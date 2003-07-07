Видеотехника - разработки радиолюбителей

10.08.2019 - 21:24

Видеокарты семейства GeForce 6800 с графическим процессором NV42 в 2005 г. и 2006 г. были желанным приобретением для любителей компьютерных игр. Сегодня такие видеокарты всё ещё можно использовать для большинства игр прошлого десятилетия или нетребовательных к производительности компьютера современных игр. Но основной интерес они представляют как и...