Медтехника
Медтехника - радиолюбительские разработки
- 01.12.2020 - 23:20Устройство, описание которого приводится далее, является дальнейшим развитием проекта [1], адаптированным к резко изменившимся социальным условиям с учётом медикосанитарной обстановки, сложившейся в условиях пандемии COVID-19. Помимо собственно сигнализатора времени приёма лекарственных препаратов, оно также выполняет функцию управления бактерицидн...
- 23.10.2014 - 16:14Данная статья является результатом многолетнего опыта ремонта и обслуживания редкого типа электромеханических приборов, применяемых в медицине. Насколько известно автору, они ни разу не упоминались в специализированной прессе за последние 30 лет.Для начала разберемся с терминологией. Существует несколько фирм из различных стран (Великобритания,...
- 26.04.2004 - 00:00В косметологии применяют различные устройства и препараты для удаления волос с поверхности кожи. Конечно, при помощи бритвы или крема можно легко удалить волосы, но через день-два эту процедуру придется повторить. Чтобы волосы не росли, необходимо удалять сами волосяные луковицы. Для этих целей разработан ВЧ-эпилятор (прототип - ранее выпускае...
- 09.03.2004 - 00:00Сахарный диабет, являющийся одной из самых распространенных "болезней цивилизации", опасен своими неожиданностями, среди которых - гипогликемия, т.е. резкое понижение уровня сахара в крови. Если гипогликемию, возникающую быстро и внезапно, не обнаружить вовремя и не принять экстренных мер, гипогликемический криз может закончиться трагически [1...
- 16.07.2003 - 00:00Предлогается устройство для насыщения воды ионами серебра.Схема устройства приведена на рис. 1. Мультивибратор на триггере DD1.1 служит задающим генератором. Частота повторения его импульсов зависит от номиналов элементов времязадающих цепей R3C1 и R4C2. Резисторы R1 и R2 лишь предотвращают перегрузку выходов триггера разрядным током конденса...