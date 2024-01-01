Шифратор и дешифратор пропорционально-дискретных команд для многоканальной системы дистанционного управления моделями (часть 1)

В процессе дистанционного управления авиа-, авто- или судомоделями, помимо пропорциональных команд, которыми задают угловое положение качалки исполнительных механизмов - сервоприводов, связанных с соответствующими органами управления моделью, изменяющими траекторию её движения или число оборотов двигателя силовой установки, часто возникает необходимость в дискретных командах. Например, при пилотировании авиамодели дискретные команды могут понадобиться для уборки и выпуска шасси, включения бортовой аппаратуры телеметрии или аэрофотосъёмки, сбрасывания грузов, а при управлении авто- и судомоделями - для реверсирования направления движения ("вперёд-назад"), включения ходовых огней, гудка или сирены, имитации звуков выстрелов орудийных башен и т. п. Поэтому в шифраторах и дешифраторах команд многоканальных систем дистанционного управления моделями желательно совмещать функции как пропорционального, так и дискретного управления.

В шифраторах многоканальных систем дистанционного пропорционального управления моделями [1-4] сигналы, содержащие информацию о значении передаваемой команды, формируются, как правило, изменением ширины канальных импульсов, длительность которых в зависимости от положения рукояток управления передатчика может изменяться в интервале 1...2 мс. Для передачи информации по каналу связи эти импульсы преобразуются в синхроимпульсы фиксированной длительности 0,1...0,5 мс, образующие канальные посылки, разделённые синхропаузой и следующие с частотой 50...60 Гц. Информация о значении передаваемой команды в соответствующем канале содержится во временном интервале между синхроимпульсами канальных посылок, а число импульсов в них зависит от числа каналов управления. Дешифратор приёмника распределяет синхроимпульсы канальных посылок по каналам, восстанавливает ширину канальных импульсов и передаёт их на соответствующие исполнительные механизмы модели.

В шифраторах многоканальных систем дистанционного дискретного управления моделями [1-4] каждая команда обычно формируется путём генерации низкочастотного колебания определённой частоты - поднесущей. Сигналы поднесущих частот всех каналов подаются на сумматор, а затем - на вход передатчика, в котором происходит модуляция суммарным сигналом несущей частоты. Дешифратор приёмника выделяет сигналы поднесущих частот и распределяет их по соответствующим каналам посредством M параллельно соединённых входами полосовых фильтров, где M - число каналов системы дистанционного управления, и формирует сигналы, которыми приводятся в действие соответствующие исполнительные механизмы модели, при этом по номеру полосового фильтра, на выходе которого появился командный сигнал, судят о назначении принятой команды.

В шифраторах и дешифраторах систем дистанционного управления моделями, совмещающих в себе функции пропорционального и дискретного управления, применяется как широтноимпульсное, так и частотное кодирование-декодирование команд. Например, в аппаратуре дистанционного управления моделями "Диспроп" [5] изменяемая длительность пауз между командными импульсами используется для пропорционального управления, а их внутренняя часть заполняется импульсами, следующими с частотами дискретных команд. Недостатки шифратора и дешифратора этой аппаратуры - наличие только одного канала пропорционального управления ("влево-вправо") и невозможность одновременного исполнения нескольких дискретных команд.

Предлагаю свободные от указанных недостатков свои варианты шифратора и дешифратора пропорционально-дискретных команд для многоканальной системы дистанционного управления моделями. Шифратор и дешифратор пропорционально-дискретных команд выполнены на доступной элементной базе, просты в налаживании и стабильны в работе. В их основе лежат функциональные узлы, описанные в [6-11].

Основные технические характеристики

Число каналов пропорционального управления . . . . . . . . . . 4

Длительность канальных импульсов пропорциональных команд, мс . . . . . . . . . . 1...2

Длительность синхроимпульсов канальных посылок пропорциональных команд, мс . . . . . . . . . . 0,3

Длительность синхропаузы канальных посылок пропорциональных команд, мс, не менее . . . . . . . . . . 10

Число дискретных команд . . . . . . . . . . 3

Число дискретных команд, исполняемых одновременно . . . . . . . . . . 3

Частоты поднесущих дискретных команд, Гц . . . . . . . . . . 3000, 4000

Длительность канальных посылок дискретных команд, мс . . . . . . . . . . 3

Период повторения канальных посылок пропорциональных и дискретных команд, мс . . . . . . . . . . 20

Напряжение питания шифратора, В . . . . . . . . . . 12

Напряжение питания дешифратора, В . . . . . . . . . . 12

Ток потребления шифратора, мА, не более . . . . . . . . . . 90

Ток потребления дешифратора, мА, не более . . . . . . . . . . 30

Функциональная схема шифратора пропорционально-дискретных команд приведена на рис. 1, где A1 - шифратор пропорциональных команд, A2 - узел выделения синхропаузы, A3 - шифратор дискретных команд, A4 - сумматор.

Рис. 1. Функциональная схема шифратора пропорционально-дискретных команд

Шифратор пропорциональных команд A1 включает в себя генератор прямоугольных импульсов 1G1; формирователи коротких импульсов - дифференцирующие цепи 1R1-1C1, 1R3-1C2, 1R5-1C3, 1R7-1C4, 1R9-1C5; формирователи канальных импульсов - одновибраторы 1U1 - 1U4, длительность выходных импульсов которых регулируется соответствующими переменными резисторами 1R2, 1R4, 1R6, 1R8, попарно сопряжёнными посредством специальных механизмов [1-4] с двумя рукоятками управления передатчика, задающими угловое положение вала этих резисторов относительно его оси вращения; формирователь синхроимпульсов канальных посылок пропорциональных команд - одновибратор 1U5; цепь формирования импульсов запуска одновибратора 1U5 - диоды 1VD1 - 1VD5, резистор 1R10 и дифференцирующие цепи 1R1-1C1, 1R3-1C2, 1R5-1C3, 1R7-1C4, 1R9-1C5.

Узел выделения синхропаузы A2 включает в себя инвертор 2U1; RS-триггер2D1; формирователь напряжения высокого логического уровня 2G1; сдвиговый регистр 2D2; формирователи коротких импульсов 2U2, 2U3.

Шифратор дискретных команд A3 включает в себя формирователь коротких импульсов 3U1; инвертор 3U2; одновибратор 3U3; формирователи коротких импульсов 3U4, 3U5; одновибраторы 3U6, 3U7; командные кнопки 3SB1-3SB3; управляемый по частоте цифровым кодом генератор прямоугольных импульсов 3G1.

Шифратор пропорционально-дискретных команд имеет два выхода: на первом выходе формируется сигнал пропорционального управления, на втором выходе - сигнал пропорционально-дискретного управления.

Рис. 2. Временная диаграмма напряжений шифратора пропорционально-дискретных команд

Рис. 3. Временная диаграмма напряжений шифратора пропорционально-дискретных команд

На рис. 2, рис. 3 представлены временные диаграммы напряжений в характерных точках шифратора пропорционально-дискретных команд, поясняющие его работу. Для наглядности масштаб по осям абсцисс и ординат не соблюдён, а форма импульсных напряжений изображена упрощённо.

Шифратор пропорционально-дискретных команд работает так. Генератор 1G1 вырабатывает последовательность прямоугольных импульсов напряжения U вых.1G1 , период следования которых равен T, а длительность - т, причём в момент t 0 формируется их фронт, а в момент t 1 - спад (см. рис. 2). С выхода генератора 1G1 эти импульсы поступают на вход дифференцирующей цепи 1R1-1C1. В момент t 1 на входе одновибратора 1U1, соединённого с выходом дифференцирующей цепи 1R1-1C1, появляется кратковременный перепад напряжения U вх.1U1 c высокого на низкий логический уровень. Этот перепад напряжения запускает одновибратор 1U1, формирующий на своём выходе прямоугольный импульс напряжения U вых.1U1 длительностью т 1 , которая задаётся угловым положением вала переменного резистора 1R2.

Аналогичным образом в моменты t 2 , t 3 , t 4 кратковременными перепадами напряжений U вх.1U2 , U вх.1U3 , U вх.1U1 c высокого на низкий логический уровень, поступающими на входы одновибраторов 1U2, 1U3, 1U4c выходов соответствующих дифференцирующих цепей 1R3-1C2, 1R5-1C3, 1R7-1C4, запускаются одновибраторы 1U2, 1U3, 1U4, формирующие на своих выходах прямоугольные импульсы напряжения U вых.1U2 , U вых.1U3 , U вых.1U4 длительностью т2, т3, т4, которые задаются угловым положением вала переменных резисторов 1R4, 1R6, 1R8 соответственно.

В момент t 5 формируется спад импульса напряжения U вых.1U4 , при этом на выходе дифференцирующей цепи 1R9-1C5 образуется кратковременный перепад напряжения U вых.1R9-1C5 с высокого на низкий логический уровень.

В моменты t 1 -t 5 , когда на выходе генератора 1G1 и на выходах соответствующих одновибраторов 1U1-1U4 присутствует напряжение низкого логического уровня, от источника напряжения питания +U пит через резистор 1R10 и одну из цепей 1VD1-1C1 - 1VD5-1C5 протекает импульс тока, создающий падение напряжения на резисторе 1R10. В результате этого на входе одновибратора 1U5 образуется последовательность коротких импульсов - перепадов напряжения U вx . 1U5 с высокого на низкий логический уровень. Каждый из этих импульсов запускает одновибратор 1U5, в результате чего в моменты t 1 -t 5 на его выходе формируются прямоугольные импульсы напряжения U вых.1U5 фиксированной длительности т 0 - синхроимпульсы канальной посылки пропорциональных команд, при этом временные интервалы т 1 , т 2 , т 3 , т 4 между синхроимпульсами канальной посылки содержат информацию о величине команды в соответствующем канале.

Далее процесс формирования синхроимпульсов канальных посылок пропорциональных команд повторяется с периодом T, а интервал тсп между канальными посылками образует синхропаузу. С выхода шифратора пропорциональных команд Al эти импульсы поступают на выход 1 шифратора пропорционально-дискретных команд, образуя импульсное напряжение U вых.1 .

В момент t 1 (см. рис. 3) на вход S RS-триггера 2D1 с выхода 1 шифратора пропорционально-дискретных команд поступает первый синхроимпульс напряжения U вых.1 , в результате чего на выходе триггера 2D1 появляется напряжение U вых.2D1 высокого логического уровня, которое поступает на вход формирователя коротких импульсов 2U2. В момент t 1 на выходе формирователя коротких импульсов 2U2 формируется кратковременный перепад напряжения U вых.2U2 с низкого на высокий логический уровень. Этот перепад напряжения поступает на вход R сдвигового регистра 2D2 и устанавливает во всех его разрядах напряжение низкого логического уровня.

На тактовый вход C сдвигового регистра 2D2 с выхода инвертора 2U1 поступает последовательность прямоугольных импульсов напряжения U вых.2U1 , представляющая собой инверсию импульсов напряжения U вых.1 . Поскольку на информационный вход D сдвигового регистра 2D2 с выхода функционального узла 2G1 подано напряжение высокого логического уровня, сдвиговый регистр 2D2 с приходом каждого импульса напряжения U вых.2U1 осуществляет сдвиг напряжения высокого логического уровня от младшего к старшему разряду.

В момент t 6 формируется спад последнего синхроимпульса канальной посылки пропорциональных команд, в результате чего на выходе инвертора 2U1 появляется импульс напряжения U вых.2U1 высокого логического уровня, при этом на выходе старшего разряда сдвигового регистра 2D2 появляется напряжение ивых.т 2 высокого логического уровня, которое поступает на вход формирователя коротких импульсов 2U3. В момент t 6 на выходе формирователя коротких импульсов 2U3 появляется кратковременный перепад напряжения U вых.2U3 с низкого на высокий логический уровень. Этот перепад напряжения поступает на вход R RS-триггера 2D1, вследствие чего на его выходе формируется напряжение U вых.2D1 низкого логического уровня.

В момент t 10 на вход узла выделения синхропаузы A2 поступает последовательность синхроимпульсов напряжения U вых.1 следующей канальной посылки пропорциональных команд, в результате чего вышеописанные процессы вновь повторяются, при этом на интервале времени от t 6 до t 10 на выходе узла выделения синхропаузы A2 формируется прямоугольный импульс напряжения U вых.2D2 , длительность которого равна длительности синхропаузы т сп канальных посылок пропорциональных команд. Далее процесс выделения синхропаузы канальных посылок пропорциональных команд повторяется с периодом T.

С выхода узла выделения синхропаузы A2 последовательность прямоугольных импульсов напряжения U вых.2D2 поступает на вход шифратора дискретных команд A3. Инвертор 3U2 формирует из этих импульсов противофазную последовательность прямоугольных импульсов напряжения U вых.3U2 , которая подаётся на вход формирователя коротких импульсов 3U4.

В момент t 6 на выходе формирователя коротких импульсов 3U4 появляется кратковременный перепад напряжения U вых.3U4 с высокого на низкий логический уровень, который поступает на вход одновибратора 3U6. Этот перепад напряжения запускает одновибратор 3U6, в результате чего на интервале времени от t 6 до t 7 на выходе одновибратора 3U6 формируется прямоугольный импульс напряжения U вых.3U6 фиксированной длительности т 5 , который предназначен для создания защитного временного интервала между канальными посылками пропорциональных и дискретных команд.

Импульс напряжения U вых.3U6 поступает на вход формирователя коротких импульсов 3U1. В момент t 7 на выходе формирователя коротких импульсов 3U1 появляется кратковременный перепад напряжения U вых.3U1 с высокого на низкий логический уровень, который поступает на вход одновибратора 3U3 и запускает его, в результате чего на интервале времени от t 7 до t 8 на выходе одновибратора 3U3 формируется прямоугольный импульс напряжения U вых.3U3 фиксированной длительности т 6 , который поступает на вход формирователя коротких импульсов 3U5.

В момент t 8 на выходе формирователя коротких импульсов 3U5 появляется кратковременный перепад напряжения U вых.3U5 с высокого на низкий логический уровень, который поступает на вход одновибратора 3U7. Этот перепад напряжения запускает одновибратор 3U7, в результате чего на интервале времени от t 8 до t 9 на выходе одновибратора 3U7 формируется прямоугольный импульс напряжения U вых.3U7 фиксированной длительности т 7 .

При замкнутых контактах нажатой командной кнопки 3SB1 и разомкнутых контактах отжатых командных кнопок 3SB2, 3SB3 на вход 1 генератора прямоугольных импульсов 3G1 с выхода одновибратора 3U3 поступает напряжение U вых.3U3 высокого логического уровня, при этом генератор 3G1 на интервале времени от t 7 до t 8 формирует на своём выходе пачку прямоугольных импульсов напряжения U вых.3G1 частотой F 1 и длительностью т 6 .

При замкнутых контактах нажатой командной кнопки 3SB2 и разомкнутых контактах отжатых командных кнопок 3SB1, 3SB3 на вход 2 генератора прямоугольных импульсов 3G1 с выхода одновибратора 3U7 поступает импульс напряжения U вых.3U7 высокого логического уровня, при этом генератор 3G1 на интервале времени от t 8 до t 9 формирует на своём выходе пачку прямоугольных импульсов напряжения U вых.3G1 частотой F2 и длительностью т 7 .

Продоление следует

Автор: О. Ильин, г. Казань