Электропитание
Схемы электропитания для радиолюбителей
- 19.04.2024 - 23:30Описываемое разрядное устройство позволяет разряжать Li-Ion аккумуляторы, а также аккумуляторные батареи с числом аккумуляторов от двух до четырёх. Оно может быть полезно для определения ёмкости таких аккумуляторов и батарей.Разрядное устройство разработано как приставка к эквиваленту нагрузки [1, 2], его схема приведена на рис. 1. Основа этого...
- 06.04.2024 - 23:47Предлагаемый стабилизированный блок питания (БП) обеспечивает высокую степень подавления пульсаций выходного напряжения и предназначен для питания накала стержневых ламп, установленных во входных высокочувствительных каскадах УЗЧ, например, микрофонных, фонокорректорах сигнала и т. п. Отличительной особенностью этого БП является использование интег...
- 09.03.2024 - 20:06На основе стабилизатора, описание которого приводится далее, можно собрать стабилизированный лабораторный блок питания с регулировкой выходного напряжения и тока. Схема устройства показана на рис. 1. Она была разработана на основе схемы из технического описания на микросхему LM317T [1]. В состав устройства входят включённые последовательно рег...
- 09.02.2024 - 21:27Стабилизаторы тока применяются в зарядных устройствах, при гальваническом покрытии металлических изделий, электролизе и т. д. Стабилизатор тока, описание которого предлагается вниманию читателей, был разработан специально для применения в строительных работах - резке пиломатериалов нихромовой "струной". У такого способа обработки древесин...
- 16.12.2023 - 21:44Реле защиты от аномального напряжения (дальше - устройство) предназначено для автоматического отключения бытовых электроприборов в случае повышения или понижения напряжения электрической сети выше или ниже нормы и автоматического их включения при восстановлении номинального напряжения через установленное время. Напряжение электрической сети должно...
- 24.11.2023 - 21:09Модуль защиты, схема которого отображена на рис. 4, содержит программно управляемую электронную нагрузку, релейную защиту отключения аккумулятора от устройства и блокировки разрядного тока, узел контроля сетевого напряжения 230 В и узел контроля подключения аккумулятора с неправильной полярностью. Модуль защиты подключается шлейфовым десятипроводны...
- 10.11.2023 - 22:07Неминуемое расширение номенклатуры эксплуатируемых аккумуляторов различных типов привело к необходимости доработки разрядно-зарядного устройства, описание которого приведено в [1]. Попытка оптимизации программы для возможного расширения списка аккумуляторов оказалась безуспешной из-за недостатка программной памяти микроконтроллера (МК). Пришлось ре...
- 22.09.2023 - 19:39Одна из основных тенденций развития современной электроники - это снижение потребляемой мощности компонентами и, соответственно, устройством в целом. Нынешняя революция в снижении напряжения питания микросхем происходит по причине роста требований к повышению их экономичности. Сейчас многие радиолюбители применяют низковольтные микросхемы, как анал...
- 04.08.2023 - 23:08Стабилизированный источник питания (СИП), описание которого приводится в статье, обеспечивает двухполярное переключаемое стабилизированное напряжение 3, 5, 9, 12 и 15 В с максимальным током 50 мА, и уже несколько лет он служит автору незаменимым помощником при разработке и макетировании разных по назначению маломощных электронных устройств. Хо...
- 03.06.2023 - 23:43В статье рассмотрены вопросы применения симисторных оптронов с цепью контроля прохождения переменного напряжения через ноль при коммутации различной нагрузки (активной, индуктивной, ёмкостной).Среди радиолюбителей популярны симисторные оптроны со встроенной цепью контрол я прохождения сетевого напряжения через ноль (zero crossing circuit - ZCC)...
- 20.05.2023 - 13:35Несмотря на обилие в продаже зарядных устройств для батарей свинцовых аккумуляторов, автолюбители, увлечённые электроникой, продолжают самостоятельно их конструировать. На это есть несколько причин, и не только материальных. Хочется иметь своё оригинальное устройство, которое не стыдно показать знакомым. Основой большинства таких самоделок является...
- 06.05.2023 - 22:02Большинство деталей устройства установлены на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм, чертёж которой и схема размещения элементов показаны на рис. 3,а - рис. 3,в. Смонтированная плата показана на рис. 4 и рис. 5. Она рассчитана на установку постоянных резисторов МЛТ, С2-33, резисторов для поверхностно...
- 30.04.2023 - 22:38Точки калибровки напряжений и токов указаны в табл. 4. Перед калибровкой измерителя напряжений обязательно при нахождении курсора в исходной позиции кнопкой "Вверх" или "Вниз" надо переключиться между каналами и убедиться, что устройство гарантированно опознало оба типа аккумулятора. Отключают разъём электронной нагрузки от разъ...
- 22.04.2023 - 23:46Лабораторный блок питания - один из основных приборов в арсенале радиолюбителя. Наиболее распространёнными являются источники питания на основе импульсных и линейных стабилизаторов, использующих трансформаторы и транзисторные регуляторы выходного напряжения и тока. Из-за большого уровня трудно устранимых высокочастотных помех импульсные блоки питан...
- 22.04.2023 - 23:19Плата адаптера для аккумуляторов типоразмера AA имеет размеры 45x13 мм, топология которой показана на рис. 25. Размещение платы в отсеке аналогично вышеописанной. Плата для аккумуляторов типоразмера 18650 имеет размеры 45x15 мм, топология которой показана на рис. 26, и отличается тем, что крепится в отсеке винтом М2,5, для чего на плате предусмотре...
- 21.04.2023 - 23:24Вид на монтаж устройства в разобранном состоянии приведён на рис. 6, внешний вид без кожуха - на рис. 7.Рис. 6. Рис. 7. При выборе силового транзистора для этого устройства следует иметь в виду следующее. Максимальный ток и максимальная рассеиваемая мощность для транзистора зависят от температуры.Для опреде...
- 15.04.2023 - 23:52В журнале "Радио" было опубликовано описание аналогичного устройства [1], разработанного автором. Предлагаемый вниманию читателей вариант имеет более простую схему и может заряжать независимо друг от друга сразу два аккумулятора. Схема устройства приведена на рис. 1. Оно представляет собой два канала зарядки Ni-Cd и Ni-Mh, выполненных по...
- 07.04.2023 - 23:37Налаживание и отработка программного обеспечения балансира Li-Ion аккумуляторов, описание которого опубликовано в "Радио" на с. 29-35 в № 12 за 2022 г., проводились на аккумуляторах небольшой ёмкости (не более 200...300 мА·ч), поскольку других в то время под рукой не было. В результате за 5...10 мин, которые уходили на один цикл из...
- 18.02.2023 - 23:43В статье описаны устройства токовой защиты на основе модуля ACS712 для цепей как переменного, так и постоянного тока.Модуль ACS712 (рис. 1) представляет собой датчик постоянного и переменного тока [1], основа которого - одноимённая микросхема серии ACS712 [2]. Эта микросхема, как и модуль, выпускается в трёх вариантах, отличающихся максимальным...
- 12.01.2023 - 23:08В советское время, ввиду всеобщего дефицита, были очень популярны различные способы восстановления и продления работы гальванических элементов питания. В статьях Б. И. Богомолова [1,2] был описан способ восстановления (регенерации) гальванических элементов и приведены схемы устройств.В настоящее время дефицита гальванических элементов в продаже...