Опыт ремонта зарядного устройства сотового телефона

Основой большинства современных зарядных устройств (ЗУ) для смартфонов, сотовых телефонов и других гаджетов является импульсный блок питания (ИБП). Отказы его высоковольтной части сразу выводят ЗУ из строя, при этом одновременно могут повреждаться несколько элементов, а частое отсутствие на них маркировки затрудняет ремонт [1]. Неисправности во вторичной низковольтной части не всегда полностью выводят ЗУ из строя, но иногда приводят к увеличению времени зарядки и преждевременному её отключению.

В настоящее время с целью унификации для подключения заряжаемого устройства ЗУ снабжают четырёхконтактным USB-разъёмом (гнездом) типа А. В это гнездо вставляют соединительный кабель, второй конец которого подключаютв заряжаемое устройство. В USB-разъёме на контакт 1 подаётся напряжение +5 В, на контакт 4 - 0В (общий). Контакты 2 и 3 обычно не используются и соединены между собой на плате ЗУ. В некоторых ЗУ эти контакты соединены на плате ЗУ резисторами с плюсовой или минусовой линиями питания или между собой. Напряжение на контактах 2 и 3 используется заряжаемым изделием для опознавания своего ЗУ.

Рис. 1. Чертёж разъёма

Для проверки исправности ЗУ к нему надо подключить соответствующий разъём. Если в наличии нет ненужного USB-разъёма, провод которого можно обрезать и использовать для подключения к ЗУ с целью проведения испытаний, предлагается сделать самодельный технологический разъём, аналог USB-вилки типа А. Разъём, чертёж которого показан на рис. 1, подключается к контактам 1 и 4 USB-розетки ЗУ. Он сделан из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм, но на её тыльную часть наклеен отрезок текстолита или пластмассы размерами 12x12 мм и толщиной 1 мм. К контактам технологического разъёма можно подключать щупы мультиметра, контрольные резисторы и дополнительные конденсаторы. В технологическом разъёме отсутствуют контакты 2 и 3, потому что запрет на зарядку от не своего ЗУ - функция не самого ЗУ, а заряжаемого устройства. Поэтому фирменные ЗУ могут заряжать все изделия, в которых нет функции запрета на зарядку не своим ЗУ.

Рис. 2. Чертёж разъёма

Разъём, подключаемый ко всем четырём контактам USB-розетки ЗУ, показан на рис. 2. С его помощью можно измерить напряжение на контактах 2 и 3 или сопротивления резисторов, установленных между контактами USB-разъёма фирменных ЗУ, для определения их подлинности [2]. Его изготовляют так же, как предыдущий, но на фольге делают три прорези для четырёх контактов.

Рис. 3. Фрагмент схемы выпрямителя зарядного устройства

Рис. 4.

До подключения проверяемого ЗУ к сети 230 В желательно установить технологический разъём и проверить состояние низковольтного выпрямителя ЗУ. Фрагмент схемы его выходной части показан на рис. 3. Обозначения элементов соответствуют указанным на плате. С помощью мультиметра (рис. 4) можно определить наличие обрыва вторичной обмотки трансформатора или перегорания выпрямительного диода, измерить прямое напряжение на нём,если он исправен, определить пробой конденсаторов фильтра.

У исправных ЗУ выходное напряжение на холостом ходу может быть 4,8...5,25 В. Выходное напряжение у некоторых ЗУ немного повышается при подключении нагрузки. Полное отсутствие напряжения на выходе часто указывает на отказ высоковольтной части. Для проверки работы ЗУ под нагрузкой, к внешним контактным площадкам разъёма подключают резисторы сопротивлением 47 Ом, 22 Ома, 17 Ом и 10 Ом необходимой мощности рассеивания, что соответствует выходным токам 110 мА, 220 мА, 290 мА и 500 мА. Если выходной ток значительно превысит максимальный для ЗУ, напряжение на его выходе уменьшится до 0 В, при незначительном превышении тока напряжение будет периодически изменяться от 0 В до 5 В. Для длительного испытания ЗУ выводы резисторов удобно прижимать к контактным площадкам зажимами, подключёнными к мультиметру. При выходном напряжении ниже нормы к контактным площадкам разъёма, соблюдая полярность, подключают оксидный конденсатор ёмкостью 1000 мкФ. Если напряжение на выходе ЗУ повышается, причина неисправности может быть в существенном уменьшении ёмкости конденсаторов выходного фильтра выпрямителя, из-за чего увеличивается амплитуда пульсаций и уменьшается среднее значение постоянного напряжения на выходе ЗУ.

Далее приводится случай ремонта неисправного ЗУ. Индикатор заряжаемого изделия реагирует на подключение ЗУ, но зарядки практически нет. Напряжение на выводах 1 и 4 USВ-разъёма неисправного ЗУ - 2,5 В. При подключении к контактным площадкам его разъёма конденсатора ёмкостью 1000 мкФ напряжение повысилось до 4,5 В.

Рис. 5.

Рис. 6.

Для ремонта корпус ЗУ был разрезан нагретым ножом, неровности и заусенцы на месте разреза обработаны напильником. На плате ЗУ оба конденсатора фильтра ЕС3 и ЕС4 (см. рис. 3) оказались вздутыми (рис. 5). Конденсаторы были выпаяны, измерения показали, что их ёмкость была снижена, а ESR сильно повышено. Они были заменены одним конденсатором ёмкостью 1000 мкФ на напряжение 16 В, который был размещён на плате ЗУ и приклеен клеем "Момент" (рис. 6). Между его корпусом и близко расположенными на плате деталями ИБП приклеены два слоя изолирующей ленты. Соединительные провода от выводов установленного конденсатора были припаяны на посадочное место конденсатора ЕС3. Для компенсации индуктивной составляющей соединительных проводов, на плату параллельно резистору R9 был установлен керамический конденсатор для поверхностного монтажа ёмкостью 10 мкФ.

После ремонта ЗУ корпус был склеен, место разреза было обмотано лавсановой лентой, витки которой были приклеены к корпусу "Суперклеем".

Литература

1.Паньшин А. Ремонт зарядного устройства для сотовых телефонов. - Радио, 2002, № 11, с. 34.

2.Распиновка USB-разъёмов для зарядки телефонов. - URL: https://2shemi.ru/ raspinovka-usb-razemov-dlya-zaryadki-telefonov/?ysclid= lob-kartjkq402746771 (03.11.23).

Автор: А. Паньшин, г. Москва