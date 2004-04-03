Связь - разработки радиолюбителей

04.10.2013 - 09:36

Я приобрёл трансивер FT-897D и сразу задумался о том, как подключить его к компьютеру. Хотелось, чтобы подключение проводилось единственным кабелем USB, а все дополнительные устройства находились бы внутри трансивера. Идею эту я подсмотрел где-то в Интернете, а её реализация в моём варианте получилась такой, как показано на рис. 1.Рис. 1В...