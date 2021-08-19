Автолюбителю
Схемы электронных устройств для автомобиля
- 20.01.2024 - 23:43На случай отключения централизованного электроснабжения был приобретён бензиновый электрогенератор Huter DY6500LX. Когда он работает, принципиальных претензий к нему нет. Но когда заводишь двигатель электрогенератора, в момент, когда он только завёлся и ещё не набрал обороты, дёргается как припадочный, и в этот момент надо, изогнувшись, держат...
- 26.08.2023 - 23:52Стетоскопом называется специальное диагностическое устройство, которое предназначено для определения технического состояния механизмов и деталей, находящихся в двигателе, с помощью виброакустического метода работы. Самые простые - механические стетоскопы, которыми пользуются обычные автолюбители, они относятся к "бюджетному" типу. Электро...
- 11.08.2023 - 23:15В наше время каждый автолюбитель на дорогах страны сталкивается с наличием большого числа как стационарных, так и мобильных комплексов фото- и видеофиксации контроля скорости движения транспортных средств. К сожалению, строго соблюдать необходимый скоростной режим не всегда удаётся, что не только создаёт опасные ситуации, но и "бьёт по карману...
- 17.06.2023 - 23:24радиционно ресурс силового агрегата автомобиля отсчитывают по пробегу, поэтому вся система технического обслуживания проводится с учётом пройденного автомобилем расстояния. Однако в некоторых регионах нашей страны, когда в холодное время года многие автомобили ночуют на открытых автостоянках и во дворах, для того чтобы все агрегаты машины вошл...
- 08.04.2023 - 23:13Батарея собрана из девяти Li-Ion аккумуляторов типоразмера 18650, каждый ёмкостью 3 А·ч. Сначала с помощью контактной сварки собирают блоки по три соединённых параллельно аккумулятора, и получится три блока c напряжением 4,2 В и ёмкостью 9А·ч. Затем сваривают их последовательно с соблюдением полярности, и получится батарея с напряжени...
- 31.03.2023 - 23:09Однажды мне принесли для ремонта интересную "игрушку" - китайский аккумуляторный автомобильный компрессор с автоматическим отключением при достижении заданного давления. Назвать это устройство хорошим язык не поворачивается - всё хилое, двигатель маломощный, аккумулятор слабый, и к тому же "мозги" вышли из строя. Это устрой...
- 13.08.2022 - 23:36Хотя сейчас век электроники и в автомобиль пытаются установить как можно больше электронных помощников, почему-то в более новых выпусках версий (рестайлинг) автомобилей могут отсутствовать очень удобные электронные приборы. Например, в автомобиле Hyundai Hetz до 2004 г были бортовой компьютер и регулятор периода работы стеклоочистителей, а в рестай...
- 30.07.2022 - 23:56Обе платы разрабатывались исходя из имеющейся платы OLED-индикатора, с которой предполагалась работа. При выборе понравившегося варианта можно увидеть плату индикатора на фотографии к статье и заказать такую же в известном интернет-магазине с размером индикатора 1,54 дюйма.Детали на плате устройства размещены зеркально расположению деталей на п...
- 29.07.2022 - 23:30Не все современные легковые автомобили снабжены вольтметром, показывающим напряжение в бортовой сети. Автор предлагает решение этой проблемы - собрать предлагаемый прибор.В современных автомобилях производители считают нужным показывать водителю минимум технической информации о двигателе: в лучшем случае на приборной панели будет шкала с указан...
- 27.05.2022 - 23:32Существуют приборы промышленного изготовления для проверки автомобильных свечей зажигания, однако, на первый взгляд, они имеют недостатки. Во-первых, создавать в таких приборах давление, близкое к максимальному, ручным насосом очень тяжело. Во-вторых, наличие искры в них определяется визуально, но при высокой частоте искрообразо-вания можно не заме...
- 26.02.2022 - 22:04Для устранения щелчков в динамической головке при включении питания блока центрального канала установлен ключ управления на реле K2 и транзисторах VT3, VT4, который каждый раз по сигналу включения от автомагнитолы с задержкой около 2 с подключает динамическую головку к выходу усилителя мощности блока центрального канала и без задержки отключает её...
- 25.02.2022 - 23:00В автомобиле KIA SOUL второго поколения после рестайлинга (2016- 2019 гг.) на приборной панели (торпедо) в салоне, под лобовым, стеклом присутствует декоративная решётка, под которой может быть установлена динамическая головка для центрального канала аудиосистемы. Однако во всех комплектациях автомобиля, за исключением максимальной Premium, централ...
- 14.01.2022 - 23:17Описанный в [1] адаптер для автосигнализации StarLine A93 требует предварительного измерения уровня и частоты сигнала с таходатчика, что не всегда возможно, учитывая, что не всегда доступен необходимый для осциллографа. В связи с этим в данной статье и предлагается самообучающийся адаптер, схема которого приведена на рис. 1.Рис. 1. Схема&nb...
- 25.12.2021 - 23:30Дисплей (рис. 13) закрепляют в корпусе четырьмя винтами, а модуль Arduino Mega 2560 вставляют в контакты разъёма дисплея. Из разъёма дисплея выпаивают четыре контакта 50-53 - это шина SPI, по ней в дисплее подключается сенсорный экран (TUCHSCREEN). Я специально заказывал дисплей с сенсорным экраном, чтобы управлять устройством через нажатие на экра...
- 18.12.2021 - 23:46Микроконтроллер модуля Arduino Mega 2560 по последовательной шине SPI передаёт команды управления на приёмник NRF24L01, а также принимает от него массив данных, полученный приёмником от передатчика с информацией о параметрах работы автомобиля, обрабатывает данные и выводит на 3,95" LCD TFT-дисплей. По шине I2C он получает время от модуля А4 RT...
- 02.12.2021 - 23:58Не на всех автомобилях на приборную панель выводится информация о температуре двигателя, напряжении аккумуляторной батареи и другая информация, которая была бы интересна водителю. Кроме того, стрелочные индикаторы имеют погрешность, они только информируют, но не более. А автору статьи хотелось иметь точную информацию, например, о скорости, когда ед...
- 10.11.2021 - 21:31Тема сигнализатора превышения скорости уже прописалась на страницах журнала "Радио", разнообразные конструкции этого устройства, например [1] и [2], вызывают постоянный интерес читателей. Причина этого интереса очевидна - звуковой индикатор позволяет разгрузить зрение водителя, отдав его приоритет наблюдению за дорожной обстановкой. На вз...
- 09.10.2021 - 23:02В двигателях внутреннего сгорания (ДВС) с калильным зажиганием, применяемых в авиа-, авто- и судомоделизме [1-4], воспламенение топливовоздушной смеси в камере сгорания происходит от установленной на головке цилиндра миниатюрной свечи с накаливаемой спиралью. В зависимости от типа свечи её спираль, изготовленная из жароупорной, как правило, платино...
- 18.09.2021 - 23:05Сегодня самые массовые автомобили России - "Рено Логан", "Лада Калина" и "Лада Гранта". Однако такой опции, как обогрев лобового стекла, эти автомобили лишены. Лобовые стёкла с встроенным обогревателем к этим моделям автомобилей имеются в продаже и рекомендуются к установке при отсутствии более дешёвых стёкол без обогр...
- 19.08.2021 - 23:26Уменьшение, или так называемая просадка напряжения в бортсети автомобиля, особенно при запуске двигателя, может приводить к неприятным последствиям. Например, при запуске при низких температурах в вашей автомагнитоле могут вдруг сброситься настройки радиостанций. Претензии к изготовителю или продавцу автомагнитолы в данном случае не помогут, он зая...