Мобильные устройства
Мобильные устройства
- 24.05.2014 - 08:44Несколько фактов о ноутбукахНесмотря на то, что продажи ноутбуков с каждым годом падают в виду роста популярности смартфонов и планшетных компьютеров, полного отказа от них не будет. Это связано с тем, что ноутбуки, в первую очередь, используются для работы и "серьезных" игр, тогда как планшеты позиционируются в качестве гаджетов для...
- 21.05.2013 - 09:40Сама возможность активного пользования ноутбуками открывает перед нашими соотечественниками массу новых перспектив. Главное отличие данных гаджетов от стационарных ПК состоит не в более скромных габаритах.
- 25.06.2012 - 16:04Глядя на новинки от ASUS, понимаешь, что пост-ПК-эра уже наступила. Трансформер с ОС Windows 8 RT, отстегивающиеся дисплеи ноутбуков, два экрана в одном ультрабуке, а также сверхбыстрые роутеры
- 19.01.2012 - 09:14С другой стороны, бывают случаи, когда устройство ещё не отработало своё, а уже вышло из строя. При этом если гарантия закончилась, то ремонт – единственное решение, которое приходит на ум любому человеку.
- 28.12.2011 - 22:04Батарея для лэптопа является его незаменимым элементом. Так же, как и обычные батарейки, аккумулятор работает по принципу электрохимической реакции. Однако данное устройство обладает рядом характеристик, которые отличают его от классических батареек:-способность многократно перезаряжаться;-различные размеры и формы в зависимости от модели л...
- 07.12.2011 - 13:27Все модели ноутбуков отличаются по качеству компонентов и эксплуатационному предназначению, поэтому нельзя придерживаться единого мнения, говоря о часто встречающихся поломках. Неисправности можно условно разделить на механические повреждения, выходы из строя узлов, имеющих подвижные части и прочие аппаратные поломки.Механические поломки обычно...
- 25.11.2011 - 22:09Сотовый телефон "Nokia 6100" относится к бизнес-классу. Эта модель, впрочем, как и вся продукция от NOKIA, отличается надежностью и элегантным дизайном. Отличное качество сигнала при звонке на городские телефонные номера. Набор потребительских функций оптимально соответствует потребностям делового человека, а пользовательское меню о...
- 25.11.2011 - 16:19В октябре 2011 года на конференции Nokia World компания Nokia представила модель телефона Asha 200, относящуюся к среднему классу мобильных устройств. Несмотря на небольшую стоимость, аппарат обладает всеми базовыми возможностями аналогичных устройств данного производителя.Новинка представляет собой современное устройство на платформе S40, кото...
- 28.10.2011 - 12:43Многие инжиниринговые и дизайнерские компании тратят огромные деньги на печать архитектурных планов, чертежей, макетов и других широкоформатных документов. Но ведь эти отпечатки могут стоить копейки, зачем же платить больше?
- 13.05.2011 - 12:19Ноутбук, система энергопотребления которого не оптимизирована, потребляет много ресурсов – и при этом решает практически столько же задач, сколько и техника с оптимизированным энергопотреблением.
- 11.04.2011 - 07:02HTC – это производитель устройств типа КПК, исполняющих также и роль мобильника. Это полезное устройство, которое успело завоевать доверие потребителя на рынке мобильных технологий, соответствует всем требованиям, что в наше время могут предъявить пользователи: GPS навигация, Wi-Fi подключение, сенсорный дисплей и многие другие функции. Однак...
- 26.03.2011 - 11:17Моделями ноутбуков, представленными этой фирмой, пользуются тысячи людей по всему миру. Особая популярность настигла лэптопы серии R. Не так давно эта линейка пополнилась несколькими новыми моделями.
- 18.03.2011 - 23:35Существует опасность того, что связь 4G может вносить помехи в работу компаний, использующих технологию GPS. Правда, пока подобные данные ничем не подтверждены, есть лишь несколько независимых исследований.
- 18.03.2011 - 11:54Карманные компьютеры прочно занимают свою нишу среди смартфонов и коммуникаторов. Но иногда наступает день, когда любимый гаджет отказывается включаться. Что делать? И где проводить ремонт кпк?
- 21.02.2011 - 11:41Репитер GSM, ретранслятор GSM, усилитель GSM сигнала
- 25.01.2011 - 09:34Обзор нового коммуникатора от Apple - iPhone 4 уже в продаже.
- 20.12.2010 - 16:01Восприятие музыкального произведения или художественного фильма во многом зависит от качества стереосистемы, используемой для передачи звука. Искаженный верх произведения, отсутствие цельности звука, смешанные тона, отсутствие слаженности звучания – вот основные проблемы, с которыми сталкиваются люди при использовании прослушивающей аппаратур...
- 14.12.2010 - 23:12Статья о том, что современные жидкокристаллические телевизоры имеют существенное преимущество перед телевизорами с ЭЛТ в плане экологическом. Но они тоже имеют перспективу развития, реализовать которую очень хотелось бы.
- 29.11.2010 - 18:46Сейчас компьютерные технологии развиваются с бешеной скоростью. Каждая фирма производитель старается создать компьютер, отличающийся множеством удивительных функций.
- 25.11.2010 - 17:58Электронные системы, внедряемые разработчиками в современные фотоаппараты, позволяют значительно улучшить качество получаемых снимков и упрощают работу фотографа. Какой же должна быть качественная электроника в фотоаппарате?