Светотехника - разработка, схемы световых устройств

14.10.2023 - 18:32

О конструкции одноразовых электронных сигарет (ОЭС) и возможности использования входящих в них радиоэлементов было рассказано в [1]. Эта статья продолжает тему, и в ней будет приведено описание конструкции карманного фонаря. Донором для этой конструкции стала ОЭС, показанная на рис. 1. Входящие в её состав элементы, которые пригодятся для изготовле...