Измерительная техника
Измерительная техника - разработки радиолюбителей
- 11.11.2023 - 23:52Измерительный прибор, в зависимости от его назначения и области применения, должен удовлетворять заданным требованиям. Определение многих параметров радиоэлектронной аппаратуры, в частности звуковоспроизводящей, часто сводится к измерению переменных напряжений различной формы. В настоящее время можно приобрести различные многофункциональные измерит...
- 16.10.2023 - 22:107. Нажатие на кнопку SB2 "Выбор" выводит на индикаторы цифры и прочерки (рис. 9) для установки значения часов, которое изменяют нажатием на кнопку SB3 "Установка" по кольцу от 0 до 23.Рис. 9. 8. Затем, нажав на кнопку SB2 "Выбор", выводят на индикаторы цифры ранее установленных часов и нули на ин...
- 13.10.2023 - 23:02Как в Интернете, так и на страницах радиолюбительских журналов можно встретить большое число схем часов, которые, помимо времени, отображают температуру с выносного датчика температуры. Только автором на страницах журнала "Радио" в разные годы было опубликовано несколько таких статей.Предлагаю вашему вниманию очередную конст...
- 28.09.2023 - 20:58Предлагаемый уровнемер предназначен для дистанционного измерения уровня любой жидкости, имеющей электрическую проводимость, с выдачей результата на внешние устройства отображения в виде постоянного напряжения 0...+10 В, стандартного для систем автоматизации. Прибор обеспечивает линейную зависимость выходного напряжения от уровня жидкости с погрешно...
- 28.07.2023 - 23:45Несмотря на то что тема часов довольно популярна, и придумать что-либо новое сложно, всегда есть место совершенствованию. В статье пойдёт речь о доработке ранее описанной конструкции в [1] с целью её упрощения, улучшения технических характеристик, расширения функциональных возможностей и исключения дефицитных компонентов.За последние годы мною...
- 20.07.2023 - 23:54Добротность контура связана с декрементом свободных колебаний в колебательном контуре, она тем выше, чем больше колебаний произойдёт в течение времени, когда амплитуда колебаний уменьшится в е (≈2,718) раз. Амплитудные соотношения свободных колебаний определяются как функция добротности контура, которая связана с числом колебаний, помещающихс...
- 15.07.2023 - 23:41Радиолюбителями разработаны различные варианты измерителей малых сопротивлений, однако почти все используют два способа измерения: подачу тока в несколько миллиампер через измеряемый резистор с последующим усилением напряжения резисторе или подачу стабильного тока 100 мА с непосредственным измерением напряжения. Устройства, реализованные по первому...
- Барометр-термометр-гигрометр с DES E-ink-дисплеем и гистограммой изменения давления за неделю (часть 2)07.05.2023 - 19:37Третий тип вывода - это вывод гистограммы, столбцы которой представляют собой значения давления, снятые ровно в полночь, за сегодняшний день и за всю предыдущую неделю. Эти значения давления сформированы в виде массива с восемью элементами (AP[8]). Поскольку измерение параметров производится раз в десять минут, то в час происходит шесть измерений,...
- 29.04.2023 - 21:58В журнале "Радио" было приведено описание частотомера на модуле Arduino Uno [1]. Хотя этот модуль является фактически стандартом в радиолюбительской практике, он обладает определёнными недостатками. Гораздо более привлекательно с точки зрения габаритных размеров выглядит плата Arduino Nano. Но у неё есть свой существенный недост...
- Барометр-термометр-гигрометр с DES E-ink-дисплеем и гистограммой изменения давления за неделю (часть 1)14.04.2023 - 23:01В статье приведено описание барометра-термометра-гигрометра на основе МЭМС-датчика BME280, микроконтроллера EFM8SB20F16 с внешним кварцевым резонатором ZM1610 и DES E-ink-дисплея GDEW029M06 с диагональю 2,9 дюйма и разрешением 128х296 пикселов с питанием от литиевого элемента типоразмера AA ER14505 номинальным напряжением 3,6 В, ёмкостью 2,4 А&midd...
- 24.03.2023 - 22:28В устройстве управления применены элементы типоразмера 1206, а в ВЧ-цепях - типоразмера 0805, но для работы на частотах выше 2 ГГц следует применять элементы типоразмера 0402. Все соединения ВЧ-цепей должны иметь минимальную длину. Печатные проводники к ВЧ-разъёмам следует делать с волновым сопротивлением 50 Ом, в этом случае их длина не критична....
- 18.03.2023 - 21:17К выходу модуля A1 подключены буферные элементы DD2.1 и DD2.2, установленные в непосредственной близости от выходных разъёмов XW1, XW2. Это обеспечивает стабильный уровень гармоник, который иначе бы определялся излишне длинными печатными проводниками модуля. К разъёму XW1 выход элемента DD2.1 подключён через цепь R1R2C7C8, понижающую уровень основн...
- 11.03.2023 - 23:49Полезным прибором для настройки антенн и других ВЧ и СВЧ-элементов и цепей является векторный анализатор, который способен измерять комплексное сопротивление нагрузки Z как функцию частоты. По этим данным легко определить КСВ (в кабеле с известным волновым сопротивлением), резонансную частоту антенны и ширину полосы, а также наметить пути её настро...
- 24.02.2023 - 23:22В статье предлагается простая конструкция для надёжного крепления мультиметра на предплечье пользователя с помощью магнитного браслета или на любой ферромагнитной поверхности. В конструкции предусмотрено быстрое отсоединение мультиметра от магнитного браслета на предплечье.Наиболее часто комбинированные измерительные приборы - мультиметры - про...
- 10.02.2023 - 23:07Мутность - международно признанный критерий оценки качества воды. Мутномеры (нефелометры, турбидиметры) используются в системах водоподготовки и водоочистки, на пищевых и химических предприятиях, для мониторинга водоёмов, а также и в бытовой технике - в стиральных и посудомоечных машинах, для проверки водопроводной питьевой воды ("из-под крана...
- 28.01.2023 - 11:30Для определения жёсткого бета- и гамма-излучения был изготовлен индикатор, позволяющий определять интенсивность потока радиационных частиц в окружающей среде. Схема индикатора приведена на рис. 1. При малой интенсивности облучения счётчика Гейгера-Мюллера BD1 индикатором служит красный светодиод HL2, вспыхивающий при одиночных разрядах в счётчике....
- 15.12.2022 - 23:15В автоматический режим измерений прибор переводится выключателем SA2. Измерения производятся вторым АЦП микроконтроллера, который подключён к выводу RA1.Рис. 8. Информация на экране ЖК-дисплея Рис. 9. Информация на экране ЖК-дисплея Измерения запускаются при нажатии на кнопку SB1 и прибор начинае...
- 08.12.2022 - 23:46При разработке и изготовлении катушек индуктивности и импульсных трансформаторов возникает вопрос об их пригодности для работы в конкретных условиях. Обусловлено это тем, что параметры применяемых магнитопроводов могут быть неизвестны или же приходится изменять индуктивность катушки индуктивности с помощью воздушного зазора. В результате возможна с...
- 07.12.2022 - 23:00В радиолюбительской практике время от времени возникает необходимость измерения малых сопротивлений, например, шунтов, контактов переключателей или реле. Много лет назад автор разработал и изготовил цифровой омметр с широким интервалом измерений и наименьшим индицируемым сопротивлением 1 мОм [1], но в нём после многих лет эксплуатации микросхема АЦ...
- 22.10.2022 - 22:01Смотровая камера Bosch GOS 10,8 V-LI 0.601.241.004 - это инструмент для профессионального использования. Область применения - осмотр труднодоступных и темных мест. С помощью поставляемых в комплекте прибора магнита и крючка возможно перемещение небольших предметов (винты, гайки и др.). Изображение высокого разрешения воспроизводится на ЖК дисп...