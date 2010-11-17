Аудио, Видео, Телевидение
Аудио, Видео, Телевидение: обзоры, тесты, советы
"Аудио & Видео" - информация по новинкам аудио-, видео-техники и аксессуаров: обзоры аппаратуры (видеокамеры, телевизоры, магнитолы, DVD и др.), тесты, отзывы, советы, все, что поможет Вам сориентироваться и правильно сделать выбор той или иной аудио- или видео-техники.
- 10.06.2014 - 21:58Использование лампового усилителя, а также специальной аппаратуры позволяет получить высокое качество звучания. Применение такого усилителя имеет свои важные преимущества.
- 10.06.2014 - 08:13Статья о том, чем могут помочь устройства видеонаблюдения в организации безопасности бизнеса и его процессов. Возможности, предоставляемые данным оборудованием. Особенности дополнительного оснащения камер видеонаблюдения.
- 05.08.2013 - 16:42Эволюция телевизора впервые стала возможна благодаря модулю Smart Evolution Kit от Samsung, который повышает производительность и функциональность прошлогоднего ТВ.
- 12.06.2013 - 10:03Первая часть статьи будет посвящена особенностям конструкции шасси M36, вторая часть ремонту телевизоров.На ТВ шасси М36 выпускаются телевизоры цветного изображения "Horizont 25EF05/25E06/25E07/ 29EF05/29EF06/29E07", "Schneider 25E06/29EF06". Модели телевизоров с индексом "F" в названии имеют плоский кинескоп...
- 27.03.2013 - 13:12Как и любой иной вид деятельности, ремонт телевизоров требует наличия определенных знаний, навыков, а также специальных инструментов. При отсутствии хотя бы одной из перечисленных составляющих, можно еще больше навредить технике.
- 25.09.2012 - 09:28Если около телевизора мало свободного места, лучшим выходом будет покупка устройства, совмещающего в себе AV-ресивер и Blu-ray плеер. Но в этом случае возникает вопрос: что хорошего и что плохого получит покупатель от такого совмещения?
- 20.08.2012 - 10:47Буквенное обозначение, которым маркируется каждый кабель, шифрует в себе основные параметры изделия. Научившись определять их типы по маркировочному индексу, вы сможете избежать ошибок при электромонтажных работах.
- 12.07.2012 - 10:45С каждым годом появляются новые технологии, которые позволяют нам просматривать телевещания в более высоком качестве. Сегодня к таким высококачественным вещаниям относят HD.
- 04.06.2012 - 16:34Правила эксплуатации ресивера GM Wizard HD, обзор меню и характеристик новой цифровой спутниковой приставки...
- 09.04.2012 - 23:39Ремонт телевизоров Sony всегда был несколько специфичен. Нередко находились самые неожиданные и простые решения непонятных и сложных дефектов. Вот один из примеров.Во многих моделях телевизоров марки Sony узел питания реализован на ШИМ-контроллере MCZ3001. Речь идёт о CRT телевизорах последних поколений с кинескопами больших и средних диа...
- 11.11.2011 - 19:42В нашем обзоре – ресиверы среднего ценового уровня Openbox® S4 HD PVR и Openbox® S6 HD PVR, а также мощнейший Openbox® S9 HD PVR.
- 05.10.2011 - 08:26Жидкокристаллические телевизоры привлекают внимание потребителей удобством эксплуатации, компактностью и отличной цветопередачей при невысокой стоимости. Необходимо отметить что, несмотря на свои уникальные свойства ЖК телевизоры достаточно уязвимы.
- 09.09.2011 - 10:44Телевизор: можно ли найти в этом мире человека, который не имел бы представления, что это за техника такая? Если не искать среди жителей планеты, которым еще не исполнилось и 2 лет, то отыскать его будет очень не просто.
- 10.06.2011 - 12:03Акустика - это не пустой звук!
- 11.04.2011 - 07:00Решили сменить обычное эфирное телевидение на что-нибудь более актуальное? Отбросим сразу кабельное ТВ, как не оправдавшее надежд и морально устаревшее. Остается только спутниковое телевидение? Неправда. На пятки спутниковому наступает Интернет ТВ. Оба потрясающе хороши – множество каналов и прекрасное изображение, так какое же из них выбрать...
- 03.03.2011 - 23:10Акустическая система – довольно дорогое удовольствие получается. Но для аудиофилов, которые без музыки не то что дня, но даже и секунды прожить не могут, даже цена в 20 тыс. долларов не станет преградой.
- 22.02.2011 - 22:06Наступил век информационных технологий, и невозможно представить какую-нибудь сферу деятельности без участия персонального компьютера. Компьютерные технологии не обошли стороной и практически все актуальные на сегодняшний день системы безопасности. Благодаря тому, что они стали компьютеризированы, можно исключить эмоциональную неустойчивость систем...
- 02.02.2011 - 14:46На сегодняшний день уже сложно представить себе машину, где не установлена музыкальная система. На все машины иностранного производства уже в базовой комплектации устанавливается автомагнитолакупить себе любимую автомагнитолу. Но если машину Вы можете выбрать, то выбор автомагнитолы остается за производителем. Качество этих магнитол оставляет желат...
- 22.01.2011 - 21:40Каждый год компания LG поставляют в продажу более новые и надежные модели телевизоров. В основном, ремонтировать жидкокристаллические телевизоры и плазменные панели приходится по неаккуратности владельцев. Однако возникают и заводские неисправности или сбои ПО.Поломки телевизоров LG возникают из-за следующих факторов:* применение вредных дл...
- 17.11.2010 - 10:06В настоящее время рынок изобилует предложениями от ведущих фирм-производителей – это проекторы различных моделей и ценовых категорий, отличающиеся используемыми технологиями, функциями и предназначением.