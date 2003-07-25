Телефония
Телефония - разработки радиолюбителей
- 14.05.2020 - 23:55При работе на дачном участке громкость вызывного сигнала (звонка) сотового телефона нередко оказывается недостаточной для того, чтобы услышать его, находясь на удалённом от телефона краю этого участка. Решить проблему поможет усилитель, собранный по схеме, изображённой на рисунке. Его питание - автономное от любой батареи напряжением 6 В. ...
- 11.12.2017 - 23:38Автор предлагает варианты переделки зарядного устройства для сотового телефона в стабилизированный блок питания с регулируемым выходным напряжением или в источник стабильного тока, например, для зарядки аккумуляторов.Одни из самых многочисленных электронных приборов, которые широко используются в быту, - несомненно, зарядные устройства (ЗУ) для...
- 10.11.2016 - 23:03Большинство цифровых мобильных мультимедийных устройств имеют невысокий уровень выходного сигнала на контактах гнезда для подключения головных стереотелефонов. Обычно максимальный размах выходного сигнала при воспроизведении музыкальных файлов не превышает 1 В, а при проигрывании видеофильмов и прослушивании радиоспектаклей часто бывает понижен в 3...
- 03.12.2015 - 00:17Пакет с мембраной готов (рис. 9), и теперь можно оценить частоту резонанса мембраны точнее. Ситуация упрощается, если уже есть готовый усилитель для электростатических ГТ В дополнение к нему понадобится генератор звуковых частот и микрофон. В противном случае можно воспользоваться обычным УМЗЧ и трансформатором из сетевого адаптера (12 В, 1 А), вкл...
- 25.11.2015 - 21:31Плёночные излучатели в изодинамических и электростатических головных телефонах многие слушатели оценивают очень высоко. Автор предлагает освоить технологию изготовления в домашних условиях электростатических телефонов и транзисторного усилителя для них.В настоящее время на рынке предлагается огромное множество моделей головных телефонов (Г...
- 19.02.2014 - 14:17По производственной необходимости мне потребовалось подключить к нашей офисной мини-АТС "Атлант" удалённого на расстояние около 2 км абонента по выделенной соединительной линии. Но уровень помех и наводок при непосредственном подключении оказался выше полезного сигнала. Причина оказалась в том, что в мини-АТС имеется общий для всех абонен...
- 29.10.2013 - 16:33В статье описан простой высокочувствительный индикатор излучения сотовых телефонов и других устройств стандарта GSM, собранный на недорогой элементной базе. Особенность индикатора -низкий потребляемый ток как в режиме ожидания, так и при срабатывании. Предлагаемый индикатор радиоизлучения GSM-диапазонов 900, 1800 и 1900 МГц может быть испо...
- 11.08.2013 - 22:14Малогабаритное зарядное устройство (ЗУ) Nokia ACP-7E предназначено для зарядки встроенных в мобильные телефоны аккумуляторных батарей и представляет собой линейный блок питания с выходным нестаби-лизированным пульсирующим напряжением 9 В. Устройство содержит миниатюрный понижающий трансформатор, диодный выпрямительный мост и полимерный самовосстана...
- 30.07.2009 - 10:10Гарнитура для телефона "Nokia HS-23":принцип действия, ремонт, схема
- 11.07.2008 - 12:58Электронный корректор импульсов взамен релейного корректора импульсов
- 08.11.2007 - 15:26Прибор поможет найти и устранить неисправность телефонного аппарата, не подключая его к овальной линии
- 27.04.2007 - 07:30Телефонные карты: принцип действия и работы
- 13.08.2004 - 00:00Предлагаемый сигнализатор (рис.1) плавно зажигает лампу накаливания EL1 при поступлении вызывного сигнала и плавно гасит по его окончании. Сигнализатор не реагирует на набор номера и другие импульсные помехи, которые могут быть в телефонной линии. Чтобы не усложнять схему, использована специализированная микросхема КР1182ПМ1, пред...
- 31.10.2003 - 00:00Материал предоставлен журналом Радиолюбитель Предлагается схема на основе микроконтроллера фирмы MICROCHIP PIC12F629 - устройство кодового выхода на межгород и мобильную цифровую связь. Устройство кодового выхода на межгород предназначено для кодового выхода на межгород и мобильную цифровую связь с телефонных ап...
- 06.10.2003 - 00:00Материал предоставлен журналом Радиолюбитель В настоящее время получили широкое распространение автоматические определители номера (АОН), собранные на различной элементарной базе (КР580ВМ80А, Z80,1816ВЕ49, комплекты жесткой логики К155, К176, К564 и др.). Все эти системы ориентированы на определение номера звонящего по информации,...
- 08.09.2003 - 00:00Предлагаемая схема (рис.1) позволяет использовать симплексные радиостанции (без переделок) для связи телефонного абонента с радиоабонентом. Приоритет имеет телефонный абонент. Дальность связи между базовой радиостанцией и мобильной определяется выходной мощностью базовой и составляет 30...50 км. Интерфейс соб...
- 01.09.2003 - 00:00Индикация занятости линии облегчает пользование телефонами, подключенными параллельно. При разработке предлагаемых схем ставилась задача обеспечить минимальную нагрузку на телефонную линию. Полезный сигнал занятости определяется по величине напряжения в линии: при "свободной" линии - 60 В, при "занятой" - 9......
- 27.07.2003 - 00:00Заменяя вышедший из строя телефонный аппарат с автоматическим определителем номера (АОН), выполненный на базе микропроцессора Z80, на современный, я обратил внимание на то, что все АОНы, изготовленные по технологии Intel, не содержат порта управления магнитофоном. В отличие от старых моделей, они рассчитаны на использование только цифрового ав...
- 25.07.2003 - 00:00Что делать, если телефон с автоматическим определением номера перестал выполнять свои функции? Конечно, можно обратиться за помощью в мастерскую. Но очень часто отремонтировать аппарат вполне по силам и радиолюбителю средней квалификации. О методике ремонта АОНоа с питанием от сети рассказывает автор предлагаемой статьи. Рассмотрим самый т...