Медтехника - радиолюбительские разработки

26.04.2004 - 00:00

В косметологии применяют различные устройства и препараты для удаления волос с поверхности кожи. Конечно, при помощи бритвы или крема можно легко удалить волосы, но через день-два эту процедуру придется повторить. Чтобы волосы не росли, необходимо удалять сами волосяные луковицы. Для этих целей разработан ВЧ-эпилятор (прототип - ранее выпускае...