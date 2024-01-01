Приставка-разветвитель входов старого телевизора

Так случилось, что установленный на кухне на кронштейне кинескопный телевизор "Витязь 38CTV710" 2006 г. выпуска внезапно стал неисправным вследствие пробоя умножителя напряжения в трансформаторе строчной развёртки. В местном радиомагазине трансформатора нужной марки не нашлось, поэтому пришлось делать заказ, который обещали исполнить не позднее чем через месяц. Но исполнение заказа длится уже три месяца.

Поэтому сразу же встал вопрос о временной замене этого неисправного телевизора. Деньги на покупку нового телевизора для кухни тратить категорически не хотелось. Поскольку в кладовке был спрятан старый исправный кинескопный телевизор SANYO CE14SA4R неизвестного года выпуска, не разобранный до сих пор на запчасти, несмотря на ворчание жены по поводу "плюшкинской кучи", то этот телевизор сразу же был найден, и неисправный телевизор был заменён на исправный, поскольку по габаритам эти телевизоры были приблизительно одинаковы.

И всё бы ничего, если бы к убранному телевизору не были ранее подключены дополнительные устройства, существенно расширяющие возможности старого телевизора, а именно: телевизионная приставка DVB-T2 COLOR DC1201HD на 20 каналов [1] и удлинитель ПДУ [2].

Положение немного осложнялось тем, что убранный неисправный телевизор имел два входа: видео - гнёзда SCART и RCA (режимы просмотра AV-1 и AV-2), звук - стерео или псевдо-стерео. Поставленный же на временную замену телевизор имел только один вход (гнёзда RCA на передней и задней панелях, соединённые параллельно), к томуже звук был монофонический.

Вручную переключать штекеры с внешних источников сигналов категорически не хотелось, поэтому пришлось заняться изготовлением самодельного устройства, позволяющего увеличить число входов.

Рис. 1.

Во время поисков подходящей платы с гнёздами среди плат неисправных телевизоров была найдена плата с двумя гнёздами RCA (рис. 1) и с гнездом для подключения головных телефонов (3,5 мм). Поскольку с выхода ТВ-приставки сигнал подавался с помощью короткого кабеля со штекерами RCA, а кабель, задействованный на передачу видео- и аудиосигнала из гостиной (с ТВ-1) на кухню, был снабжён штекерами диаметром 3,5 мм (который соединялся с ранее использовавшимся штекером SCART с помощью соответствующего переходника), то эта найденная плата, как нельзя лучше, подошла под задуманный разветвитель входов телевизора.

Рис. 2.

Схема приставки-разветвителя входов (далее - устройство) для монофонического телевизора показана на рис. 2. С помощью подстроечного резистора R1 можно установить желаемый уровень громкости с входа XS1 (от телевизора в гостиной - ТВ-1). С помощью переключателя SA1 можно коммутировать источники внешнего сигнала (ТВ-приставка или ТВ-1). Если регулировка уровня входного звукового сигнала не требуется, то резистор R1 следует удалить, а проводник, идущий по схеме к его верхнему выводу, соединить с проводником, идущим к движку резистора R1.

Как уже было отмечено выше, в устройстве в качестве гнездаXS1 использовано гнездо для подключения головных телефонов (3,5 мм), а в качестве гнёзд XS2 и XS3 - гнёзда RCA. В качестве выходных штекеров ХР1 и ХР2 использованы штекеры RCA разного цвета (звук - красный, видео - чёрный). Как правило, штекер видеосигнала используется жёлтого цвета, но на тот момент штекера такого цвета в наличии не оказалось. В качестве переключателя SA1 использован малогабаритный тумблер на два положения с двумя группами контактов.

Рис. 3.

В случае необходимости коммутации стереозвука следует применить гнёзда RCA, установленные "этажеркой" в моноблоке (рис. 3), и похожую схему коммутации (рис. 4). В этом случае следует использовать переключатель SA1 на два положения с тремя группами контактов.

Рис. 4.

Рис. 5.

Внешний вид устройства показан на рис. 5. Оно помещено в пластиковый корпус размерами 80x40x22 мм сушками для крепежа. Во избежание перемещения плата с гнёздами обрезана по ширине корпуса и прикреплена к нижней части корпуса винтом с потайной головкой. На корпус с помощью прозрачной липкой ленты приклеены пояснительные надписи.

Рис. 6.

Возможный способ крепежа устройства показан на рис. 6. Устройство прикреплено к боковой стенке кухонного телевизора с помощью коротких саморезов. Для облегчения завинчивания саморезов в боковой стенке телевизора были предварительно сделаны отверстия сверлом диаметром 2 мм. Во избежание случайной порчи внутренних компонентов телевизора сверло в патроне дрели следует закрепить так, чтобы оно выходило за пределы патрона не более чем на 5 мм.

При наличии всех необходимых компонентов устройство можно изготовить буквально за вечер.

Литература

1.ШумиловА. Вариант крепления и питания телевизионной приставки DVB-T2. - Радио, 2023, № 7, с. 22, 23.

2.Шумилов А. Вариант удлинителя ПДУ или просмотр "цифры" на старом телевизоре. - Радио, 2023, № 9, с. 33-38.

Автор: А. Шумилов, г. Архангельск