Аудиотехника
Аудиотехника - разработки радиолюбителей
- 09.12.2023 - 16:45У многих радиолюбителей остались советские динамические головки, которые достаточно качественно воспроизводят звук. Используя их, можно изготовить хорошие акустические системы (АС). При их изготовлении следует придерживаться следующих правил. Корпус АС должен быть открытым, возможно большего размера. Среднечастотные динамические головки желательно...
- 06.10.2023 - 23:37Сегодня популярны так называемые беспроводные колонки - портативные аудиосистемы. С их помощью можно воспроизводить музыкальные произведения с различных носителей напрямую, а также через Bluetooth. Многие из них имеют возможность принимать УКВ-радиостанции в диапазоне 87,5...108 мГц. Однако при удалении от передающей радиостанции или внутри по...
- 29.07.2023 - 23:33Параллельное соединение усилительных элементов давно применяют в усилительной (и не только) технике. В статье речь пойдёт о параллельном включении ламп в оконечном усилителе звуковых частот. В отличие от непосредственного соединения всех электродов ламп, здесь применено опосредованное сложение мощности ЗЧ-сигнала в выходном трансформаторе, в качест...
- 27.05.2023 - 13:56Изготавливая различные акустические системы (АС), после их прослушивания пришёл к выводу, что для качественного звучания они должны быть открытыми, возможно большего размера и трёхполосными. Динамические головки следует устанавливать на резиновых прокладках, высокочастотные головки надо защитить от перегрузки, корпус должен быть прочным и усто...
- 13.05.2023 - 23:09Для уменьшения помех и снижения чувствительности к ним передачу аудиосигналов в аналоговой форме между блоками стационарной аппаратуры (микшеры, усилители, активные колонки) осуществляют в дифференциальном или, другим словом, в симметричном виде.При сопряжении несимметричного источника аудиосигнала, например, выхода для головных телефонов...
- 27.10.2022 - 23:29Вот если бы можно было каким-то образом изменить исходную разомкну тую АЧХ усилителя так, чтобы обеспечить устойчивую работу при большой глубине отрицательной обратной связи! Вариант снизить исходный коэффициент усиления, снизив общее усиление и сместив весь график разомкнутой АЧХ (рис. 7,б) вниз не рассматривается, максимальная глубина ООС пр...
- 22.10.2022 - 23:05В статье показано, как образуется первый полюс АЧХ в современных усилителях мощности звуковой частоты, охваченных общей отрицательной обратной связью, как правильно его сформировать, а также объяснено влияние частоты первого полюса АЧХ усилителя на параметры этого усилителя. Статья ориентирована как на начинающих, так и на опытных радиолюбителей....
- 07.10.2022 - 23:05Источником звука для этого усилителя могут быть мобильные телефоны, планшеты, компьютеры, аудиоплееры, медиаплееры, телевизоры, игровые приставки и другие устройства, выход которых рассчитан на подключение динамических головных телефонов. При входном напряжении 0,3 В выходная мощность (максимальная) одного канала усилителя - 24 Вт на нагрузке 8 Ом....
- 11.06.2022 - 23:25Возможно, что некоторые технические решения для изготовления микросборок, но уже с элементами для поверхностного монтажа (SMD), изложенные в статье, окажутся полезными для широкого круга радиолюбителей. Целью были разработка и изготовление собственной гибридной микросборки УМЗЧ со всеми элементами обвязки и с минимальными размерами.В качестве о...
- 17.12.2021 - 14:31Источником сигнала для этого усилителя могут быть мобильные телефоны, планшеты, компьютеры, аудиоплейеры, медиаплейеры, телевизоры, игровые приставки и другие устройства, выход которых рассчитан на подключение головных динамических телефонов. Максимальная выходная мощность одного канала усилителя - 3 Вт. Он рассчитан на нагрузку 4...8 Ом, это могут...
- 05.05.2021 - 23:17Устройство защиты АС требуется для предотвращения повреждения АС постоянным напряжением, например, при пробое одного из транзисторов или просто при разбалансировке выходного каскада УМЗЧ. Кроме того, это устройство осуществляет задержку подключения АС к выходу УМЗЧ после включения питания, предотвращая "грохот" АС. Типовые требования, пре...
- 26.08.2020 - 22:14Авторы статьи предлагают бюджетный вариант акустической системы, очень простой в изготовлении, но обладающей, по мнению слушателей, неплохими параметрами.ШАРКОН - шар и конус - эти две геометрические фигуры менее всего оказывают негативное воздействие на звук. Шар имеет самую равномерную АЧХ. Эти геометрические фигуры не имеют углов, и это...
- 15.07.2020 - 23:23Авторы продолжают знакомить со своими разработками ламповых УМЗЧ, отличающихся простотой и оригинальностью схемных решений. В этой статье они предлагают несложный вариант усилителя, собранного на электронной лампе, с применением мощного выходного каскада на транзисторах. Отсюда и название усилителя - "Унисон", как слитное "звуча...
- 10.04.2020 - 23:29Вниманию радиолюбителей предлагается схема возбудителя для генератора звуковых частот. Схема не имеет прототипа и является оригинальной разработкой автора. Предназначена для построения полного генератора звуковых частот. Возбудитель работает в 4-х диапазонах: 18Гц-220Гц ; 180Гц-1,8КГц ; 1,8КГц-22КГц ; 18КГц-220КГц.П...
- 20.09.2019 - 22:20"Фильтры высококачественных громкоговорителей" - статья автора с таким названием появилась в журнале "Радио" за 1995 г. нас. 14, 15. В ней рассматривались преимущества и особенности применения разделительных фильтров 2-го порядка в высококачественных АС на примере 25АС-109. До сих пор эти легендарные АС производства СССР являютс...
- 04.07.2019 - 11:06В статье описана конструкция однокорпусной активной акустической системы, улучшающей звучание стереопрограмм, воспроизводимых через малогабаритные носимые и портативные мультимедийные устройства. При изготовлении автор использовал многие готовые узлы и блоки, нередко позаимствованные из отслужившей свой срок бытовой аппаратуры.Мобильные телефон...
- 10.05.2019 - 23:56Персональные компьютеры (ПК), используемые нечасто или для узкого круга задач, не обязательно оснащать полнофункциональным усилителем мощности с акустическими системами. Для таких случаев можно изготовить несложный усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ), который вместе с динамической головкой можно разместить в системном блоке ПК.Для различ...
- 12.04.2019 - 23:50Конечно, самым правильным решением для начинающего или опытного бас-гитариста будет приобретение усилителя для гитары в профессиональном магазине.Во-первых. Это сэкономит время и силы.Во-вторых. Позволит получить проверенное на лабораторных стендах оборудование.В-третьих. Можно будет сосредоточится на игре, на не на возне с усилителем....
- 07.04.2019 - 11:10Под электронными усилителями всегда понимаются усилители мощности. В зависимости от назначения и элементарной базы выделяют несколько подклассов этих устройств:Импульсные;Постоянного тока;Низкочастотные (используются чаще всего для работы со звуком);Высокочастотные (применяются в основном в радиоаппаратуре).Высокочастотные (ВЧ...
- 16.02.2019 - 23:01При нынешнем повсеместном внедрении микросхем в радиотехнике все уже просто забыли о том, что усилители можно собирать на базе транзисторов. А ведь этот вариант не только до гениальности простой, но и недорогой, а также гибко настраиваемый. При достаточном опыте, знаниях и различных подходах к проектированию можно создать по-настоящему уникальные с...