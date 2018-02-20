Ремонт, схемотехника сотовых, мобильных телефонов

18.06.2021 - 00:25

В статье рассматриваются вопросы, связанные с ремонтом мобильного телефона Samsung GT-C3322. Общие моменты могут быть полезны и при ремонте других мобильных телефонов, собранных на аналогичной аппаратной платформе.Мобильный телефон Samsung GT-C3322 (далее - GT-C3322) появился на российском рынке в 2011 году и позиционировался как классический т...