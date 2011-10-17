Энергетика
Энергетика
Энергометрика - компоненты автоматизации для: АСУ ТП, «интеллектуальное» здание, шкаф электрический, системы учета параметров электроэнергии. SCADA системы.
- 17.06.2014 - 08:30При покупке щита ЩПТ важно иметь представление относительно специфики использования, предназначения, требований, которые должны быть соблюдены при эксплуатации и еще многих других моментов.
- 24.05.2014 - 08:46В последнее время стабилизаторы напряжения получают все более широкое распространение. Использование такой техники предполагает массу неоспоримых преимуществ. Советы при выборе стабилизатора напряжения.
- 24.05.2014 - 08:31В век технического прогресса дом современного человека буквально напичкан бытовой техникой. Она рассчитана на установленные технические параметры, при несоблюдении которых значительно сокращается срок ее службы.
- 22.08.2013 - 09:54В современном мире источниками освещения, использующимися как в помещениях, так и в средствах передвижения обычно являются электрические лампы.
- 24.07.2013 - 20:12Сегодня много различной техники, которая приспособлена для автономной работы. В качестве источника энергии в ней используются химические источники тока – батарейки и аккумуляторы разной формы, напряжения, емкости.
- 06.06.2013 - 09:10Инженерные коммуникации присутствуют практически во всех типах помещений. К их числу относятся отопительные, вентиляционные, водонагревательные и охлаждающие системы, а также промышленные установки. Не смотря на различия в сфере своего применения, они имеют одну важную общую черту – для обеспечения эффективного и безопасного функционирования...
- 14.05.2013 - 19:49Когда мастер начинает прокладывать электропроводку, устанавливать и монтировать электрику, например выключатели Merten, он рано или поздно сталкивается с необходимостью соединять провода между собой
- 24.04.2013 - 09:42Источники и потребители электроэнергии связаны между собой системой коммуникаций, нормальная работа которой зависит от наличия устройств защиты, распределения, трансформации и учета потоков энергии. Данные задачи выполняет электрощитовое оборудование...
- 30.03.2013 - 08:19Надежное, высококачественное, экономичное и, что важно, экологически чистое энергоснабжение — это проблема, которую пытаются решить многие потребители. Спектр потребителей очень широк, у них разные потребности и условия, но главная проблема у всех одна. Сейчас глобальные сети централизованного энергоснабжения в своем современном разв...
- 26.03.2013 - 11:52Сотням тысяч россиян знакома ситуация отключения электропитания в квартире. Подобная неприятность часто возникает в старых домах из-за чрезмерной нагрузки сети, вызванной слишком большим числом одновременно функционирующих бытовых приборов. Также электроэнергия может пропадать из-за грозы или урагана, когда вырванное ветром дерево падает на высоков...
- 18.03.2013 - 20:24Трансформатор представляет собой сложный по строению агрегат. Это статическое электромагнитное устройство, которое имеет две или более обмоток и, которое предназначено для преобразования системы переменного тока в другие системы.
- 24.10.2012 - 17:09В продаже сейчас можно увидеть большое количество производителей такой продукции как электрические соединители. Каждая компания в свою очередь предлагает большой ассортимент разнообразных моделей.
- 05.06.2012 - 15:50У российского потребителя, к сожалению, сложилось весьма негативное отношение к китайской продукции. Конечно, такое всенародное мнение имело под собой почву, так как рынки были наполнены не совсем качественными товарами кустарного производства. Но, настоящие заводские или фабричные изделия из Китая отличаются высокими показателями качества, соответ...
- 28.05.2012 - 08:37Для чего необходима стабилизация напряжения. Качественное электропитание как одно из основных требований бесперебойной работы электропотребителей. Стабилизаторы напряжения для решения сетевых проблем.
- 04.05.2012 - 08:19В тексте описаны основные достоинства светодиодных светильников, их качественные характеристики и область применения.
- 28.04.2012 - 08:38Внутридомные перенапряжения электрических сетей сегодня являются настоящей проблемой для большинства многоквартирных домов, которые буквально напичканы самыми разнообразными электрическими бытовыми приборами и дорогостоящей электроникой, которая может выйти из строя из-за резкого скачка напряжения, которое может быть вызвано самыми различными факто...
- 01.02.2012 - 22:12Светодиодные светильники, встраиваемые в пол, потолки, стены, тротуар, колонны и в различные другие поверхности, предназначены для наружного и внутреннего освещения. Такое освещение, помимо практической пользы, выполняет ещё и декоративные функции.Встраиваемые светодиодные светильники используют для решения многих задач:аварийн...
- 27.12.2011 - 22:28Силовые кабели предназначены для осуществления надежной электропроводки и выпускаются с тремя разными изоляциями. Из за различного сечения и применяемого изолирующего слоя, кабели имеют разные свойства и область применения.
- 28.11.2011 - 19:35Как только провозгласили модернизацию через энергосбережение, в первых рядах откликнулись решать эту задачу производители осветительных приборов.
- 17.10.2011 - 12:01Светодиодные лампы в качестве основного источника света для домашнего освещения стали использоваться совсем недавно. Впрочем, некоторые придерживаются мнения о том, что это банальная дань моде. В защиту своего мнения они приводят такие недостатки светодиодных источников света как их дороговизна, небольшая мощность, отсутствие белых светодиодов на р...