Р/л технология
Радиолюбительская технология
- 02.03.2024 - 22:27Предлагаемый датчик погасания пламени предназначен для непрерывного контроля факела горелок котлов и печей при сжигании твёрдого, жидкого и газообразного топлива. Он может найти применение на нефтеперерабатывающих, химических, энергетических производствах и других предприятиях, использующих огнетехнические установки.При отсутствии контроля погаса...
- 27.02.2024 - 22:46Для работы с 36-вольтовыми паяльниками времён Советского Союза приглянулась схемка из книги Николаенко М.Н. "Секреты радиолюбителя-конструктора" (NT Press - Москва 2006) на странице 38 (рис. 1).Рис. 1. Первоисточник содержит некоторые опечатки, которые абсолютно не влияют на действительную информативность книги.В...
- 24.02.2024 - 22:51Различные усилители звука, как микрофонные, так и мощные оконечные УмЗч, нуждаются при налаживании в эталонном сигнале. Многие радиолюбители испытывают УНЧ, просто коснувшись пальцем входа или подав музыкальную мелодию от ПК или смартфона, более продвинутые радиолюбители запускают специальные тестовые программы, но можно собрать малогабаритный тест...
- 20.01.2024 - 22:22Генераторы низких частот (ГНЧ) - источник незатухающих синусоидальных колебаний в диапазоне частот от единиц герц до сотен килогерц, они широко используются при разработке и налаживании разнообразной радиоэлектронной аппаратуры. При разработке высококачественных низкочастотных усилителей необходимы генераторы с малыми гармоническими искажениями и р...
- 24.06.2023 - 23:15При разработке различных устройств и последующего налаживания бывает нужен генератор, для цифровых устройств - с прямоугольной формой импульса, для аналоговых - с синусоидальной или треугольной. Пару лет назад был приобретён модуль на микросхеме AD9833, но в то время мне не удалось его запустить, он категорически отказывался работать, а поскол...
- 13.05.2023 - 23:34В аппарате контактной сварки, описание которого напечатано в [1], во время эксплуатации выявлены и исправлены мелкие недостатки в работе. Была улучшена форма импульса при переходе переменного напряжения сети через ноль с помощью микросхемы BP5131D [2]. Было замечено несанкционированное включение сварки из-за помех, создаваемых аппаратом. Для устран...
- 07.04.2023 - 20:49Во время длительной эксплуатации моей конструкции "Оборудование для рабочего места радиолюбителя", опубликованной в журнале "Радио" [1], проявился недостаток в работе ёмкостного датчика присутствия человека на рабочем месте, схема которого показана в этой статье на рис. 4. Недостаток проявляется в следующем. Настроенный датчик ч...
- 25.03.2023 - 23:47ная электромагнитная обстановка, и не только в диапазонах ДВ-СВ-КВ, но и УКВ. Простые недорогие трансиверы имеют невысокую избирательность и небольшой динамический диапазон. Применив на входе радиоприёмника узкополосный фильтр, можно ослабить внеполосные помехи, что улучшает качество приёма. Фильтр, описание которого приводится далее, был пров...
- 11.03.2023 - 23:08При поверке, регулировке, снятии технических характеристик различных радиоэлектронных устройств иногда требуются генераторы импульсных прямоугольных сигналов. Описание одного из вариантов такого генератора, отличающегося простым схемным решением, представлено ниже.На рабочем столе радиолюбителя полезно иметь генератор импульсных сигналов прямоу...
- 10.03.2023 - 23:54Разработанный специально для построения электронных часов комплект, состоящий из микросхем К176ИЕ12 (или К176ИЕ18), К176ИД2 (или К176ИД3), К176ИЕ13 и К176ИЕ17, широко используется радиолюбителями для изготовления весьма разнообразных изделий. Этот набор имеет достаточную функциональность и хорошо согласуется с индикаторами различных типов [1].О...
- 18.02.2023 - 23:06Отмечу некоторые важные моменты при работе с контроллером, которые вы не найдёте в помощи F1 к программе:1. Для подключения входов и выходов блоков к физическим выводам контроллера нужно навести указатель мыши на вывод блока, щёлкнуть левую клавишу и провести линию связи на небольшое расстояние, затем дважды кликнуть левой клавишей мыши. Получи...
- 16.02.2023 - 23:20Когда возникает необходимость решения задач по автоматизации различных объектов малой степени сложности, специалисты АСУТП традиционно применяют контроллер, например такой, как Siemens Logo!, а радиолюбители-самодельщики сами изготавливают устройства на интегральной или дискретной электронной базе. Сложность этих устройств варьируется от простейших...
- 10.02.2023 - 23:51При коммутации мощных нагрузок, особенно имеющих индуктивный характер, например, электродвигателей, возникает вопрос, чем этой нагрузкой управлять. Если это контактный выключатель или реле, неизбежно искрение, мощные помехи, быстрый износ контактов, возможно залипание. Использование симистора в качестве ключа, особенно при его включении в моменты п...
- 12.01.2023 - 23:43Как правило, выходной сигнал дешифратора команд систем дистанционного дискретного управления авиа-, авто- и судомоделями представляет собой перепад напряжения, появляющийся при нажатии соответствующей командной кнопки передатчика. Этот перепад напряжения, поступая на вход исполнительного устройства, приводит в действие подключённый к его выходу исп...
- 23.12.2022 - 23:08В радиолюбительской практике иногда приходится применять принудительное охлаждение различных радиоэлементов, реализуемое в большинстве случаев с помощью вентилятора или вентиляторов от компьютерной техники. Если такое охлаждение критически важно, вентилятор желательно снабдить сигнализатором неисправности. Он должен подать звуковой или световой сиг...
- 10.12.2022 - 23:28Регуляторы мощности различных нагрузок в цепях переменного тока (диммеры), которые в качестве управляемого ключевого элемента используют тиристоры или симисторы, очень распространены в быту. Они применяются как для изменения яркости осветительных ламп определённых типов, мощности электродвигателей различного электроинструмента и бытовых электроприб...
- 01.12.2022 - 23:04Счётчик видеоимпульсовСчётчик видеоимпульсов работает так. Выбирают функцию COUNTER PULSE (puc. 19). Подают на вход IN_TTL сигнал. При включении функции COUNTER PULSE-ON прибор производит подсчёт поступивших на его вход импульсов, но на ЖКИ отображается значение предыдущего измерения. После отключения функции COUNTER PULSE-OFF прибор прекращает...
- 12.11.2022 - 23:35Владельцы дачных участков или сельские жители, занимающиеся растениеводством и использующие для полива воду из колодцев или водозаборных скважин, знают, что поливать растения напрямую из скважины нельзя. Температура воды для полива должна быть не менее 20...25 оС. Чаще всего эту проблему решают путём установки накопительной ёмкости, прогреваемой со...
- 05.11.2022 - 23:30Внутри микросхемы к выводу FADJ подключён источник постоянного тока 250 мкА, который обеспечивается источником напряжения питания микросхемы минусовой полярности. Как правило, источник входного сигнала вывода FADJ - выход операционного усилителя, в этом случае температурный коэффициент источника тока становится неважным. Если же для регулирования ч...
- 28.10.2022 - 23:56При проведении ряда измерений функциональный генератор, наряду с мультиметром и осциллографом, является обязательным прибором, входящим, пожалуй, в основной необходимый комплекс домашней лаборатории радиолюбителя.Обычно в несложных функциональных генераторах с небольшим частотным диапазоном отсутствуют регулировки скважности прямоугольных импул...