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Ремонт, схемотехника сотовых, мобильных телефонов
- 09.12.2023 - 19:27Основой большинства современных зарядных устройств (ЗУ) для смартфонов, сотовых телефонов и других гаджетов является импульсный блок питания (ИБП). Отказы его высоковольтной части сразу выводят ЗУ из строя, при этом одновременно могут повреждаться несколько элементов, а частое отсутствие на них маркировки затрудняет ремонт [1]. Неисправности во вто...
- 19.08.2023 - 22:49Статья посвящена вопросам, связанным с ремонтом смартфонов Apple iPhone разных поколений, включая разборку аппаратов и замену основных модулей - аккумуляторов, динамиков, дисплеев и т.д. В рамках этой части статьи рассмотрены смартфоны Apple iPhone 5/5S/5C/6/6S/6 Plus/6S Plus. iPhone 5Смартфон Apple iPhone 5 образца 2012 года...
- 03.02.2023 - 22:25Статья посвящена вопросам, связанным с ремонтом смартфонов Apple iPhone разных поколений, включая разборку аппаратов и замену основных модулей - аккумуляторов, динамиков, дисплеев и т.д. В рамках этой части статьи рассмотрены смартфоны Apple iPhone 2G/3G/4/4S.Набор инструментов, необходимый для разборки аппарата, зависит от модели ремонтируемог...
- 28.01.2022 - 23:56Вкладка Hardware TestingВкладка Hardware Testing инженерного меню позволяет выполнить операции, связанные с проверкой исправности отдельных модулей устройства и их настройкой. Однако перед внесением любых изменений следует учитывать, что некорректная установка ряда параметров может повредить устройство. На рис. 7 показаны подменю Hardware...
- 22.01.2022 - 23:13Статья посвящена вопросам, связанным с использованием инженерного меню смартфонов и планшетных компьютеров (далее - планшетов), построенных на аппаратной платформе китайского производителя MediaTek и работающих под управлением ОС Android. Приведенная в статье информация достаточно универсальна, но на отдельных устройствах могут быть определенные ос...
- 09.07.2021 - 23:24Не работает разговорный динамикИсходное состояние: телефон включается и работает, но абонент не слышит собеседника. Сброс настроек на значения по умолчанию выполнен.1. На защитных элементах ZD309 и ZD311 проверяют наличие звукового сигнала. При его отсутствии проверяют конденсаторы ZD311 и ZD312, а также UCP200.2. Заменяют динамик RCV30...
- 18.06.2021 - 00:25В статье рассматриваются вопросы, связанные с ремонтом мобильного телефона Samsung GT-C3322. Общие моменты могут быть полезны и при ремонте других мобильных телефонов, собранных на аналогичной аппаратной платформе.Мобильный телефон Samsung GT-C3322 (далее - GT-C3322) появился на российском рынке в 2011 году и позиционировался как классический т...
- 16.10.2020 - 20:09Общие сведения"Samsung S8530 Wave II" (далее - S8530) - это замена популярной "волне" первого поколения, которая разошлась по миру более чем миллионным тиражом.У S8530, в отличие от своего предшественника, существенно увеличилась диагональ экрана (c 3,3 до 3,7 дюйма), что повлекло за собой рост габаритов. В аппарате реал...
- 23.07.2020 - 23:32В статье рассмотрены вопросы, связанные с ремонтом смартфона TeXeT TM-4677. В ней описывается методика разборки аппарата, некоторые вопросы аппаратного ремонта, а также операции, связанные с его инженерным программированием. Основные технические характеристикиАппаратная платформа устройства построена на базе двухъядерного процессор...
- 14.03.2020 - 00:44В статье рассмотрены вопросы, связанные с ремонтом мобильного телефона Nokia 206. Общие моменты могут быть полезны и при ремонте других мобильных телефонов Nokia (включая серию Asha), собранных на аналогичной аппаратной платформе.Анонс мобильного телефона Nokia 206 состоялся в конце 2012 года. Данный аппарат имеет классический моноблочный...
- 11.11.2019 - 23:17В статье рассмотриваются вопросы, связанные с ремонтом мобильного телефона "Nokia Asha 200". Общие моменты могут быть полезны и при ремонте других мобильных телефонов серии Asha, собранных на аналогичной аппаратной платформе.Мобильный телефон "Nokia Asha 200" был анонсирован в конце 2011 года и стал самым доступным аппаратом...
- 13.10.2019 - 22:15В статье рассматриваются вопросы, связанные с ремонтом смартфона "Samsung Galaxy Ace Duos". Общие моменты будут полезны и при выполнении ремонта других смартфонов SAMSUNG, построенных на аналогичной аппаратной платформе. ХарактеристикиРыночный путь смартфона "Samsung Galaxy Ace Duos" (кодовое обозначение произво...
- 22.07.2019 - 23:07В статье рассматриваются вопросы, связанные с ремонтом мобильного телефона "Nokia C3-00". Общие подходы к диагностике и устранению неисправностей телефона могут быть полезны и при ремонте других мобильных телефонов NOKIA, собранных на платформе BB5.Мобильный телефон "Nokia C3-00" относится к модельному ряду 2010 года. Аппара...
- 05.03.2019 - 23:34В статье рассмотрены вопросы, связанные с обновлением и восстановлением программного обеспечения (ПО) смартфона HTC HD2, включая методики установки неофициальных версий ПО, основанных на операционной системе (ОС) Android.Рыночный путь смартфона HTC HD2 начался в ноябре 2009 года. В плане технической оснащенности этот аппарат стал своеобраз...
- 29.11.2018 - 23:43Неисправности SIM-слотаПроявление: телефон не опознает SIM-карту или происходят сбои, связанные с SIM-картойВ телефоне "Nokia 5530" контакты SIM-слота (X2701) непосредственно связаны с контроллером N2200. В случае если телефон не опознает SIM-карту - вначале проверяют состояние контактов SIM-слота и наличие на контакте 3 напряжени...
- 02.11.2018 - 23:02В статье рассматриваются типовые аппаратные неисправности мобильного телефона Nokia 5530. Изложенные в статье общие подходы могут быть полезны и при ремонте других мобильных телефонов NOKIA, собранных на платформе BB5.Мобильный телефон Nokia 5530 относится к модельному ряду 2009 года и представляет собой бюджетную версию Nokia 5800 бе...
- 27.08.2018 - 21:22В статье рассматриваются вопросы, связанные с ремонтом смартфона "Samsung GT-I5500" ("Galaxy 550"). Часть изложенной в статье информации по программному ремонту может быть полезна при ремонте и других смартфонов SAMSUNG, работающих под управлением ОС Android. Общие сведения и технические характеристикиСмартфон &...
- 25.06.2018 - 23:51Алгоритмы проверки цепей и типовые неисправностиРассмотрение типовых неисправностей будет производиться в форме пошаговых инструкций, в которых переход к каждому следующему шагу осуществляется лишь при отсутствии положительных результатов на предыдущем. При обнаружении на любом из шагов неисправных элементов их заменяют, после чего проверяют ра...
- 20.05.2018 - 23:42В статье рассматриваются вопросы, связанные с устранением типовых аппаратных неисправностей мобильного телефона Nokia X6-00. Общие подходы к устранению некоторых неисправностей могут быть полезны и при ремонте других мобильных телефонов NOKIA, собранных на платформе BB5. Технические и потребительские характеристикиМобильный телефон...
- Программный ремонт мобильных телефонов SONY ERICSSON (часть 3).Работа с телефонами на платформе А20020.02.2018 - 23:25Мобильную платформу SONY ERICSSON A200 (A2) принято делить на 4 поколения (см. таблицу 1) исходя из аппаратной основы, на которой собран телефон. В телефонах на платформе A200 могут встречаться версии защиты CID 49, 51, 52, 53, 80, 81, 110. Программное обеспечение (ПО) телефонов, выполненных на платформе А200 состоит из трех частей - основная часть...