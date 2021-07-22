Автолюбителю
Схемы электронных устройств для автомобиля
- 26.08.2023 - 23:52Стетоскопом называется специальное диагностическое устройство, которое предназначено для определения технического состояния механизмов и деталей, находящихся в двигателе, с помощью виброакустического метода работы. Самые простые - механические стетоскопы, которыми пользуются обычные автолюбители, они относятся к "бюджетному" типу. Электро...
- 11.08.2023 - 23:15В наше время каждый автолюбитель на дорогах страны сталкивается с наличием большого числа как стационарных, так и мобильных комплексов фото- и видеофиксации контроля скорости движения транспортных средств. К сожалению, строго соблюдать необходимый скоростной режим не всегда удаётся, что не только создаёт опасные ситуации, но и "бьёт по карману...
- 17.06.2023 - 23:24радиционно ресурс силового агрегата автомобиля отсчитывают по пробегу, поэтому вся система технического обслуживания проводится с учётом пройденного автомобилем расстояния. Однако в некоторых регионах нашей страны, когда в холодное время года многие автомобили ночуют на открытых автостоянках и во дворах, для того чтобы все агрегаты машины вошл...
- 08.04.2023 - 23:13Батарея собрана из девяти Li-Ion аккумуляторов типоразмера 18650, каждый ёмкостью 3 А·ч. Сначала с помощью контактной сварки собирают блоки по три соединённых параллельно аккумулятора, и получится три блока c напряжением 4,2 В и ёмкостью 9А·ч. Затем сваривают их последовательно с соблюдением полярности, и получится батарея с напряжени...
- 31.03.2023 - 23:09Однажды мне принесли для ремонта интересную "игрушку" - китайский аккумуляторный автомобильный компрессор с автоматическим отключением при достижении заданного давления. Назвать это устройство хорошим язык не поворачивается - всё хилое, двигатель маломощный, аккумулятор слабый, и к тому же "мозги" вышли из строя. Это устрой...
- 13.08.2022 - 23:36Хотя сейчас век электроники и в автомобиль пытаются установить как можно больше электронных помощников, почему-то в более новых выпусках версий (рестайлинг) автомобилей могут отсутствовать очень удобные электронные приборы. Например, в автомобиле Hyundai Hetz до 2004 г были бортовой компьютер и регулятор периода работы стеклоочистителей, а в рестай...
- 30.07.2022 - 23:56Обе платы разрабатывались исходя из имеющейся платы OLED-индикатора, с которой предполагалась работа. При выборе понравившегося варианта можно увидеть плату индикатора на фотографии к статье и заказать такую же в известном интернет-магазине с размером индикатора 1,54 дюйма.Детали на плате устройства размещены зеркально расположению деталей на п...
- 29.07.2022 - 23:30Не все современные легковые автомобили снабжены вольтметром, показывающим напряжение в бортовой сети. Автор предлагает решение этой проблемы - собрать предлагаемый прибор.В современных автомобилях производители считают нужным показывать водителю минимум технической информации о двигателе: в лучшем случае на приборной панели будет шкала с указан...
- 27.05.2022 - 23:32Существуют приборы промышленного изготовления для проверки автомобильных свечей зажигания, однако, на первый взгляд, они имеют недостатки. Во-первых, создавать в таких приборах давление, близкое к максимальному, ручным насосом очень тяжело. Во-вторых, наличие искры в них определяется визуально, но при высокой частоте искрообразо-вания можно не заме...
- 26.02.2022 - 22:04Для устранения щелчков в динамической головке при включении питания блока центрального канала установлен ключ управления на реле K2 и транзисторах VT3, VT4, который каждый раз по сигналу включения от автомагнитолы с задержкой около 2 с подключает динамическую головку к выходу усилителя мощности блока центрального канала и без задержки отключает её...
- 25.02.2022 - 23:00В автомобиле KIA SOUL второго поколения после рестайлинга (2016- 2019 гг.) на приборной панели (торпедо) в салоне, под лобовым, стеклом присутствует декоративная решётка, под которой может быть установлена динамическая головка для центрального канала аудиосистемы. Однако во всех комплектациях автомобиля, за исключением максимальной Premium, централ...
- 14.01.2022 - 23:17Описанный в [1] адаптер для автосигнализации StarLine A93 требует предварительного измерения уровня и частоты сигнала с таходатчика, что не всегда возможно, учитывая, что не всегда доступен необходимый для осциллографа. В связи с этим в данной статье и предлагается самообучающийся адаптер, схема которого приведена на рис. 1.Рис. 1. Схема&nb...
- 25.12.2021 - 23:30Дисплей (рис. 13) закрепляют в корпусе четырьмя винтами, а модуль Arduino Mega 2560 вставляют в контакты разъёма дисплея. Из разъёма дисплея выпаивают четыре контакта 50-53 - это шина SPI, по ней в дисплее подключается сенсорный экран (TUCHSCREEN). Я специально заказывал дисплей с сенсорным экраном, чтобы управлять устройством через нажатие на экра...
- 18.12.2021 - 23:46Микроконтроллер модуля Arduino Mega 2560 по последовательной шине SPI передаёт команды управления на приёмник NRF24L01, а также принимает от него массив данных, полученный приёмником от передатчика с информацией о параметрах работы автомобиля, обрабатывает данные и выводит на 3,95" LCD TFT-дисплей. По шине I2C он получает время от модуля А4 RT...
- 02.12.2021 - 23:58Не на всех автомобилях на приборную панель выводится информация о температуре двигателя, напряжении аккумуляторной батареи и другая информация, которая была бы интересна водителю. Кроме того, стрелочные индикаторы имеют погрешность, они только информируют, но не более. А автору статьи хотелось иметь точную информацию, например, о скорости, когда ед...
- 10.11.2021 - 21:31Тема сигнализатора превышения скорости уже прописалась на страницах журнала "Радио", разнообразные конструкции этого устройства, например [1] и [2], вызывают постоянный интерес читателей. Причина этого интереса очевидна - звуковой индикатор позволяет разгрузить зрение водителя, отдав его приоритет наблюдению за дорожной обстановкой. На вз...
- 09.10.2021 - 23:02В двигателях внутреннего сгорания (ДВС) с калильным зажиганием, применяемых в авиа-, авто- и судомоделизме [1-4], воспламенение топливовоздушной смеси в камере сгорания происходит от установленной на головке цилиндра миниатюрной свечи с накаливаемой спиралью. В зависимости от типа свечи её спираль, изготовленная из жароупорной, как правило, платино...
- 18.09.2021 - 23:05Сегодня самые массовые автомобили России - "Рено Логан", "Лада Калина" и "Лада Гранта". Однако такой опции, как обогрев лобового стекла, эти автомобили лишены. Лобовые стёкла с встроенным обогревателем к этим моделям автомобилей имеются в продаже и рекомендуются к установке при отсутствии более дешёвых стёкол без обогр...
- 19.08.2021 - 23:26Уменьшение, или так называемая просадка напряжения в бортсети автомобиля, особенно при запуске двигателя, может приводить к неприятным последствиям. Например, при запуске при низких температурах в вашей автомагнитоле могут вдруг сброситься настройки радиостанций. Претензии к изготовителю или продавцу автомагнитолы в данном случае не помогут, он зая...
- 22.07.2021 - 23:10Наилучшим контролем запуска двигателя внутреннего сгорания (ДВС) во многих случаях считается запуск по таходатчику, т. е. двигатель считается запущенным тогда, когда частота вращения коленчатого вала (КВ) значительно превышает частоту при вращении КВ от стартёра. Поэтому практически все автомобильные системы охранной сигнализации, имеющие в своём ф...