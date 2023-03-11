Измерительная техника
Измерительная техника - разработки радиолюбителей
- 18.05.2024 - 23:05Многие радиолюбители в своей практике сталкиваются с необходимостью быстрой проверки ЖКИ-модулей (индикаторов) на работоспособность и наличие кириллицы в памяти микроконтроллера. И нередки случаи, когда приобретённый в известном интернет-магазине ЖК-модуль с заявленным русским шрифтом после установки в конструкцию выдаёт "кракозябры"....
- 11.05.2024 - 21:55Прочитав в журнале Радио № 7 за 2023 г. на с. 33, 34 статью С. Косинского "Устройство для проверки светодиодных ламп, матриц, стабилитронов", очень захотелось собрать подобное устройство. Мысль об этом давно витала в голове. Только у меня не было потребности в высоком напряжении, поэтому для упрощения конструкции и повышения безопасности...
- 22.03.2024 - 22:51Таймер, описание конструкции которого приведено ниже, был собран для использования на кухне по просьбе семьи взамен вышедшего из строя старого советского механического таймера, купленного вместе с кухонной мебелью лет 40 назад. Новые приборы так долго не живут. Но поскольку мы идём в ногу со временем, был собран новый электронный таймер на основе м...
- 16.03.2024 - 23:47Предлагаемое усовершенствование частотомера [1] состоит в установке трёх дополнительных кнопок управления и добавлении кода обработки в скетч. Зачем это нужно? Во-первых, для расчёта частоты при использовании ВЧ-щупа с делителем частоты на входе. Во-вторых, для оперативного управления коррекцией частоты без перепрограммирования микроконтроллера (МК...
- 08.03.2024 - 18:59В статье приводится описание конструкции простого индикатора радиоактивности с электропитанием от ручного электрогенератора, в качестве которого использован шаговый электродвигатель. Прибор выполнен на базе датчика СТС-5, допустимо его заменить датчиком СБМ-20 или СИ-22Г. Конструкция разработана с использованием наиболее широко распр...
- 24.02.2024 - 23:12В предлагаемой статье описан индикатор уровня воды с ёмкостным датчиком.Схема предлагаемого индикатора приведена на рис. 1. На компараторе DA1.1 собран генератор длинных импульсов с короткими паузами между ними. Частота повторения импульсов - 10 кГц, длительность пауз - 8 мкс. Во время пауз с выхода DA1.1 через диод VD2 разряжается ёмкость...
- 09.02.2024 - 22:54В настоящее время для зарядки встроенных в различные гаджеты Li-ion аккумуляторов широко используются зарядные устройства (ЗУ) с четырёхконтактным USB-разъёмом (гнездом) типа А. В это гнездо вставляют соединительный кабель, второй конец которого подключают в заряжаемое устройство. В этом разъёме на контакт 1 подаётся напряжение +5 В, на контакт 4 -...
- 11.11.2023 - 23:52Измерительный прибор, в зависимости от его назначения и области применения, должен удовлетворять заданным требованиям. Определение многих параметров радиоэлектронной аппаратуры, в частности звуковоспроизводящей, часто сводится к измерению переменных напряжений различной формы. В настоящее время можно приобрести различные многофункциональные измерит...
- 16.10.2023 - 22:107. Нажатие на кнопку SB2 "Выбор" выводит на индикаторы цифры и прочерки (рис. 9) для установки значения часов, которое изменяют нажатием на кнопку SB3 "Установка" по кольцу от 0 до 23.Рис. 9. 8. Затем, нажав на кнопку SB2 "Выбор", выводят на индикаторы цифры ранее установленных часов и нули на ин...
- 13.10.2023 - 23:02Как в Интернете, так и на страницах радиолюбительских журналов можно встретить большое число схем часов, которые, помимо времени, отображают температуру с выносного датчика температуры. Только автором на страницах журнала "Радио" в разные годы было опубликовано несколько таких статей.Предлагаю вашему вниманию очередную конст...
- 28.09.2023 - 20:58Предлагаемый уровнемер предназначен для дистанционного измерения уровня любой жидкости, имеющей электрическую проводимость, с выдачей результата на внешние устройства отображения в виде постоянного напряжения 0...+10 В, стандартного для систем автоматизации. Прибор обеспечивает линейную зависимость выходного напряжения от уровня жидкости с погрешно...
- 28.07.2023 - 23:45Несмотря на то что тема часов довольно популярна, и придумать что-либо новое сложно, всегда есть место совершенствованию. В статье пойдёт речь о доработке ранее описанной конструкции в [1] с целью её упрощения, улучшения технических характеристик, расширения функциональных возможностей и исключения дефицитных компонентов.За последние годы мною...
- 20.07.2023 - 23:54Добротность контура связана с декрементом свободных колебаний в колебательном контуре, она тем выше, чем больше колебаний произойдёт в течение времени, когда амплитуда колебаний уменьшится в е (≈2,718) раз. Амплитудные соотношения свободных колебаний определяются как функция добротности контура, которая связана с числом колебаний, помещающихс...
- 15.07.2023 - 23:41Радиолюбителями разработаны различные варианты измерителей малых сопротивлений, однако почти все используют два способа измерения: подачу тока в несколько миллиампер через измеряемый резистор с последующим усилением напряжения резисторе или подачу стабильного тока 100 мА с непосредственным измерением напряжения. Устройства, реализованные по первому...
- Барометр-термометр-гигрометр с DES E-ink-дисплеем и гистограммой изменения давления за неделю (часть 2)07.05.2023 - 19:37Третий тип вывода - это вывод гистограммы, столбцы которой представляют собой значения давления, снятые ровно в полночь, за сегодняшний день и за всю предыдущую неделю. Эти значения давления сформированы в виде массива с восемью элементами (AP[8]). Поскольку измерение параметров производится раз в десять минут, то в час происходит шесть измерений,...
- 29.04.2023 - 21:58В журнале "Радио" было приведено описание частотомера на модуле Arduino Uno [1]. Хотя этот модуль является фактически стандартом в радиолюбительской практике, он обладает определёнными недостатками. Гораздо более привлекательно с точки зрения габаритных размеров выглядит плата Arduino Nano. Но у неё есть свой существенный недост...
- Барометр-термометр-гигрометр с DES E-ink-дисплеем и гистограммой изменения давления за неделю (часть 1)14.04.2023 - 23:01В статье приведено описание барометра-термометра-гигрометра на основе МЭМС-датчика BME280, микроконтроллера EFM8SB20F16 с внешним кварцевым резонатором ZM1610 и DES E-ink-дисплея GDEW029M06 с диагональю 2,9 дюйма и разрешением 128х296 пикселов с питанием от литиевого элемента типоразмера AA ER14505 номинальным напряжением 3,6 В, ёмкостью 2,4 А&midd...
- 24.03.2023 - 22:28В устройстве управления применены элементы типоразмера 1206, а в ВЧ-цепях - типоразмера 0805, но для работы на частотах выше 2 ГГц следует применять элементы типоразмера 0402. Все соединения ВЧ-цепей должны иметь минимальную длину. Печатные проводники к ВЧ-разъёмам следует делать с волновым сопротивлением 50 Ом, в этом случае их длина не критична....
- 18.03.2023 - 21:17К выходу модуля A1 подключены буферные элементы DD2.1 и DD2.2, установленные в непосредственной близости от выходных разъёмов XW1, XW2. Это обеспечивает стабильный уровень гармоник, который иначе бы определялся излишне длинными печатными проводниками модуля. К разъёму XW1 выход элемента DD2.1 подключён через цепь R1R2C7C8, понижающую уровень основн...
- 11.03.2023 - 23:49Полезным прибором для настройки антенн и других ВЧ и СВЧ-элементов и цепей является векторный анализатор, который способен измерять комплексное сопротивление нагрузки Z как функцию частоты. По этим данным легко определить КСВ (в кабеле с известным волновым сопротивлением), резонансную частоту антенны и ширину полосы, а также наметить пути её настро...