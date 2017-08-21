Антенны
Антенны - разработки радиолюбителей
- 04.05.2024 - 23:09Приводы КПЕ и вариометра показаны на рис. 6 и рис. 7. Привод КПЕ крепится с помощью втулок непосредственно на передней плите КПЕ. Сам КПЕ в сборе с приводом крепится по месту к днищу доработанного корпуса с помощью штатных уголков. Привод вариометра также доработан. Задняя плита привода размещается на более коротких втулках, а вал привода укорачива...
- 20.04.2024 - 22:57Заглянул в свою радиолюбительскую кладовку, чтобы уточнить, что же есть в наличии и что нужно, а что уже не понадобится. Вот стоят вышедшие из строя системные блоки ПК, на базе которых можно собрать усилители мощности, а вот что-то большое и тяжёлое. Да это же - устройство симметрирования и согласования (УСС) от радиостанции Р-140 "Берёза...
- 15.09.2023 - 22:27Антенна, описание конструкции которой приведено далее, предназначена для приёма сигналов телевизионного ДМВ-диапазона. Её несложно изготовить самостоятельно, а использовать желательно с одним из антенных усилителей [1, 2]. Антенна представляет собой двойной квадрат, элементы которой размещены на основании из двухстороннего фольгированного стек...
- 20.01.2023 - 14:59В условиях ограниченного пространства и сильных промышленных помех радиолюбители для приёма часто используют рамочные антенны, которые можно установить на балконе. За основу такой антенны взята конструкция Harry Lythall (SM0VPO) [1]. Был проведён перерасчёт с целью использования её в более широком диапазоне частот. Для изготовления каркаса антенны...
- 14.01.2023 - 23:22Эта двухдиапазонная УКВ-антенна 145/435 МГц (рис. 1) позволяет работать на приём и передачу, не вращая антенну по поляризации, что намного упрощает проведение радиосвязей через спутники. Её можно установить на крыше дома или в другом месте и управлять ею дистанционно, снабдив простым двухкоординатным поворотным устройством.Рис. 1. Двухдиапа...
- 07.01.2023 - 23:56Усилитель предназначен для усиления сигналов телевизионного ДМВ-диапазона и является доработанным вариантом усилителя, описание которого приведено в [1]. Он собран на однотипных транзисторах BFR93A [2], что упрощает его изготовление. Схема усилителя показана на рис. 1. Питается он по кабелю снижения от встроенного в телевизор источника питания напр...
- 25.11.2022 - 22:50Диапазон 2,4 ГГц хотя и разрешён радиолюбителям для проведения радиосвязей, однако в этом диапазоне работает беспроводная связь стандартов Wi-Fi. Поэтому с очень высокой вероятностью там будут работать чьи-то роутеры. Если говорить о Wi-Fi-диапазоне 2,4 ГГц (2401 до 2483 МГц), то он разделён на 13 каналов [1], которые практически всегда "занят...
- 25.06.2020 - 23:12Как известно, вертикальная антенна с одним горизонтальным противовесом имеет некоторое усиление в его сторону. Я добавил к ней ещё один противовес, натянутый в противоположную сторону. Получилась простая двухэлементная антенна с усилением 3...4 дБ в сторону короткого противовеса и подавлением излучения в сторону длинного противовеса до 15...20 дБ....
- 07.04.2020 - 23:21Эта антенна - окончательный вариант одной из моих первых "дельт" для диапазона 40 метров, претерпевшей несколько доработок. Схематически она изображена на рис. 1. Рамка антенны, представляющая собой равносторонний треугольник, установлена на диэлектрической мачте высотой 15,5 м. Её нижняя сторона находится на высоте 2,5 м от поверхности з...
- 15.07.2019 - 23:03Хочу предложить вниманию радиолюбителей бюджетный вариант датчика поворота антенны (а впрочем, чего угодно) и индикатора угла поворота непосредственно в градусах. Сам датчик может находиться на большом удалении от индикатора и для соединения требует всего три провода. Для этой цели я использую сетевой компьютерный кабель с несколькими витыми парами...
- 14.03.2019 - 23:17Известно немало конструкций многодиапазонных вертикальных антенн. Зачем же ещё одна?Не все известные "вертикалы" на частотах от 3,5 до 28 МГц работают хорошо. Чтобы понять, в чём проблемы, давайте разберёмся, что требуется от любой многодиапазонной антенны. Итак:1. Максимальное число диапазонов, где данная антенна может эффективно...
- 08.11.2018 - 23:37Предлагаемая двухэлементная антенна Уда-Яги с расстоянием между элементами менее 0,1 длины волны (рис. 1) интересна тем, что при малых габаритах и простоте конструкции её коэффициент усиления достигает 7 dB относительно изотропного излучателя. Благодаря взаимному влиянию активного вибратора и рефлектора ток в активном вибраторе возрос примерно в че...
- 02.07.2018 - 23:21В среде радиолюбителей-коротковолновиков популярны антенные тюнеры фирмы MFJ различных модификаций, в том числе на мощность 1...3 кВт. Автору статьи не раз приходилось видеть "внутренности" тюнеров этой фирмы, вышедших из строя. Возможно, что при более "деликатном обращении" подобных плачевных последствий и удаётся избежать, но...
- 02.05.2018 - 22:53Радиолюбители часто используют антенну Inverted V как ненаправленную на несколько КВ-диапазонов. Перед другими многодиапазонными антеннами она имеет несколько преимуществ:- для её установки нужна всего одна мачта любой удобной конструкции, которая не принимает участия в излучении радиоволн. Излучатели образуют верхний ярус растяжек мачты;-...
- 07.04.2018 - 22:29Зта антенна предназначена для приёма радиостанций в диапазоне 6...10 МГц на базовый радиоприёмник прямого усиления или на любой супергетеродин. Устройство состоит из антенного блока с умножителем добротности и антенным усилителем, а также базового радиоприёмника, содержащего блок управления антенным блоком и приёмник прямого усиления. Схема блока у...
- 17.03.2018 - 14:25В связи с расширением телевизионного вещания в более высокочастотных диапазонах возникла необходимость в малогабаритной широкополосной антенне для приёма ТВ-каналов с 6-го по 60-й. Реализовать её помогла статья [1], в которой описана широкополосная антенна для приёма телепередач во всём метровом диапазоне частот. Взяв за основу применённый автором...
- 19.02.2018 - 23:25Работая в эфире в полевых условиях (соревнования, отдых и пр.), радиолюбители обычно используют простые антенны GP, IV, LW и т. д. Но не исключено, что многие, как и я, задавались целью применить что-то более эффективное, например, направленную антенну. При этом она должна быть лёгкая в перевозке и не сложная в установке...Свой поиск подходящег...
- 02.12.2017 - 23:08Самый простой способ усилить сигнал телефонаМобильная связь не всегда удовлетворяет пользователей мобильных телефонов. Причин тому на самом деле много. Дело даже, скорее не в именитости оператора мобильной связи, а в помехах, которые стоят на пути волны и в расстоянии до ближайшей станции или антенны. Поправить ситуацию можно, купив специальные...
- 12.11.2017 - 23:09Как известно из курса основ радиотехники, замкнутый на конце отрезок коаксиального кабеля длиной, равной четверти длины волны, эквивалентен настроенному на эту частоту параллельному колебательному контуру. При длине, большей четверти длины волны, отрезок ведёт себя как ёмкость, при меньшей - как индуктивность. Это свойство коаксиального кабеля позв...
- 21.08.2017 - 23:13Мечта многих радиолюбителей - построить простую антенну, работающую на всех любительских КВ-диапазонах. Однако это не простая задача. Сложные высоконаправленные КВ-антенны весьма дороги и в лучшем случае выполнимы не ниже диапазона 40 метров. Наиболее доступное решение - это проволочные диполи. А как сделать дипольную антенну на все или хотя бы на...