АС на советских динамических головках

У многих радиолюбителей остались советские динамические головки, которые достаточно качественно воспроизводят звук. Используя их, можно изготовить хорошие акустические системы (АС). При их изготовлении следует придерживаться следующих правил. Корпус АС должен быть открытым, возможно большего размера. Среднечастотные динамические головки желательно использовать как можно более широкополосные, их подключают к усилителю напрямую без фильтров. На высоких частотах подключённые через конденсатор и защитную лампу накаливания работают динамические ВЧ-головки. На низких частотах работают динамические НЧ-головки, подключённые через катушку индуктивности. Другие фильтрующе-корректирующие цепи, а также различные электронные устройства (например, для защиты от перегрузок, индикации уровня и т. д.) следует применять по минимуму. Динамические головки следует устанавливать на резиновых прокладках, корпус должен быть прочным и устойчивым, а его углы - скруглёнными.

Внешний вид АС показан на рис. 1, она - трёхполосная напольная.

Рис. 1. Внешний вид АС

Основные технические характеристики

Номинальная мощность, Вт . . . . . . . . . .20

Максимальная мощность, Вт . . . . . . . . . . 30

Чувствительность, дБ . . . . . . . . . .90

Сопротивление, Ом . . . . . . . . . . 8

Диапазон воспроизводимых частоты, Гц . . . . . . . . . .35...20000

Габаритные размеры, в х ш х г, мм . . . . . . . . . . 1000х250х180

Масса, кг . . . . . . . . . .21

Рис. 2. Схема АС

Схема АС показана на рис. 2. Широкополосные динамические головки 3ГДШ-2-4 (2 шт.) и 5ГДШ-1-4 (2 шт.) соединены последовательно и работают во всём диапазоне воспроизводимых частот. Выше частоты 12500 Гц начинает работать высокочастотная головка 5ГДВ-1-8, которая подключена через конденсатор С1 (составлен из двух или более конденсаторов К73-11 на напряжение не менее 100 В). Она защищена лампой накаливания EL1. На частотах менее 80 Гц начинают работать две динамические головки 25ГДН-1-4, которые подключены через катушку индуктивности L1 (рис. 3). Еёиндуктив-ность - 16 мГн, она намотана на каркасе из изоляционного материала. Диаметр каркаса - 17 мм, длина намотки - 25 мм, она содержит 420 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,6 мм. Её индуктивность без магнитопровода - 2,5 мГн, активное сопротивление - 2,1 Ом. Магнитопровод катушки - замкнутый, его набирают из полосок магнитомягкого железа толщиной 0,6 мм. Полоски гнут по месту и обрезают впритык. Последняя полоска изготавливается с полочками для отверстий. Винтом и гайкой стягивают или ослабляют магнитопровод, регулируя индуктивность катушки. Для грубой регулировки добавляют или убирают полоски железа. После окончательной регулировки винт и гайку фиксируют краской.

Рис. 3.

Корпус (чертёж выложен на сайте редакции) открытого типа для устойчи-вости закреплён на площадке-основании размерами 16x250x250 мм. Стенкисоединены с помощью металлических уголков. Все грани корпуса скруглены.

Грани отверстий для динамических головок с внутренней стороны также скруглены. Внутренние углы между стенками скруглены с помощью самодельной замазки из столярного клея и опилок. Размеры для овальных динамических головок приведены для справки. Отверстия под них из готавливают по размерам этих головок. Все динамические головки устанавли вают на переднюю панель через резиновые прокладки толщиной 2...3 мм. На магниты эллипсных головок 3ГДШ-2-4 установлены железные колпачки. АС устанавливают на расстоянии более 0,3 м от стены, направляя на слушателя.

Автор: В. Баринов, г. Шумерля, Чувашия