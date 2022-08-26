Светотехника
Светотехника - разработка, схемы световых устройств
- 18.05.2024 - 23:30В статье "Чтобы лампа стала "вечной" [1] было предложено простое усовершенствованное автоматическое устройство, уменьшающее бросок тока через холодную нить осветительной лампы накаливания в момент её включения. Уже более 30 лет использую это простое схемное решение для продления "жизни" осветительных ламп накаливания....
- 03.02.2024 - 12:13Все вновь введённые элементы размещены на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекс-толита толщиной 0,5 мм, чертёж которой показан на рис. 9,а, размещение на ней элементов - на рис. 9,б. Применены постоянные резисторы для поверхностного монтажа типоразмера 1206, подстроечные резисторы - серии PVA3A(RVG3A), конденсатор С1 - керамич...
- 26.01.2024 - 23:06В статье рассмотрена ещё одна конструкция китайской промышленности - налобный светодиодный аккумуляторный фонарь (рис. 1), его основные недостатки и возможные доработки, которые по желанию радиолюбителя можно реализовать, все или только некоторые. В комплект этого устройства входят собственно сам фонарь, держатель с эластичной лентой и кабель для з...
- 08.11.2023 - 21:24Два полушарияЭта игрушка (рис. 16) имитирует два полушария Земли - южное и северное. Они попеременно подсвечиваются разными цветами, южное - красным, северное - синим. Для большей досто-верности на полушария можно нанести сеть из параллелей и меридианов. Для этой игрушки пришлось подобрать два светорассеивателя диаметром около 60 мм от светодио...
- 21.10.2023 - 13:03МухоморЭта игрушка представляет собой имитацию молодого мухомора (рис. 6), "шляпка" которого подсвечивается красным, на которой присутствуют белые пятна, присущие этим грибам. Схема гриба показана на рис. 7. Здесь применены светодиоды постоянного свечения и батарея из трёх гальванических элементов типоразмера ААА. Светодиоды HL1-HL4 к...
- 20.10.2023 - 23:55Теперь о драйвере. В простейшем случае его функцию может выполнять токоограничивающий резистор, как это показано на рис. 3. Его сопротивление зависит от напряжения аккумулятора, вольт-амперной характеристики светодиода и требуемого тока. Зная напряжение на светодиоде UСВ при требуемом токе IСВ и напряжение аккумулятора UAK, можно найти сопроти...
- 14.10.2023 - 19:29Традиция изготовления самодельных новогодних игрушек существует уже много лет. Пока ещё она сохраняется и в настоящее время. Особенными, конечно, являются различные светящиеся игрушки. Раньше для этого использовали малогабаритные лампы накаливания, сейчас существует огромный выбор светодиодов: одноцветных, многоцветных, мигающих, переливающихся и т...
- 14.10.2023 - 18:32О конструкции одноразовых электронных сигарет (ОЭС) и возможности использования входящих в них радиоэлементов было рассказано в [1]. Эта статья продолжает тему, и в ней будет приведено описание конструкции карманного фонаря. Донором для этой конструкции стала ОЭС, показанная на рис. 1. Входящие в её состав элементы, которые пригодятся для изготовле...
- 07.10.2023 - 22:11Предлагаемое устройство предназначено для дистанционного включения в различных сочетаниях нескольких групп точечных светильников с помощью одиночного настенного выключателя.В последнее время для освещения жилых помещений часто стали использоваться точечные светильники, обычно размещённые в определённом порядке на натяжном или подвесном потолке....
- 16.09.2023 - 22:12В статье указаны причины неисправности светодиодных светильников и приведён возможный способ их ремонта.Светодиодные лампы и светильники уверенно вытесняют осветительные приборы на основе других источниках света. Это относится и к местам общего пользования - подъездам, лестничным площадкам и т. д. Замена люминесцентных светильников светодиодным...
- 18.08.2023 - 22:37Таймер предназначен для отключения освещения по истечении задан-ного времени. Его конструкция предусматривает как включение освещения кнопкой таймера, так и включение и выключение освещения обычным выключателем. При желании можно установить геркон, который при открывании двери кратковременно замыкает свои контакты, включённые параллельно кнопк...
- 11.08.2023 - 23:43Аварийное освещение - это освещение, которое включается автоматически или вручную при возникновении аварийной ситуации и работает от автономного источника питания. Резервное освещение - это вид аварийного освещения, предназначенного для продолжения работ при отключении рабочего освещения. Такое освещение необходимо, если нарушена подача электр...
- 29.07.2023 - 23:55Импульсное реле предназначено для дистанционного включения и выключения из нескольких удалённых мест осветительных приборов или иных потребителей переменного тока, подключённых к электрической сети 230 В. В отличие от проходных выключателей, по цепям управления не протекает ток нагрузки, который может быть значительным. Управление нагрузкой произво...
- 18.03.2023 - 23:04Одним из зрелищных эффектов анимации при создании праздничной иллюминации может стать генерация орнамента из повторяющихся фрагментов разноцветных пикселей(рис. 1, рис. 2).Рис. 1. Рис. 2. Рис. 3. Форма узора (рис. 3) образована четырьмя одинаковыми частями, расположенными в определённой после...
- 04.03.2023 - 23:38Более 50 лет очарованные цветомузыкой отдельные энтузиасты-радиолюбители продолжают самостоятельно конструировать различные по сложности цветомузыкальные установки (ЦМУ). Не избежал этой участи и автор этой статьи, разработавший свою первую цветомузыку в далёком 1976 г. В то время это были простые устройства, построенные с применением тра...
- 16.12.2022 - 23:26В статье предложен светодиодный светильник с малым уровнем пульсаций яркости (светового потока), который достигнут применением для его питания стабилизатора тока, протекающего через светодиодные модули.Для освещения рабочего места радиолюбителя (и не только для этого случая) требуется стабильный источник света, у которого пульсации яркости недо...
- 26.11.2022 - 18:14Практически любой автономный источник света требует регулярной замены расходуемых компонентов. Исключение составляют некоторые источники тока на основе радиоактивных элементов, применение которых ограничено. Обычному электрическому фонарю требуется регулярная замена элементов питания. Даже если в фонаре используется аккумулятор или аккумулятор...
- 10.09.2022 - 23:17Симисторные регуляторы (ещё их нередко называют диммеры) являются наиболее распространённым и простым видом регулирования яркости в лампах накаливания. Светодиодные светильники тоже могут регулироваться с помощью симисторных диммеров, но только в том случае, если они оборудованы драйверами, поддерживающими такое регулирование.Рис. 1.&n...
- 27.08.2022 - 23:18Во время работы за компьютером, особенно за ноутбуком, часто возникает необходимость в дополнительном освещении клавиатуры. Приходится в вечернее время включать дополнительное внешнее освещение. Даже самая энергосберегающая лампа потребляет мощность не менее нескольких ватт. Светодиодный светильник с питанием от USB-разъёма ноутбука с учё...
- 26.08.2022 - 23:21В статье предложены простые светодиодные светильники - фонари-приставки к внешнему аккумулятору (Power Bank) и светильник для подсвечивания клавиатуры ноутбука, которые подключают к USB-разъёму.Сегодня USB-разъём де-факто стал основным для подключения не только компьютерной, но и любой цифровой техники, а также разнообразных зарядных устройств...