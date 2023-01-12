Схемы электропитания для радиолюбителей

07.04.2023 - 23:37

Налаживание и отработка программного обеспечения балансира Li-Ion аккумуляторов, описание которого опубликовано в "Радио" на с. 29-35 в № 12 за 2022 г., проводились на аккумуляторах небольшой ёмкости (не более 200...300 мА·ч), поскольку других в то время под рукой не было. В результате за 5...10 мин, которые уходили на один цикл из...