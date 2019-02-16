Аудиотехника - разработки радиолюбителей

06.10.2023 - 23:37

Сегодня популярны так называемые беспроводные колонки - портативные аудиосистемы. С их помощью можно воспроизводить музыкальные произведения с различных носителей напрямую, а также через Bluetooth. Многие из них имеют возможность принимать УКВ-радиостанции в диапазоне 87,5...108 мГц. Однако при удалении от передающей радиостанции или внутри по...