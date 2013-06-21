Охранные устройства
Охранные устройства - разработки радиолюбителей
- 13.04.2024 - 23:33Прошло уже практически двенадцать лет с тех пор, когда была опубликована статья с таким названием [1]. За это время произошли большие изменения. Прежде всего, это касается статей об охранных сигнализаторах, использующих сотовые телефоны и радиоканал. Они почти полностью исчезли. А вот устройства автосигнализации (частный случай автономных охранных...
- 12.01.2024 - 23:29Предлагаемый сигнализатор предназначен для контроля довзрывоопасных концентраций газов и паров в воздухе производственных помещений, рабочих зон, в местах хранения и использования горючих веществ, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания. Автором на сигнализатор получен патент на изобретение РФ № 2558006.Схемное решение предлагаемого у...
- 12.08.2023 - 23:43В предлагаемой статье описано миниатюрное сторожевое устройство, способное обнаружить пропажу на самом раннем этапе.Предлагаемое устройство напомнит звуковым сигналом о забытых, потерянных или украденных вещах (чемодане, сумке, кошельке и т. д.), если удалённость этой вещи от вас превысит 3...5 м. Устройство состоит из двух частей - приёмника и...
- 01.04.2023 - 23:17Сигнализатор предназначен для периодической подачи звукового и светового сигналов при подключении к сети. Он найдёт применение для людей, забывающих выключать различные бытовые электроприборы. Схема сигнализатора показана на рис. 1. После подачи напряжения сети сигнализатор выдаёт пачки коротких импульсов звукового и светового сигналов с паузой 15....
- 24.09.2021 - 23:04Для изготовления плат всех блоков использован односторонний фольгиро-ванный стеклотекстолит толщиной 1,5...2 мм. Печатные проводники вырезаны с помощью резака или скальпеля.Чертёж печатной платы БП (размеры - 60x213 мм) и схема расположения на ней элементов показаны на рис. 5. Индикаторные светодиоды HL1 и HL2 вынесены на переднюю панель-дверцу...
- 22.09.2021 - 21:15Приёмно-контрольный прибор (ПКП) - охранно-пожарный, предназначен для приёма извещений от автоматических и ручных пассивных, активных (питающихся по шлейфу) пожарных или охранных извещателей с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми внутренними контактами и включения звукового и светового оповещения. Прибор выдаёт сигнал тревоги при об...
- 12.02.2021 - 23:56В быту и на производстве зачастую требуется устройство, позволяющее одновременно контролировать состояние нескольких датчиков и выдающее сигнал тревоги при изменении состояния одного из них. Такое устройство может быть полезным при реализации системы "умный дом", системы охранной сигнализации, системы контроля параметров (напряжения, тока...
- 25.10.2019 - 23:11НазначениеУстройство предназначено для извещения пользователя велосипеда или любого другого объекта при вибрации этого объекта и/или приближении к нему человека (или движущегося предмета) соответствующими СМС-сообщениями. Рис. 1. Конструкция устройства Состав:Arduino MINI 3,3v 16mhzПереходной кабель USB-Seri...
- 25.04.2018 - 23:56Вмешательство в бортовую электросеть многих автомобилей, оборудованных иммобилайзером и центральным замком, разрешается лишь спустя три года после начала эксплуатации. Иначе автомобиль лишается заводской гарантии. Если в этот период автомобилю потребуется дополнительная охранная сигнализация, предлагаю применить описанную ниже систему. Она не требу...
- 13.04.2018 - 23:11Предлагаемый кодовый замок предназначен для установки в такие помещения, как лаборатория, офис, лестничная площадка в подъезде и т. д. Преимущество кодового замка с одной кнопкой от классического наборного поля в том, что его легче оформить в антивандальном исполнении (одна защищённая кнопка и два светодиода).На страницах журнала "Радио&qu...
- 23.03.2018 - 23:50Описываемая ниже автосигнализация не требует вмешательства в бортовую сеть, поэтому я рекомендую устанавливать её на новые гарантийные автомобили в дополнение к центральному замку и иммобилайзеру. В налаживании после установки она не нуждается, в эксплуатации - более трёх лет, замечаний нет.Схема устройства представлена на рисунке. Здесь В1 - у...
- 16.03.2018 - 23:32Электронные системы доступа или СКУД (система контроля и управления доступом) относительно недавно вошли в нашу повседневную жизнь, но уже стали неотъемлемой и привычной её частью. Многим из нас они встречаются по несколько раз в день: когда открываем дверь в подъезде своего дома, прикладывая ключ-таблетку или набирая код на домофоне; когда приходи...
- 10.03.2018 - 23:15Предлагаемое устройство отображает на светодиодном индикаторе состояние семи контактных датчиков охранной сигнализации и подаёт звуковой сигнал тревоги при срабатывании любого из них, включая при этом и внешние исполнительные устройства двух разновидностей. Для увеличения числа обслуживаемых датчиков возможно каскадирование таких устройств.Прин...
- 23.11.2017 - 23:49Чтобы в какой-то степени оградить своё жильё и имущество от посягательств, необязательно приобретать дорогостоящую аппаратуру, заниматься установкой сложной охранной системы сигнализации или обращаться к вневедомственной охране, особенно если у вас нет на это средств или времени, а вы хотите отвадить воришек таскать из поленницы дрова или с грядок...
- Система охраны автомобиля со спутниковым слежением за координатами и передачей оповещений по каналу GSM (Часть 2)02.10.2015 - 23:53Схема и конструкция маякаВ маяке имеется GSM-модем, полностью идентичный применённому в базовом блоке. Повторно рассматривать его схему и конструкцию не будем, а вот другие узлы, собранные на отдельных печатных платах, рассмотрим, прежде чем перейти к полной схеме и конструкции маяка.Схема приёмника ГЛОНАСС/GPS изображена на рис. 8. Он собр...
- Система охраны автомобиля со спутниковым слежением за координатами и передачей оповещений по каналу GSM (Часть 1)01.10.2015 - 20:54Появление на рынке относительно недорогих модулей для построения GSM-модемов и приёмников сигналов спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS позволяет создавать сравнительно простые и при этом обладающие неплохими качественными показателями конструкции, способные с большой точностью определять текущие координаты объекта, например автомобиля, и...
- 29.08.2015 - 09:35Предлагаемое вниманию читателей устройство реагирует на обрыв линий электрической связи (шлейфов) и извещает об этом световым и звуковым сигналами. Управляет "сторожем" микроконтроллер PIC12F675, а включает сигнализацию симис-тор BTA140, связанный с ним оптроном MOC3062.Описываемый в статье электронный "сторож" предназначен...
- 29.08.2015 - 09:12Основная функция устройства, о котором рассказывается в статье, - ограничение доступа, ограничение круга лиц, имеющих доступ к объекту (изделию, устройству и пр.). Это могут быть, например, ячейки банковского сейфа или составные части сложного электронного изделия, ограничение доступа к которым может быть осуществлено как по цепям питания, так и по...
- 02.07.2013 - 13:20В статье описано микроконтроллерное устройство, которое может работать в двух режимах: охраны объекта и контроля состояния до 96 дверей. Устройство выполнено на доступной элементной базе и не требует налаживания.
- 21.06.2013 - 09:22Это устройство, получив сигнал тревоги от охранного объемного оптико-электронного инфракрасного пассивного извещателя "Рапид", оповещает об этом тремя звонками на сотовый телефон стандарта GSM.