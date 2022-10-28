Радиолюбительская технология

24.06.2023 - 23:15

При разработке различных устройств и последующего налаживания бывает нужен генератор, для цифровых устройств - с прямоугольной формой импульса, для аналоговых - с синусоидальной или треугольной. Пару лет назад был приобретён модуль на микросхеме AD9833, но в то время мне не удалось его запустить, он категорически отказывался работать, а поскол...