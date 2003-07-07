Видеотехника
Видеотехника - разработки радиолюбителей
- 12.04.2024 - 23:30Так случилось, что установленный на кухне на кронштейне кинескопный телевизор "Витязь 38CTV710" 2006 г. выпуска внезапно стал неисправным вследствие пробоя умножителя напряжения в трансформаторе строчной развёртки. В местном радиомагазине трансформатора нужной марки не нашлось, поэтому пришлось делать заказ, который обещали исполнить не п...
- 10.08.2019 - 21:24Видеокарты семейства GeForce 6800 с графическим процессором NV42 в 2005 г. и 2006 г. были желанным приобретением для любителей компьютерных игр. Сегодня такие видеокарты всё ещё можно использовать для большинства игр прошлого десятилетия или нетребовательных к производительности компьютера современных игр. Но основной интерес они представляют как и...
- 09.03.2019 - 23:09Из-за миниатюризации различных электронных компонентов и повышения степени интеграции в современных радиоприёмных устройствах они стали более уязвимы для негативных внешних воздействий, чем аналогичные по назначению промышленные и самодельные аппараты, изготовленные в прошлом веке. Одними из самых уязвимых и ненадёжных устройств сейчас являются DVB...
- 14.08.2018 - 21:55В 90-х годах прошлого века была популярна игровая приставка Dendy. Для подключения к телевизору через антенное гнездо они были снабжены модуляторами видеосигнала. Некоторые из этих приставок, кроме кабеля подключения к телевизору, имели в комплекте две антенны, что позволяло применить их взамен кабеля, так как модулятор приставки для этого имел дос...
- 04.01.2018 - 23:53В норме строчный трансформатор применяется только в одном классе устройств – телевизоры с кинескопом. Он отвечает за строчную развертку за счет повышения напряжения на аноде до нескольких тысяч вольт.Конструктивно он может выполняться совмещенным с выпрямителем или без него. В первом случае он будет называться "Трансформатор Диодно-К...
- 20.01.2016 - 23:30В статье автор делится опытом ремонта тюнера для приёма программ эфирного цифрового телевидения. Описанная им методика поиска и устранения неисправности применима и к другим электронным изделиям, где питание одного или нескольких функциональных узлов осуществляется от стабилизатора напряжения с неизвестными выходными параметрами.Тюнер "Glo...
- 13.08.2014 - 11:59Не очень сложный электронный коммутатор, описанный ниже, обеспечивает одновременное переключение звуковых и видеосигналов от двух разных источников. Это позволяет избежать трудностей многократных отключений и подключений соединителей этих устройств.
- 04.08.2014 - 15:18Добавление в пассивный делитель телевизионного сигнала ВЧ-усилителя позволяет повысить уровень сигнала, поступающего на телевизор или ТВ-тюнер. Напряжение питания на усилитель при такой доработке подаётся по сигнальному кабелю.Для подключения нескольких телевизоров (ТВ-тюнеров) к одной антенне или коллективной кабельной сети применяют дели...
- 12.11.2013 - 09:28Автор решил проблему дистанционного управления спутниковым ресивером из двух разных помещений, разработав и изготовив дополнительный упрощённый ПДУ на микроконтроллере. Он пригоден для работы с аппаратами, оборудованными дистанционным ИК-управлением по протоколу NEC.Проблема управления спутниковым ресивером с помощью одного ПДУ из двух разных пом...
- 05.09.2013 - 08:25Автор публикуемой статьи делится опытом борьбы с помехами, создаваемыми телевизионными тюнерами персональных компьютеров.В связи с интенсивным развитием цифровой техники и её внедрением в сферах, где до сих пор господствовала техника аналоговая, перед рядовыми пользователями порой остро встаёт вопрос совместимости различных технологий на бытовом...
- 20.05.2013 - 09:40Необходимость в устройстве, повышающем дальность действия пульта дистанционного управления (ПДУ), возникла после установки антенны и приёмника.(ресивера) сигналов спутникового телевидения. Ресивер расположен в комнате, а телевизор - на кухне. Они соединены кабелем,проложенным вдоль плинтуса. Ресивер оснащён пультом дистанционного управления. Но для...
- 26.10.2012 - 14:01Во время испытания цифровой радиорелейной линии автор столкнулся с тем, что стандартный генератор испытательных сигналов "Электроника ГИС-02Т" не позволяет проводить работу с ним в полном объёме. Для её завершения приходилось пользоваться ещё и источниками звукового сигнала, например, телевизорами, что вызывало определённые неудобства в п...
- 27.12.2006 - 16:25Блок для борьмы с рекламой на телевидении
- 29.09.2003 - 00:00Материал предоставлен журналом Радиолюбитель "На вкус и цвет - товарищей нет". Просмотр телевидения в семье может вызвать раздоры. Для одновременного просмотра различных программ необходима одновременная работа нескольких телевизоров в квартире. Однако, работа телевизоров, подключенных к одному фидеру общей антенны (индивидуальной...
- 13.09.2003 - 00:00В технике кабельного телевидения (КТВ) широко используются делители мощности (сплиттеры) сигналов. Они используются для внешней и внутридомовой разводки сетей КТВ и имеют различную конфигурацию. Обычно мощность, подаваемая на вход делителя, равномерно распределяется между несколькими выходами. Однако имеется обособленный класс де...
- 07.07.2003 - 00:00Для правильного воспроизведения цветного изображения в телевизоре необходимо, чтобы яркостный и цветоразностные сигналы приходили на катоды и управляющие электроды кинескопа одновременно. Известно, что время прохождения сигнала по каналу обратно пропорционально его полосе пропускания. Чем меньше полоса пропускания канала, тем больше задержка с...