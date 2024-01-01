MFJ-4402 для защиты мобильного трансивера

Эта маленькая коробочка поможет защитить вашу мобильную радиостанцию от ряда проблем, связанных с её электропитанием.

Бывают случаи, когда во время запуска двигателя автомобиля напряжение в бортовой сети падает до уровня, при котором происходит сбой контроллера радиостанции или повреждение внутренней памяти. В подобных случаях могут происходить неправильное включение радиостанции, потеря каналов памяти, а также повреждение служебной и установочной памяти (скрытых меню). Даже при выключенном питании некоторые цепи всё ещё остаются под напряжением. MFJ-4402 имеет узел таймера задержки, управляемый от линии датчика зажигания, который гарантирует, что ваша радиостанция или магнитола не включится, пока двигатель автомобиля не запустится и напряжение в бортовой сети не достигнет нормального уровня. Это происходит путём отключения питания до истечения периода ожидания.

MFJ-4402

Другая проблема - использование радиостанции или магнитолы при выключенном двигателе. В какой-то момент напряжение аккумуляторной батареи упадёт настолько, что радиостанция или магнитола может работать неправильно, например, будет искажаться звук, происходить сдвиг частоты с модуляцией или даже напряжение уменьшится до такой степени, что двигатель автомобиля не запустится. В MFJ-4402 имеется узел отключения до того, как напряжение упадёт слишком низко для правильной работы.

Третья проблема, которая иногда возникает, заключается в том, что токи утечки в цепях радиостанции или магнитолы, которые не отключаются при отключении питания, достигают уровней, которые могут привести к разрядке аккумуляторных батарей, особенно батарей, срок службы которых близок к концу. MFJ-4402 полностью отключает питание радиостанции или магнитолы от плюсовой линии аккумуляторной батареи, гарантируя, что радиостанция или магнитола с большой утечкой тока не станет причиной разрядки батареи.

Четвёртая проблема - это проблема со скачками напряжения в бортовой сети автомобиля. Регулятор генератора может выйти из строя, что приведёт к чрезмерному напряжению, могут происходить внезапные изменения нагрузки, вызывающие кратковременные выбросы напряжения генератора. Кроме того, возможно изменение напряжения во время попытки завести двигатель от бортовой сети другого автомобиля - "прикурить" или, что ещё хуже, от бортовой сети грузового автомобиля с номинальным напряжением 24 В. Внутреннее устройство защиты от переходных режимов и плавкая вставка образуют узел для сглаживания кратковременных скачков напряжения, а плавкая вставка перегорает в случае продолжительных изменений напряжения. Плавкая вставка также защитит при изменении полярности напряжения в случае неправильного подключения аккумуляторной батареи.

Соединения между MFJ-4402 и автомобильным радиооборудованием осуществляются через разъёмы Anderson Powerpole® для сильноточных линий и отдельный разъём для линии датчика зажигания. Плавкая вставка на максимальный ток 30 А используется для защиты от перегрузки по току и обратного напряжения.

Автор: Лука Клэри (IW7EEQ), г. Таранто, Италия