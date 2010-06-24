26.02.2011 - 14:07

О пользе автомобильного регистратора, прибора, о котором еще совсем недавно не знали не то, что автомобилисты, но даже и многие наши специалисты в автомобильной сфере, сейчас говорят все. Ведь этот прибор способен помочь в самых разных ситуациях, которые могут происходить с автомобилем и его владельцем.Существующий сейчас выбор таких полезных п...