Радиолюбительские разработки, схемы, устройства

15.09.2023 - 23:06

Этот тайваньский ноутбук Asus Eee PC4G был куплен в далёком 2008 г и до сих пор нормально работает. Вот только его блок питания, или, как его назвала фирма-производитель AC, Adaptor, вышел из строя в 2017 г., после девяти лет эксплуатации. Из-за наличия в нём массы мелких деталей для поверхностного монтажа было решено обратиться к "профессиона...