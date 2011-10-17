Энергетика

05.06.2012 - 15:50

У российского потребителя, к сожалению, сложилось весьма негативное отношение к китайской продукции. Конечно, такое всенародное мнение имело под собой почву, так как рынки были наполнены не совсем качественными товарами кустарного производства. Но, настоящие заводские или фабричные изделия из Китая отличаются высокими показателями качества, соответ...