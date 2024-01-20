Радиолюбительские схемы, разработки, технологии

Заглянул в свою радиолюбительскую кладовку, чтобы уточнить, что же есть в наличии и что нужно, а что уже не понадобится. Вот стоят вышедшие из строя системные блоки ПК, на базе которых можно собрать усилители мощности, а вот что-то большое и тяжёлое. Да это же - устройство симметрирования и согласования (УСС) от радиостанции Р-140 "Берёза...