Охранные устройства - разработки радиолюбителей

16.03.2018 - 23:32

Электронные системы доступа или СКУД (система контроля и управления доступом) относительно недавно вошли в нашу повседневную жизнь, но уже стали неотъемлемой и привычной её частью. Многим из нас они встречаются по несколько раз в день: когда открываем дверь в подъезде своего дома, прикладывая ключ-таблетку или набирая код на домофоне; когда приходи...