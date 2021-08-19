Схемы электронных устройств для автомобиля

20.01.2024 - 23:43

На случай отключения централизованного электроснабжения был приобретён бензиновый электрогенератор Huter DY6500LX. Когда он работает, принципиальных претензий к нему нет. Но когда заводишь двигатель электрогенератора, в момент, когда он только завёлся и ещё не набрал обороты, дёргается как припадочный, и в этот момент надо, изогнувшись, держат...