостового выпрямителя/23.09.2022
- Автомат-регулятор оборотов сверлильного станочка/09.09.2022
Связь
- Управление устройствами через блокчейн/04.06.2022
- Блокчейн для всех/04.06.2022
- Передающий комплекс индивидуального радиовещания/27.11.2015
- Переговорное устройство/26.09.2015
- Диполь со смещённой от центра точкой питания/18.04.2014
- УКВ-приставка к приёмнику ВЭФ-12/11.03.2014
- Делитель частоты на 5000/16.10.2013
- Управление трансивером FT-897D по USB/04.10.2013
- Переговорное устройство с временным разделением каналов/20.05.2013
- Стереопередатчик системы CCIR/31.03.2013
- Как связать несколько устройств по интерфейсу RS-232/28.04.2012
- Защита модема и телефона/06.12.2010
- Двунаправленное сканирование по частоте в УКВ радиоприемнике на микросхеме TDA7088T/15.07.2010
- Включение и выключение внешнего устройства с помощью модема/09.05.2010
- Прозвонщик плоских кабелей/05.10.2009
- Устройство контроля целостности кабеля связи/03.09.2009
- Микрофонная гарнитура для носимой радиостанции/10.04.2008
- Оптоволоконные линии и связь/02.09.2005
- Сверхрегенеративный приемник на барьерном генераторе ВЧ с ОБ/03.04.2004
- Радиоприемник "Бархан"/23.03.2004
Электропитание
- Универсальное разрядно-зарядное устройство (часть 1)/10.11.2023
- Низковольтный регулируемый сетевой источник питания/22.09.2023
- Двухполярный стабилизированный источник питания/04.08.2023
- Применение симисторных оптронов с цепью контроля прохождения сетевого напряжения через ноль/03.06.2023
- Приставка к блоку питания для зарядки батареи свинцовых аккумуляторов/20.05.2023
- Балансир Li-Ion аккумуляторов (часть 2)/06.05.2023
- Универсальное разрядно-зарядное устройство (часть 6)/30.04.2023
- Лабораторный блок питания + зарядное устройство/22.04.2023
- Универсальное разрядно-зарядное устройство (часть 5)/22.04.2023
- Универсальный эквивалент нагрузки (часть 2)/21.04.2023
- Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов/15.04.2023
- Балансир Li-Ion аккумуляторов — работа над ошибками/07.04.2023
- Модуль ACS712 в устройствах защиты по току/18.02.2023
- Вариант зарядно-восстановительного устройства или вторая "жизнь" аккумуляторов/12.01.2023
- Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 12 В/07.01.2023
- Балансир Li-Ion аккумуляторов (часть 1)/04.01.2023
- ЗУ для Ni-Cd или Ni-Mh аккумуляторов типоразмеров АА и ААА из ЗУ сотового телефона/03.12.2022
- Универсальное разрядно-зарядное устройство (часть 4)/19.11.2022
- Универсальное разрядно-зарядное устройство (часть 3)/18.11.2022
- Универсальное разрядно-зарядное устройство (часть 2)/12.10.2022
Разное
- Мини-сверлилка на основе микроскопа MБУ-4А/04.11.2023
- Ремонт блока питания ноутбука Asus Eee PC4G/15.09.2023
- Простой пробник для проверки USB-портов/14.07.2023
- Гибридный малошумящий фонокорректор/26.05.2023
- Второй паяльник (часть 2)/01.04.2023
- Комбинированный блок питания для радиоприёмника ВЭФ-202/04.03.2023
- Делитель частоты на МК PIC12F675 и LMX2306/17.02.2023
- Второй паяльник (часть 1)/27.01.2023
- Цифровой регулятор мощности с кнопочным регулированием и внешним управлением/14.01.2023
- Ремонт мультиметра DT838/05.01.2023
- Снова о Wi-Fi ДУ на модуле NodeMCU/17.12.2022
- Шар-гирлянда для ёлки/19.11.2022
- Сумеречное реле на микроконтроллере/10.11.2022
- Искатель скрытой проводки/11.10.2022
- Грозозащита сетевой карты с отключением от локальной сети/12.09.2022
- Двухрежимный регулятор температуры на микроконтроллере/08.09.2022
- Индикатор УФ-индекса... и не только/20.08.2022
- Контактный сварочный аппарат увеличенной мощности/24.06.2022
- Авиамодельный тахометр/10.06.2022
- Компактная походная лампа для автопутешествий/28.05.2022