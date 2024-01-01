на главную
Карта сайта
English version
Вы читаете:

Доработка АС Sven и USB-розетка

RadioRadar - Радиоэлектроника, даташиты, схемы
Разное
ГлавнаяРадиолюбителюРазное
20 часов назад

Доработка АС Sven и USB-розетка

Принёс мне приятель две звуковые колонки от музыкального центра, замолчавшие одновременно, когда он наращивал кабель и замкнул выход на АС. Исследование показало, что микросхема УНЧ раскололась в "клочья". Видимо, приятель припаивал провода паяльником, на котором присутствовало напряжение сети, когда активная колонка не была выключена (вторая - пассивная, там установлена только динамическая головка). Другой причины я не вижу, поскольку в микросхеме усилителя есть защита от замыкания выхода.

Каково же было моё удивление этим чудом техники, когда я увидел, что колонки работали в режиме "Моно". Один усилитель оказался работоспособен и стоял на месте, а обе колонки были подключены внутри перемычкой параллельно на один вышедший из строя усилитель. Тут же у меня возник любопытный вопрос: в радиомастерской просто переключили бы колонки на уцелевший усилитель или известили о необходимой доработке колонок?

Схема включения штатных микросхем

Рис. 1. Схема включения штатных микросхем

 

Я приобрёл две микросхемы TDA2030A и заменил установленные в АС. Штатно они прикреплены к задней алюминиевой пластине на активной колонке. Создалось впечатление, что усилители перегревались из-за самовозбуждения на какой-то высокой частоте, тем более, что в микросхеме есть защита от перегрева. Изучать эту проблему я не стал и сразу в Интернете попытался узнать, как устранить эту проблему.

Схема включения штатных микросхем приведена на рис. 1. Коэффициент усиления приблизительно равен 20. Подобная проблема с микросхемой широко обсуждаема на форумах, там рекомендовали поставить параллельно резистору обратной связи R3 последовательную RC-цепь из резистора сопротивлением 2,4 кОм и конденсатора ёмкостью 3300 пФ, но я не стал проводить такие эксперименты. Я кардинально изменил схему подключения усилителей, переведя их в режим инвертирования сигнала. Генерация пропала несмотря на то, что керамические конденсаторы по питанию были припаяны далеко от выводов микросхемы. Результат был достигнут "малой кровью".

Доработанная схема

Рис. 2. Доработанная схема

 

На рис. 2 показана доработанная схема. Добавлены защитные диоды VD1, VD2, ёмкость конденсаторов фильтра увеличена до 6800 мкФ, параллельно им установлены керамические конденсаторы. Добавлены два штыревых теплоотвода, к которым прикреплены микросхемы (рис. 3). Некоторое охлаждение теплоотводов про-исходит через отверстие фазоинвертора колонки. Светодиод с задней стенки перемещён на лицевую панель активной колонки на рис. 4, а на точках его бывшего крепления установлен разъём. Диоды выпрямителя заменены на диоды Шоттки 1N5817.

Рис. 3.

 

Рис. 4.

 

И теперь самое главное. Подключил я колонки к своему 3D-телевизору, имеющему слабенькую, хотя и стереоакустику. Колонки приходилось включать вручную, а телевизор - с пульта. Это вызывало раздражение, особенно когда в телевизоре использовался режим выключения по таймеру сна, колонки оставались включёнными до утра. И родилось прекрасное решение запитать колонки через реле, включающее их от USB-порта телевизора по схеме на рис. 5. В дополнительную переходную сетевую розетку установлены реле (рис. 6) и защитный диод параллельно обмотке реле. Было приобретено реле NRP05-A05D, срабатывающее от напряжения 5 В и коммутирующее своими контактами напряжение 230 В. Реле имеет сопротивление обмотки 50 Ом. Оно нагревалось, и пришлось последовательно с ним включить резистор сопротивлением 20 Ом. Без резистора реле уверенно включалось от 3 В. Другие реле с номинальным напряжением 5 В я не проверял. Применённый защитный диод можно заменить на КД102А.

Рис. 5.

 

Рис. 6.

 

Предлагаемую розетку можно применить для включения других устройств, например DVВ-T2-конвертера для телевизора.

Автор: А. Степанов, г. Санкт-Петербург

Мнения читателей

Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:

Поля, обязательные для заполнения