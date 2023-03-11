Измерительная техника - разработки радиолюбителей

11.05.2024 - 21:55

Прочитав в журнале Радио № 7 за 2023 г. на с. 33, 34 статью С. Косинского "Устройство для проверки светодиодных ламп, матриц, стабилитронов", очень захотелось собрать подобное устройство. Мысль об этом давно витала в голове. Только у меня не было потребности в высоком напряжении, поэтому для упрощения конструкции и повышения безопасности...