Бытовая техника
Бытовая техника - разработки радиолюбителей
- 09.03.2024 - 10:30Жизнь современного человека немыслима без различной бытовой техники, которая, особенно от ведущих мировых брендов, отличается функциональностью и надёжностью, всё же и она иногда работает не совсем адекватно... Хочу поделиться опытом устранения проблемы, возникшей при эксплуатации стиральной машины (СМ) фирмы Samsung. Замечу, что такая проблема воз...
- 05.08.2023 - 23:13Несмотря на быстрое развитие электроники и систем управления, такая, казалось бы, простая задача, как автоматическое управление насосом для перекачки грунтовых вод и атмосферных осадков, до сих пор имеет множество проблем.Элегантные по своей простоте конструкции с применением трёхэлектродной схемы [1, 2] перестают работать в условиях откачки до...
- 20.05.2023 - 14:06Для задержки включения холодильника после кратковременного пропадания сетевого напряжения применяют специальное реле задержки включения. Обычно оно представляет собой таймер, включённый между розеткой сети и вилкой холодильника, и коммутирует нагрузку с помощью реле. Задержка включения позволяет защитить электродвигатель компрессора холодильника пр...
- 17.03.2023 - 22:29В небольших городах, особенно в сельской местности, иногда возникают проблемы с водоснабжением. Некоторые из этих проблем поможет решить устройство, описанное в этой статье. Животноводческие хозяйства ежедневно расходуют большое количество воды на поение скота, приготовление кормов, мойку доильной аппаратуры, посуды, помещений для животных. Механиз...
- 12.11.2022 - 23:46Описываемый сигнализатор предназначен для обнаружения опасных концентраций горючих газов в быту. Он имеет хорошую чувствительность к метану, пропану и бутану благодаря использованию в качестве чувствительного элемента модуля MQ-4.В журнале "Радио" уже приводились описания подобных устройств [1,2]. От описанных ранее этот сигнализатор...
- 05.04.2022 - 19:44Чертёж платы блока управления и индикации размерами 197x74 мм показан на рис. 12,а и рис. 12,б, плата контроллера размерами 161x114 мм - на рис. 13,а и рис. 13,б. Платы рассчитаны на применение резисторов МЛТ, оксидных конденсаторов К50-35, остальные - плёночные К73-17 или аналоги иностранного производства, светодиоды HL1, HL7 - красного свечения с...
- 13.03.2022 - 22:55Схема блока контроллера стиральной машины-автомата показана на рис. 7. В этом блоке также использован модуль Arduino nano, который на схеме не показан, а указаны наименования выводов модуля Arduino nano, к которым подключены соответствующие элементы блока контроллера. Для обеспечения надёжной работы все устройства ввода/вывода, работающие с пе...
- 07.03.2022 - 23:35При покупке дорогой бытовой техники мы надеемся, что она честно отслужит много лет. Если раньше вы покупали, например, холодильник, производитель гарантировал, что он отслужит минимум 25 лет, то теперь в век, когда производство захватили маркетологи, а племя инженеров стало изгоями, больше трёх лет гарантии не предложат, и то в лучшем случае. Перва...
- 25.02.2022 - 23:36Вопросам автоматизации управления водоснабжением садового или индивидуального жилого дома было посвящено немало публикаций в журнале "Радио". Однако, несмотря на наличие большого числа готовых схемотехнических решений, автор решил разработать свой вариант устройства автоматического поддержания уровня воды в водонапорном баке, описание кот...
- 16.09.2021 - 23:56Иногда возникает необходимость использовать автоматическую стиральную машину в домах без центрального водоснабжения или с нерегулярной подачей воды, например, в дачном домике или в сельской местности. Для такой цели выпускаются стиральные машины с баком для воды, однако они значительно дороже обычных и не всегда есть в продаже, поэтому адаптация ма...
- 08.09.2021 - 23:23Ни для кого не секрет, что в некоторых районах качество напряжения в бытовых электросетях, несмотря на развитие технологий, по-прежнему оставляет желать лучшего. Броски напряжения, повторно-кратковременные пропадания напряжения и его выход за установленные пределы, пока ещё остаются серьёзной проблемой. Особенно в связи с увеличившимся общим потреб...
- 28.02.2021 - 23:05Таймер предназначен для управления отключением и включением мощной бытовой нагрузки через заданный промежуток времени. Причиной для его разработки явилась оперативная необходимость в ограничении времени работы мощного бытового нагревательного прибора с целью защиты от перегрева и обеспечения пожарной безопасности. Под рукой оказались распространённ...
- 08.11.2020 - 22:50Реле давления РДМ-5 (рис. 1) - одно из самых простых, доступных и не сложных электромеханических регуляторов давления, предназначенных для водоснабжения частного дома. Кто хоть раз пробовал установить нужное давление в водопроводной системе с помощью реле РДМ-5, знает, как сложно это сделать. При установке момента включения изменяется момент выключ...
- 18.09.2020 - 23:20Причины имитации/подмены ламп подсветки монитора банальны. Чаще всего это попытка сэкономить на дорогостоящих комплектующих, которых нет в наличии, или когда их покупка может занять продолжительное время (а монитор при этом нужен в работоспособном состоянии уже сейчас). Второй момент – это проверка / тестирование работоспособности инвертора,...
- 20.08.2020 - 23:50Во всех современных варочных панелях Электролюкс, будь то встраиваемые или отдельностоящие электропечи, индукционные плиты, обязательно имеется система автоматической самодиагностики.В случае возникновения какой-либо неполадки, если ошибка критичная, устройство прекращает работу и выводит соответствующую индикацию. Некоторые виды ошибок не крит...
- 30.09.2019 - 19:49Как и любая техника, стиральные машины иногда ломаются. И одно дело, если поломка происходит от длительной или интенсивной эксплуатации, и совсем другое, если это происходит из-за каких-то недоработок производителя. Конечно, человек, знакомый с электроникой, может устранить некоторые недоработки, но для этого он должен знать, что именно нужно улучш...
- 10.07.2019 - 23:49Большинство кинескопных телевизоров, выпущенных в текущем столетии, но уже морально устаревших, вполне работоспособны. Но пользоваться ими для просмотра телевизионных сигналов, генерируемых смартфонами, планшетными компьютерами и другими подобными устройствами не вполне удобно. Дело в том, что у кинескопных телевизоров отсутствует, как правило, USB...
- 07.01.2019 - 23:34отключениях напряжения в осветительной сети системный блок компьютера прекращает работать, что приводит к утере результатов выполняемых вычислений, порче несохранённых файлов, аварийному прекращению записи информации на диски компьютера. После восстановления питания многие операции приходится выполнять заново. А утерянную информацию восстановить уд...
- 20.12.2018 - 23:54Предварительный усилитель – это функциональная часть в составе усилителя или отдельное устройство, которое необходимо для того, чтобы линейно повысить уровень входящего сигнала. Где нужны предусилителиВ первую очередь речь идёт о слаботочных устройствах. Чаще всего это микрофоны, звукосниматели на электрогитарах, проигрывател...
- 09.09.2018 - 23:45Предназначенная для сухого бритья электробритва Supra RS-201 (рис. 1) пролежала несколько лет без использования, после чего оказалось, что установленный в ней Ni-MH аккумулятор типоразмера AAA (R03) ёмкостью 800 мА·ч пришёл в негодность (потеря ёмкости). У полностью заряженного аккумулятора при включении электродвигателя напряжение уменьшало...