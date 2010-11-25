Мобильные устройства

24.05.2014 - 08:44

Несколько фактов о ноутбукахНесмотря на то, что продажи ноутбуков с каждым годом падают в виду роста популярности смартфонов и планшетных компьютеров, полного отказа от них не будет. Это связано с тем, что ноутбуки, в первую очередь, используются для работы и "серьезных" игр, тогда как планшеты позиционируются в качестве гаджетов для...