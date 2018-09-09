Бытовая техника - разработки радиолюбителей

07.03.2022 - 23:35

При покупке дорогой бытовой техники мы надеемся, что она честно отслужит много лет. Если раньше вы покупали, например, холодильник, производитель гарантировал, что он отслужит минимум 25 лет, то теперь в век, когда производство захватили маркетологи, а племя инженеров стало изгоями, больше трёх лет гарантии не предложат, и то в лучшем случае. Перва...