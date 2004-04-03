Связь
Связь - разработки радиолюбителей
- 25.01.2024 - 22:09Зто переговорное устройство предназначено для организации громкоговорящей связи в симплексном режиме между центральном пультом (ЦП) и абонентскими устройствами (АУ), число которых может быть от двух до десяти и более.При выборе конструкции были проанализированы схемы из журналов "Радио", брошюр "В помощь радиолюбителю" и др....
- 04.06.2022 - 23:15Отправляясь в отпуск или другую длительную поездку, перед многими путешественниками встаёт вопрос кормления оставленных без попечения питомцев.На просторах Интернета можно найти немало вариантов дистанционно управляемых кормушек, а в магазинах - готовых изделий. Повторить или сделать свою конструкцию можно, но связь с аппаратами почти всегда пр...
- 04.06.2022 - 22:49Автор в статье рассказывает о технологии блокчейн. В дальнейшем он планирует рассказать об использовании этой технологии для дистанционного управления устройствами, подключёнными к сети Интернет.Блокчейн (цепочка блоков) - это технология, дающая возможность пользователям сети достичь консенсуса, без необходимости полного доверия и привлечения в...
- 27.11.2015 - 23:54С февраля 2006 г., когда вышла в свет статья [1] - первая с предложением ввести в рамки правового поля давнее увлечение молодёжи неформальным радиовещанием, - прошло уже более девяти лет. В ноябре 2009 г. прошла конференция, посвящённая индивидуальному радиовещанию. Впервые за один стол для конструктивного разговора сели сами неформальные радиовеща...
- 26.09.2015 - 22:17Описания переговорных устройств неоднократно публиковались в радиолюбительской литературе. Однако я предлагаю свой вариант простого устройства для переговоров между двумя обычными телефонными аппаратами (ТА), которое легко повторить начинающим радиолюбителям. Связь по двухпроводной линии обеспечивается на расстоянии до 1 км, если её сопротивление н...
- 18.04.2014 - 12:06Многих коротковолновиков интересуют простые КВ-антенны, обеспечивающие без каких-либо коммутаций работу на нескольких любительских диапазонах. Самая известная из подобных антенн - Windom с однопроводным фидером. Но платой за простоту изготовления этой антенны были и остаются неизбежные при питании однопроводным фидером помехи телевидению и радиовещ...
- 11.03.2014 - 16:42В радиовещательном диапазоне 88...108 МГц (УКВ-2 или, как его ещё называют, FM-диапазон) в настоящее время работают много радиостанций (в крупных городах их число достигает нескольких десятков). К сожалению, отечественные радиоприёмники выпуска прошлых лет не рассчитаны на приём передач в этом диапазоне. Возможный выход из положения - изготовление...
- 16.10.2013 - 16:23Применение цифровой шкалы в трансивере позволяет не только улучшить комфорт оператора при отсчёте частоты, но и простым способом значительно повысить стабильность частоты ГПД, используя систему ЦАПЧ. В состав цифровой шкалы входят, как правило, кварцевый генератор и делитель частоты, необходимые для получения точных интервалов времени, в течение ко...
- 04.10.2013 - 09:36Я приобрёл трансивер FT-897D и сразу задумался о том, как подключить его к компьютеру. Хотелось, чтобы подключение проводилось единственным кабелем USB, а все дополнительные устройства находились бы внутри трансивера. Идею эту я подсмотрел где-то в Интернете, а её реализация в моём варианте получилась такой, как показано на рис. 1.Рис. 1В...
- 20.05.2013 - 10:00Предлагаемое устройство позволяет организовать голосовую связь между несколькими абонентами по одной двухпроводной линии. Каждый из них может сделать свои сообщения слышимыми только выбранным им абонентам. Одновременно может быть создано несколько групп, общающихся независимо. Рассматриваются два варианта устройства - на шесть и на двенадцать абоне...
- 31.03.2013 - 14:46Предлагаемое устройство может быть использовано для обеспечения беспроводного прослушивания на УКВ приёмнике стереозвукового сопровождения различной звуковоспроизводящей аппаратуры, в том числе и как радиомикрофон.Основой для разработки послужила статья [1]. Но описанное в ней устройство на микросхеме ВА1404 имеет, по мнению автора, недостаточную...
- 28.04.2012 - 13:37Последовательный интерфейс, организованный согласно рекомендациям стандарта RS-232 (англ.— Recommended Standard 232), обеспечивает обмен информацией между двумя устройствами на расстоянии до 15 м. Первоначально этот стандарт имел ограниченное применение, поскольку он регламентирует лишь соединение аппаратуры передачи данных по каналам дальней...
- 06.12.2010 - 12:56Обезопасить модем и телефон от возможных последствий близких грозовых разрядов можно с помощью узла защиты, собранного по схеме, изображенной на рис. 1. Несмотря на предельную простоту, он позволил забыть о частых отказах и последующих ремонтах входных цепей модема ZYXEL OMNI 56К. Рис. 1 Хотя этот модем специально реко...
- 15.07.2010 - 07:08Типовая схема включения TDA7088T микросхемы предусматривает только однонаправленное сканирование "вверх" по диапазону рабочих частот. В статье предложен простой способ введения в радиоприемник на этой микросхеме функции сканирования "вниз"..Микросхема TDA7088T и ее аналоги широко применяются в недорогих портативных УКВ Ч...
- 09.05.2010 - 08:55Когда возникает необходимость управлять от компьютера каким-либо внешним устройством, обычно предлагается множество вариантов его сопряжения с портами LPT, COM, USB, для чего, однако, требуются специальные адаптеры и программное обеспечение.К тому же порты LPT и СОМ у современных компьютеров (особенно ноутбуков) обычно отсутствуют. Остается шина...
- 05.10.2009 - 11:05В связи с необходимостью проверять большое число плоских кабелей (при заделке их проводов в разъемы случаются дефекты) пришлось изготовить специальный прибор, так как "прозвонить" вручную около сотни 10- и 14-проводных кабелей в день — довольно трудоемкая операция.
- 03.09.2009 - 09:14Сегодня остается актуальной проблема постоянного наблюдения за целостностью кабельных магистралей. Это связано со случаями их преднамеренного повреждения с целью хищения цветного металла. Для своевременного выявления неисправности кабеля и необходимо подобное устройство.
- 10.04.2008 - 10:20Микрофонная гарнитура "Hand free" со встроенной кнопкой ответа (тангентой) от сотового телефона.
- 02.09.2005 - 00:00В связи с этим стремительно развивается инфраструктура коммуникаций, по которым передаются данные. В подтверждение этим словам можно привести следующие цифры - за период с 1993 по 1998 год число страниц в Интернете увеличилось с 50 штук до 50 миллионов. За три года, с 1998 по 2001 год, число пользователей, подключенных к Сети, увеличилос...
- 03.04.2004 - 00:00В работах [1, 2] рассмотрены практические схемы барьерных генераторов ВЧ. При этом осталась без внимания еще одна область применения этих генераторов - в качестве сверхрегенеративных детекторов (приемников). Генератор ВЧ, работающий в режиме прерывистой генерации, при выполнении ряда требований может служить и в качестве сверхрегенеративно...