Разное
Разное
- 12.11.2016 - 13:44В малогабаритной аппаратуре, вплоть до MP3-плееров и сотовых телефонов, все чаще используются трехцветные RGB-светодиоды, а в различной осветительной аппаратуре и декоративных светильниках применяются так называемые RGB-кластеры. Для оптимального управления яркостью и цветностью в таких устройствах используются специализированные драйверы, многие и...
- 01.08.2014 - 14:37Массовое производство — один из важнейших этапов проекта по разработке нового электронного устройства, он предшествует выходу на рынок с новым продуктом. Далеко не всегда продуктовые компании владеют собственной производственной линией, часто для решения этой задачи они пользуются возможностями своих подрядчиков, например, организуют контрактное...
- 10.06.2014 - 14:51Сертификат, подтверждающий качество производимой продукции или эксплуатацию, необходим для того чтобы она не была удалена с рынка сбыта. Особое место в списке правил занимает ТР ТС 004 2011.
- 24.05.2014 - 08:41Стабилизаторы для дома - это единственный способ защиты своей бытовой техники от перепадов и скачков напряжения в электрической сети. Чувствительные приборы в таком случае не получат каких-либо повреждений и будут нормально функционировать нормально.
- 07.10.2013 - 10:02Диоды представляют собой двухэлектродные приборы, которые в зависимости от направления электротока, имеют различные характеристики проводимости. Эти устройства подразделяются на два основных вида: катод и анод.Анод – это электрод диода, который при открытом, имеющем небольшое сопротивление, подключается к положительным полюсам источнико...
- 06.06.2013 - 09:12Основное назначение монтажных шкафов в сфере телекоммуникаций – размещение в них оборудования сетей связи, кроссового оборудования и электропитающих установок. Размеры и разновидности выпускаемых шкафов должны соответствовать ГОСТ 28601.2, и выбор их полностью зависит от назначения оборудования, которое будет в нем размещено.Напольные ш...
- 02.06.2013 - 13:10Для обеспечения нормально функционирования промышленных установок необходимо использовать специальное автоматическое оборудование. Оно подбирается для каждой системы индивидуально. Среди огромного количества предложений от различных производителей особенно выделяется промавтоматика Danfoss купить которую можно в компании ЗАО «Единый серв...
- 28.03.2013 - 09:27В последнее время реле напряжения пользуются все большей популярностью. Что представляет собой такая техника, и какие проблемы она помогает решить? В чем преимущества реле напряжения?
- 11.09.2012 - 14:07К новым профессиям люди всегда проявляют не только интерес, но и определенную настороженность: перспектива развития той или иной новой специальности и возможность дальнейшего трудоустройства по ней не могут не волновать. В то же время следует осознавать, что новые профессии не возникают на пустом месте. Их появление, как правило, обусловлена потр...
- 30.05.2012 - 08:10При оформлении интерьера не забывайте о том, что его неотъемлемым элементом является освещение, которое нужно тщательно продумать, если вы хотите создать уют в своем доме.
- 05.12.2011 - 10:30Без спидометра не обходится ни одна машина. Более того, обычно это самая заметная деталь. И для него всегда может понадобиться коррекция. В последнее время все чаще намотка спидометра производится при помощи беспроводного...
- 30.03.2011 - 13:02Человеку, незнакомому с техническими терминами, такие слова как "аппаратура радиоуправления" и "блок предохранителей" не скажут ровным счетом ничего. Однако эти термины и приборы, с таким типом управления применяются достаточно широко. В данной статье мы более подробно разберем значение этих терминов и область их применения....
- 21.03.2011 - 23:14Один из основателей компании Fairchild Semiconductor Роберт Нойс в 1959 году изобрел устройство, которое ...
- 05.03.2011 - 00:176 декабря 2010, в Сан Хосе, где находится штаб-квартира Xilinx, одного из крупнейшего производителя программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), программного обеспечения и средств отладки, были представлены три новых комплекта, позволяющие разработчикам электроники расширить их возможности в области обработки сигналов на ПЛИС. Данные отладо...
- 26.02.2011 - 14:07О пользе автомобильного регистратора, прибора, о котором еще совсем недавно не знали не то, что автомобилисты, но даже и многие наши специалисты в автомобильной сфере, сейчас говорят все. Ведь этот прибор способен помочь в самых разных ситуациях, которые могут происходить с автомобилем и его владельцем.Существующий сейчас выбор таких полезных п...
- 29.12.2010 - 09:22Принято считать, что электромонтаж имеет определённые границы, за которые выходить уже не может. Однако последние годы показывают, что в действительности современные технологии не чужды и данному направлению деятельности. Как известно, дом является тем местом, где вполне можно расслабиться и отдохнуть. Но, приходя с работы, приходится заботитьс...
- 09.07.2010 - 10:32Среди огромного множества сфер человеческой деятельности значительное их количество не может обойтись без использования контрольно-измерительных приборов. Научные исследования и контроль качества производимых товаров, экология, геология и минералогия, металлургия и химическая индустрия, ювелирная, нефтяная и пищевая промышленность, сельское хозяйст...
- 09.07.2010 - 10:30Развитие различных сфер науки и видов деятельности человека привело к развитию многих отраслей, без которых на современном этапе не может жить современный человек, это развитие строительства, энергетики, машиностроения, нефтяной и химической промышленности и множества других сфер. Постепенное развитие этих отраслей обуславливает контроль на объекта...
- 05.07.2010 - 10:39Большое количество оборудования, игрушек и техники основано на принципах радиоуправления. При помощи одного и того же дистанционного пульта можно давать команды одновременно нескольким устройствам.
- 24.06.2010 - 08:07В настоящее время можно практически все купить в магазине. Однако есть группа лиц, которые любят делать полезные товары своими руками. Изготовление регулятора напряжения своими руками.