Телефония - разработки радиолюбителей

03.12.2015 - 00:17

Пакет с мембраной готов (рис. 9), и теперь можно оценить частоту резонанса мембраны точнее. Ситуация упрощается, если уже есть готовый усилитель для электростатических ГТ В дополнение к нему понадобится генератор звуковых частот и микрофон. В противном случае можно воспользоваться обычным УМЗЧ и трансформатором из сетевого адаптера (12 В, 1 А), вкл...