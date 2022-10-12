Электропитание
Схемы электропитания для радиолюбителей
- 10.11.2023 - 22:07Неминуемое расширение номенклатуры эксплуатируемых аккумуляторов различных типов привело к необходимости доработки разрядно-зарядного устройства, описание которого приведено в [1]. Попытка оптимизации программы для возможного расширения списка аккумуляторов оказалась безуспешной из-за недостатка программной памяти микроконтроллера (МК). Пришлось ре...
- 22.09.2023 - 19:39Одна из основных тенденций развития современной электроники - это снижение потребляемой мощности компонентами и, соответственно, устройством в целом. Нынешняя революция в снижении напряжения питания микросхем происходит по причине роста требований к повышению их экономичности. Сейчас многие радиолюбители применяют низковольтные микросхемы, как анал...
- 04.08.2023 - 23:08Стабилизированный источник питания (СИП), описание которого приводится в статье, обеспечивает двухполярное переключаемое стабилизированное напряжение 3, 5, 9, 12 и 15 В с максимальным током 50 мА, и уже несколько лет он служит автору незаменимым помощником при разработке и макетировании разных по назначению маломощных электронных устройств. Хо...
- 03.06.2023 - 23:43В статье рассмотрены вопросы применения симисторных оптронов с цепью контроля прохождения переменного напряжения через ноль при коммутации различной нагрузки (активной, индуктивной, ёмкостной).Среди радиолюбителей популярны симисторные оптроны со встроенной цепью контрол я прохождения сетевого напряжения через ноль (zero crossing circuit - ZCC)...
- 20.05.2023 - 13:35Несмотря на обилие в продаже зарядных устройств для батарей свинцовых аккумуляторов, автолюбители, увлечённые электроникой, продолжают самостоятельно их конструировать. На это есть несколько причин, и не только материальных. Хочется иметь своё оригинальное устройство, которое не стыдно показать знакомым. Основой большинства таких самоделок является...
- 06.05.2023 - 22:02Большинство деталей устройства установлены на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм, чертёж которой и схема размещения элементов показаны на рис. 3,а - рис. 3,в. Смонтированная плата показана на рис. 4 и рис. 5. Она рассчитана на установку постоянных резисторов МЛТ, С2-33, резисторов для поверхностно...
- 30.04.2023 - 22:38Точки калибровки напряжений и токов указаны в табл. 4. Перед калибровкой измерителя напряжений обязательно при нахождении курсора в исходной позиции кнопкой "Вверх" или "Вниз" надо переключиться между каналами и убедиться, что устройство гарантированно опознало оба типа аккумулятора. Отключают разъём электронной нагрузки от разъ...
- 22.04.2023 - 23:46Лабораторный блок питания - один из основных приборов в арсенале радиолюбителя. Наиболее распространёнными являются источники питания на основе импульсных и линейных стабилизаторов, использующих трансформаторы и транзисторные регуляторы выходного напряжения и тока. Из-за большого уровня трудно устранимых высокочастотных помех импульсные блоки питан...
- 22.04.2023 - 23:19Плата адаптера для аккумуляторов типоразмера AA имеет размеры 45x13 мм, топология которой показана на рис. 25. Размещение платы в отсеке аналогично вышеописанной. Плата для аккумуляторов типоразмера 18650 имеет размеры 45x15 мм, топология которой показана на рис. 26, и отличается тем, что крепится в отсеке винтом М2,5, для чего на плате предусмотре...
- 21.04.2023 - 23:24Вид на монтаж устройства в разобранном состоянии приведён на рис. 6, внешний вид без кожуха - на рис. 7.Рис. 6. Рис. 7. При выборе силового транзистора для этого устройства следует иметь в виду следующее. Максимальный ток и максимальная рассеиваемая мощность для транзистора зависят от температуры.Для опреде...
- 15.04.2023 - 23:52В журнале "Радио" было опубликовано описание аналогичного устройства [1], разработанного автором. Предлагаемый вниманию читателей вариант имеет более простую схему и может заряжать независимо друг от друга сразу два аккумулятора. Схема устройства приведена на рис. 1. Оно представляет собой два канала зарядки Ni-Cd и Ni-Mh, выполненных по...
- 07.04.2023 - 23:37Налаживание и отработка программного обеспечения балансира Li-Ion аккумуляторов, описание которого опубликовано в "Радио" на с. 29-35 в № 12 за 2022 г., проводились на аккумуляторах небольшой ёмкости (не более 200...300 мА·ч), поскольку других в то время под рукой не было. В результате за 5...10 мин, которые уходили на один цикл из...
- 18.02.2023 - 23:43В статье описаны устройства токовой защиты на основе модуля ACS712 для цепей как переменного, так и постоянного тока.Модуль ACS712 (рис. 1) представляет собой датчик постоянного и переменного тока [1], основа которого - одноимённая микросхема серии ACS712 [2]. Эта микросхема, как и модуль, выпускается в трёх вариантах, отличающихся максимальным...
- 12.01.2023 - 23:08В советское время, ввиду всеобщего дефицита, были очень популярны различные способы восстановления и продления работы гальванических элементов питания. В статьях Б. И. Богомолова [1,2] был описан способ восстановления (регенерации) гальванических элементов и приведены схемы устройств.В настоящее время дефицита гальванических элементов в продаже...
- 07.01.2023 - 23:00В садовом опрыскивателе, используемом автором, установлена батарея из трёх Li-Ion аккумуляторов с встроенной платой, защищающей её от перезарядки и переразрядки. Штатное зарядное устройство для этой батареи вышло из строя, возможный вариант его построения описан в статье.В садовом опрыскивателе установлена аккумуляторная батарея 12V8AH. Маркиро...
- 04.01.2023 - 23:00При сборке Li-Ion аккумуляторов в батарею возникает проблема, что плата BMS (Battery Management System) контроля состояния и защиты аккумуляторов в батарее часто неадекватно реагирует на аккумуляторы с разной степенью заряженности и разряженности. Было замечено, что эта плата при зарядке производит контроль по ячейкам с максимальным напряжением и о...
- 03.12.2022 - 23:53В распоряжении радиолюбителей часто имеются зарядные устройства (ЗУ) от старых сотовых кнопочных телефонов, которые лежат без использования. Эти ЗУ можно использовать для изготовления ЗУ для аккумуляторов, например Ni-Cd или Ni-Mh. Известно, что зарядку аккумуляторов, даже если потом они входят в состав батареи, желательно проводить независимо друг...
- 19.11.2022 - 23:36Необходимость использования электронной нагрузки выяснилась на последнем этапе, когда стали перебираться все возможные непредвиденные ситуации. При случайном пропадании электрического контакта с аккумулятором при больших токах зарядки напряжение на выходе регулятора зарядного тока могут достигать недопустимых значений. Электронная нагрузка берёт на...
- 18.11.2022 - 23:34Основная печатная плата устройства размерами 135x95 мм была изготовлена с помощью ЛУТ и травлением в растворе перекиси водорода, лимонной кислоты и поваренной соли из соотношения на 100 мл перекиси 30 г лимонной кислоты и 5 г соли. Топология нижней стороны печатной платы показана на рис. 10, верхней стороны - на рис. 11, а схема размещения эле...
- 12.10.2022 - 23:28Переменное напряжение вторичных обмоток 3-4 и 5-6 трансформатора Т2 через клеммную колодку XT1 поступает на клеммную колодку XT2 импульсного двухканального регулятора зарядного тока, схема которого показана на рис. 4. Это напряжение выпрямляется двухполупериодным выпрямителем на диодных сборках VD10, VD11, сглаживающий фильтр составляют компон...