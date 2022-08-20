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Радиолюбительские разработки, схемы, устройства
- Шифратор и дешифратор пропорционально-дискретных команд для многоканальной системы дистанционного управления моделями (часть 1)15.03.2024 - 23:40В процессе дистанционного управления авиа-, авто- или судомоделями, помимо пропорциональных команд, которыми задают угловое положение качалки исполнительных механизмов - сервоприводов, связанных с соответствующими органами управления моделью, изменяющими траекторию её движения или число оборотов двигателя силовой установки, часто возникает необходи...
- 02.02.2024 - 23:31Эта маленькая коробочка поможет защитить вашу мобильную радиостанцию от ряда проблем, связанных с её электропитанием.Бывают случаи, когда во время запуска двигателя автомобиля напряжение в бортовой сети падает до уровня, при котором происходит сбой контроллера радиостанции или повреждение внутренней памяти. В подобных случаях могут происходить...
- 18.01.2024 - 22:18Принёс мне приятель две звуковые колонки от музыкального центра, замолчавшие одновременно, когда он наращивал кабель и замкнул выход на АС. Исследование показало, что микросхема УНЧ раскололась в "клочья". Видимо, приятель припаивал провода паяльником, на котором присутствовало напряжение сети, когда активная колонка не была выключена (вт...
- 04.11.2023 - 21:54Идея создания миниатюрной сверлилки для печатных плат на основе микроскопа далеко не нова. В Интернете можно встретить несколько описаний таких устройств (например, "Сверлильный станок для печатных плат". - URL: https://hardlock.org.ua/ viewtopic. php?t=24). Отличие предлагаемого мной варианта от описанных - обратимость вносимых изме...
- 15.09.2023 - 23:06Этот тайваньский ноутбук Asus Eee PC4G был куплен в далёком 2008 г и до сих пор нормально работает. Вот только его блок питания, или, как его назвала фирма-производитель AC, Adaptor, вышел из строя в 2017 г., после девяти лет эксплуатации. Из-за наличия в нём массы мелких деталей для поверхностного монтажа было решено обратиться к "профессиона...
- 14.07.2023 - 23:31Предлагаемый пробник позволяет сократить время на тестирование и поиск неисправностей USB-портов материнских плат ПК и ноутбуков, не подключая их к источникам питания. Схема пробника показана на рис. 1. При тестировании USB-порта работающего компьютера он может питаться как от самого порта, так и от литиевого гальванического элемента CR2032 напряже...
- 26.05.2023 - 23:23В последние годы появилась устойчивая тенденция расширения сферы использования электронных усилительных ламп в звукотехнике, которая переросла в явление, которое можно назвать "ламповым ренессансом". Лампы вновь применяют в разных типовых узлах аналогового аудиотракта, в том числе в фонокорректорах проигрывателей для воспроизведения...
- 01.04.2023 - 22:35При работе во всех режимах может быть задействован автоматический переход в режим "сна", под которым подразумевается снижение температуры паяльника во время нахождения его на стойках подставки. Разрешение на использование этого режима и время задержки для перехода в режим сна, а также и значение, на которое должна быть снижена температура...
- 04.03.2023 - 23:07Радиоприёмники рижского завода ВЭФ были очень популярны. Носимые модели "ВЭФ-12", "ВЭФ-201", "ВЭФ-202" и их экспортные аналоги модели "VEF-204" и "VEF-206" выпущены в большом количестве. Их популярность обеспечили высокие технические параметры, проработанная конструкция, привлекательный дизайн и хор...
- 17.02.2023 - 23:46Предлагаемый делитель частоты собран на микроконтроллере (МК) PIC12F675 и микросхеме маломощного синтезатора частоты LMX2306. Делитель частоты имеет два диапазона 10 Гц...100 МГц и 10...500 МГц. Основные технические характеристикиДелитель частоты имеет два входа (IN1 и IN2) и один выходКоэффициенты деления по входу IN1 ......
- 27.01.2023 - 23:07Переход на компоненты для поверхностного монтажа (SMD-компоненты) создал проблему - при сборке изделий для пайки основной массы таких компонентов требуется паяльник с тонким жалом, которое для пайки более крупных компонентов не годится, в связи с чем приходится в процессе сборки платы несколько раз менять жало в паяльнике. Конечно, это операция не...
- 14.01.2023 - 23:53Устройство предназначено для управления мощностью сетевой нагрузки 230 В с возможностью автоматического его увеличения на нагрузке до максимальной за установленное время и индикацией завершения процесса регулировки с помощью светодиода и транзисторного оптрона для внешних устройств. При отсутствии внешней команды включение нагрузки и регулировка вы...
- 05.01.2023 - 23:55Мультиметры DT838 (М838) и аналогичные имеют опцию, которой нет в некоторых недорогих аналогичных приборах. Речь идёт об измерении температуры с помощью термопары. Несмотря на не очень высокую точность измерения, в некоторых случаях, хотя и редких, эта функция бывает очень нужна. И вот однажды, когда после продолжительного периода невостребова...
- 17.12.2022 - 22:47В статье [1] были рассмотрены общие принципы создания графического web-интерфейса (WebUI) систем беспроводного дистанционного управления (ДУ) на основе Wi-Fi-модуля NodeMCU v3 и приведён простой пример конкретной реализации WebUI для управления бытовой техникой. Важными аспектами в реализации и эксплуатации распределённых систем управления (РСУ) в...
- 19.11.2022 - 22:58Статья продолжает тему конструирования новогодней игрушки, начатую автором в публикации [1], и рассказывает в основном об аппаратных изменениях конструкции, позволяющих разнообразить создаваемые эффекты иллюминации для ёлки. Внешний вид шара показан на рис. 1, а схема с изменениями, которые выделены цветом, - на рис. 2. Теперь шар дополнительно мож...
- 10.11.2022 - 23:40Зто устройство может управлять включением или выключением освещения с помощью нормально разомкнутых контактов реле. Основа сумеречного реле (рис. 1) - микроконтроллер DD1 (PIC12F675-I/SN), датчик освещения - фоторезистор, который подключают к контак-тамХТ1,ХТ2.Рис. 1. Схема сумеречного реле В микроконтроллере для определения мо...
- 11.10.2022 - 21:59При проведении ремонтно-строительных работ в бытовых и в производственных помещениях часто требуется определить скрыто проложенные в стенах кабели или металлические трубы. Промышленные приборы, позволяющие это сделать, достаточно дороги и недоступны рядовому потребителю. В Интернете можно найти множество схем искателей скрытой проводки, принцип раб...
- 12.09.2022 - 23:06В журнале "Радио" была опубликована статья [1], описывающая аспект защиты локальных компьютерных сетей от грозы. В ней на рис. 1 приведена схема устройства, обеспечивающая грозозащиту входного устройства локальной сети. Я решил применить это устройство для защиты сетевой карты своего стационарного компьютера с небольшой доработк...
- 08.09.2022 - 23:39Регулятор температуры, описание которого приводится далее, может управлять нагревателем или охладителем через нормально разомкнутые контакты реле. Такой регулятор можно использовать в теплице для поддержания оптимальной температуры, при низких температурах на улице - в режиме нагрева, а при высоких - в режиме охлаждения.Рис. 1. Сх...
- 20.08.2022 - 22:45Одним из параметров окружающей среды является показатель, характеризующий уровень ультрафиолетового излучения (УФ-излучения) в спектре солнечного света - УФ-индекс (англ. UV Index). В прогнозе погоды часто сообщают о его значении или уровне, обычно это бывает в летние месяцы, что позволяет оценить опасность УФИ для человека, прежде всего для к...