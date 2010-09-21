Измерительная техника
Измерительная техника
- 04.01.2017 - 23:44Научно-технический центр МАГИСТР предлагает вниманию специалистов серию паяльно-ремонтных станций "Магистр Ц20-ИК" и "Магистр Ц20-ИК-А". Универсальные паяльно-ремонтные станции МАГИСТР представляют собой комплексное решение высокоскоростной безынерциальной инфракрасной пайки, с удобным крепежом плат и возможностью программирован...
- 17.11.2016 - 23:37В этой статье рассказывается о паяльных системах с динамическим термоуправлением и примерах их реализации.Для реализации динамического термоуправления существуют два метода: естественный и искусственный. Первый метод подразумевает управление процессом нагрева за счет законов физики, а второй - за счет электронной схемы, которая искусственно вос...
- 05.08.2014 - 13:05Многоканальный счетчик электроэнергии PMAC201-HW является экономичным и компактным решением, которое изменит ваш взгляд на проблему учета потребления электроэнергии.Решение задачи учета электрической энергии в центрах обработки данных (ЦОД), на объектах телекоммуникаций и связи, в офисных зданиях, в торговых центрах, на промышленных или других...
- 09.07.2014 - 14:33Регулятор напряжения — электрическое приспособление, получающее питание от наружного родника питания и выдающее на собственном выходе усилие, никак не зависящее от напряжения питания (при условии, что усилие питания никак не выходит из-за возможные пределы).Достигнуть долгого срока службы довольно трудно. Все дело в том, что в различие от друго...
- Многофункциональные измерители параметров и качества электрической энергии производства компании ELECTRO INDUSTRIES (США)04.06.2014 - 13:54В Российской Федерации рыночная экономика вот уже более 20 лет диктует правила большой энергетике. Рыночные отношения требуют не только постоянного обновления законодательно-правовой базы, но и специфических вспомогательных технических средств.Если с законодательной базой все понятно – это дела законодательных органов власти, то к...
- Рекомендации по применению прибора учета и анализа электроэнергии Nexus 1500 для диагностики электрооборудования и приводов04.06.2014 - 12:21Анализатор электроэнергии Nexus 1500 [1] является не только прибором коммерческого учета электроэнергии («счетчиком»), но и анализатором качества энергии и высокочастотным регистратором («осциллографом»).Регистрация формы кривых напряжения и тока может осуществляться с частотой до 10 МГц (200 000 измерений за пе...
- 24.03.2014 - 13:45Надежность и стойкость радиоэлектронных средств к внешним воздействующим факторам зачастую невозможно оценить без проведения климатических испытаний.Температурные воздействия окружающей среды при этом являются одним из основных климатических факторов, влияние которых следует оценивать при испытании электроники.При проведении температурных и...
- 08.06.2013 - 20:50Выбрать осциллограф достаточно просто, необходимо лишь только знать пару простых правил. Данные приборы служат исключительно для измерения временных и амплитудных параметров электрического сигнала.В первую очередь хочется заметить, что исключительно высокая цена данного товара не всегда показатель хорошего качества....
- 23.08.2012 - 08:50Еще недавно тепловизоры были фантастикой, сегодня инфракрасные камеры это повседневные бытовые измерительные приборы облегчающие жизнь современного человека. Провести тепловизионное обследование сможет даже домохозяйка.
- 18.04.2012 - 13:33Чтобы электросистема была безопасной, а энергосистема функционировала вполне исправно, необходимы регулярные электроизмерения. Специалистами электролаборатории проводятся проверки кабельной продукции до ввода в эксплуатацию.
- 19.01.2012 - 17:07Видеорегистратор - многофункциональный аппарат наблюдения за внутренними и внешними площадями объекта.Для выбора регистратора нужно учитывать следующие особенности данного аппарата.-Число видеоканалов. Существуют:▫Одноканальные, один канал видеосвязи.▫Четырехканальные, возможность вести наблюдение через четыре камеры.▫Восьми и д...
- 23.11.2011 - 21:32Бинокулярность зрения позволяет людям воспринимать мир трехмерным. Все вокруг мы видим в ширину (горизонтали), в высоту (вертикали) и в длину (именно это и придает «глубину» и объем пространству). Но для получения объемного изображения исследуемого ...
- 06.10.2011 - 08:39Прежде чем сделать свой окончательный выбор и купить дозиметр радиации следует обратить своё внимание на сопроводительную документацию.
- 30.12.2010 - 22:43Как выбрать антирадар. В чем отличия антирадара от радара детектора. Какие виды радаров-детекторов можно встретить на рынке, и что лучше купить для отслеживания сигналов сотрудников ГАИ
- 22.12.2010 - 18:42Ещё один тип испытательных камер используется для испытаний на воздействие термическим ударом. Это – так называемые термошоковые климатические камеры.
- Приборы для экологического контроля - газоанализаторы отходящих газов, опасных паров, токсичных компонентов и др.03.12.2010 - 10:05Приборы для экологического контроля - газоанализаторы отходящих газов, опасных паров, токсичных компонентов и др.
- 22.11.2010 - 09:42Благодаря развитию современных технологий, приобретая сегодня стиральную машину, вы можете быть уверены в том, что прослужит она вам достаточно долго. Если, естественно, вы будете ее правильно эксплуатировать. Как показывает практика, в абсолютном большинстве случаев ремонт стиральных машин требуется в связи с тем, что их владельцы не пож...
- 27.09.2010 - 22:50Вся жизнь современного человека – это один большой электронный мир. Ни одна отрасль производства, ни одна сфера деятельности не мыслимы без множества электронных приборов, главное достоинство которых – высокая точность. Этот постулат справедлив для любой электротехники вне зависимости от того, какую функцию она должна выполнят...
- 21.09.2010 - 22:18Цифровые генераторы сигналов успешно решают противоположную задачу, а именно из множества прямоугольных импульсов складывают плавную волну.