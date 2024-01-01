Измерение тока зарядки Li-ion аккумуляторов

В настоящее время для зарядки встроенных в различные гаджеты Li-ion аккумуляторов широко используются зарядные устройства (ЗУ) с четырёхконтактным USB-разъёмом (гнездом) типа А. В это гнездо вставляют соединительный кабель, второй конец которого подключают в заряжаемое устройство. В этом разъёме на контакт 1 подаётся напряжение +5 В, на контакт 4 - 0 В (общий). В статье [1] был описан способ измерения выходного напряжения ЗУ и устранения некоторых их неисправностей. Для этого были изготовлены самодельные технологические разъёмы.

В некоторых случаях требуется измерить зарядный ток аккумулятора. Если есть лишний соединительный кабель, его можно доработать, подключив в разрыв одного из проводов питания измерительный прибор, амперметр или мультиметр. Но можно сделать два несложных технологических разъёма. Один разъём вставляют в розетку USB-разъёма типа А установленного в ЗУ, другой - в вилку USB-разъёма типа А соединительного кабеля. Оба технологических разъёма соединены проводами, в разрыв плюсового провода установлены гнёзда для подключения щупов амперметра. Схема соединений показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема соединений

Рис. 2. Чертёж разъёма для подключения в гнездо ЗУ

Рис. 3. Чертёж разъёма для подключения к кабелю

Разъёмы изготовлены из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Чертёж разъёма для подключения в гнездо ЗУ показан на рис. 2, чертёж разъёма для подключения к кабелю показан на рис. 3. На тыльные стороны разъёмов наклеены отрезки текстолита толщиной 1 мм размерами 12x12 мм и 10x10 мм соответственно. Толщина контактной площадки разъёма, подключаемой к вилке соединительного кабеля, должна быть 2,3 мм, поэтому толщину отрезка текстолита размерами 10x10 мм, наклеенного на тыльную сторону этого разъёма, наждачной бумагой или надфилем уменьшают на 0,2 мм. На места паек проводов надеты отрезки термоусаживаемой трубки для фиксации проводов и исключения случайных замыканий. Изготовление этих USB-разъёмов требует не больше времени, чем при использовании готовых разъёмов, но цена вилки и розетки USB-разъёма может быть существенной [2]. На рис. 4 показана получившаяся конструкция.

Рис. 4. Внешний вид получившейся конструкции

Причинами уменьшения зарядного тока при исправном ЗУ могут быть неисправности аккумулятора или контроллера зарядки, загрязнение или окисление контактов USB-разъёмов, применение нештатного ЗУ меньшей мощности, чем требуется для зарядки аккумулятора. Для их устранения следует заменить неисправные изделия. Об очистке USB-разъёмов написано много, самый простой способ - несколько раз соединить и разомкнуть разъёмы, ау розетки USB-разъёма типа А ещё можно незначительно отогнуть иголкой прижимные пружины внутри разъёма.

Литература

1.Паньшин А. Опыт ремонта зарядного устройства сотового телефона. - Радио, 2023, № 12, с. 26, 27.

2.USB-разъём на кабель. - URL:https://clck.ru/37LjX6 (29.12.23).

Автор: А. Паньшин, г. Москва