Схемы электронных устройств для автомобиля

02.12.2021 - 23:58

Не на всех автомобилях на приборную панель выводится информация о температуре двигателя, напряжении аккумуляторной батареи и другая информация, которая была бы интересна водителю. Кроме того, стрелочные индикаторы имеют погрешность, они только информируют, но не более. А автору статьи хотелось иметь точную информацию, например, о скорости, когда ед...