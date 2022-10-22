Измерительная техника - разработки радиолюбителей

07.05.2023 - 19:37

Третий тип вывода - это вывод гистограммы, столбцы которой представляют собой значения давления, снятые ровно в полночь, за сегодняшний день и за всю предыдущую неделю. Эти значения давления сформированы в виде массива с восемью элементами (AP[8]). Поскольку измерение параметров производится раз в десять минут, то в час происходит шесть измерений,...