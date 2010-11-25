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Подборка статей Мобильные устройства от наших партнеров

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Мобильные устройства

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  • 24.05.2014 - 08:44
    Несколько фактов о ноутбукахНесмотря на то, что продажи ноутбуков с каждым годом падают в виду роста популярности смартфонов и планшетных компьютеров, полного отказа от них не будет. Это связано с тем, что ноутбуки, в первую очередь, используются для работы и "серьезных" игр, тогда как планшеты позиционируются в качестве гаджетов для...
  • 21.05.2013 - 09:40
    Сама возможность активного пользования ноутбуками открывает перед нашими соотечественниками массу новых перспектив. Главное отличие данных гаджетов от стационарных ПК состоит не в более скромных габаритах.
  • 25.06.2012 - 16:04
    Глядя на новинки от ASUS, понимаешь, что пост-ПК-эра уже наступила. Трансформер с ОС Windows 8 RT, отстегивающиеся дисплеи ноутбуков, два экрана в одном ультрабуке, а также сверхбыстрые роутеры
  • 19.01.2012 - 09:14
    С другой стороны, бывают случаи, когда устройство ещё не отработало своё, а уже вышло из строя. При этом если гарантия закончилась, то ремонт – единственное решение, которое приходит на ум любому человеку.
  • 28.12.2011 - 22:04
    Батарея для лэптопа является его незаменимым элементом. Так же, как и обычные батарейки, аккумулятор работает по принципу электрохимической реакции. Однако данное устройство обладает рядом характеристик, которые отличают его от классических батареек:-способность многократно перезаряжаться;-различные размеры и формы в зависимости от модели л...
  • 07.12.2011 - 13:27
    Все модели ноутбуков отличаются по качеству компонентов и эксплуатационному предназначению, поэтому нельзя придерживаться единого мнения, говоря о часто встречающихся поломках. Неисправности можно условно разделить на механические повреждения, выходы из строя узлов, имеющих подвижные части и прочие аппаратные поломки.Механические поломки обычно...
  • 25.11.2011 - 22:09
    Сотовый телефон "Nokia 6100" относится к бизнес-классу. Эта модель, впрочем, как и вся продукция от NOKIA, отличается надежностью и элегантным дизайном.  Отличное качество сигнала при звонке на городские телефонные номера. Набор потребительских функций оптимально соответствует потребностям делового человека, а пользовательское меню о...
  • 25.11.2011 - 16:19
    В октябре 2011 года на конференции Nokia World компания Nokia представила модель телефона Asha 200, относящуюся к среднему классу мобильных устройств. Несмотря на небольшую стоимость, аппарат обладает всеми базовыми возможностями аналогичных устройств данного производителя.Новинка представляет собой современное устройство на платформе S40, кото...
  • 28.10.2011 - 12:43
    Многие инжиниринговые и дизайнерские компании тратят огромные деньги на печать архитектурных планов, чертежей, макетов и других широкоформатных документов. Но ведь эти отпечатки могут стоить копейки, зачем же платить больше?
  • 13.05.2011 - 12:19
    Ноутбук, система энергопотребления которого не оптимизирована, потребляет много ресурсов – и при этом решает практически столько же задач, сколько и техника с оптимизированным энергопотреблением.
  • 11.04.2011 - 07:02
    HTC – это производитель устройств типа КПК, исполняющих также и роль мобильника. Это полезное устройство, которое успело завоевать доверие потребителя на рынке мобильных технологий, соответствует всем требованиям, что в наше время могут предъявить пользователи: GPS навигация, Wi-Fi подключение, сенсорный дисплей и многие другие функции. Однак...
  • 26.03.2011 - 11:17
    Моделями ноутбуков, представленными этой фирмой, пользуются тысячи людей по всему миру. Особая популярность настигла лэптопы серии R. Не так давно эта линейка пополнилась несколькими новыми моделями.
  • 18.03.2011 - 23:35
    Существует опасность того, что связь 4G может вносить помехи в работу компаний, использующих технологию GPS. Правда, пока подобные данные ничем не подтверждены, есть лишь несколько независимых исследований.
  • 18.03.2011 - 11:54
    Карманные компьютеры прочно занимают свою нишу среди смартфонов и коммуникаторов. Но иногда наступает день, когда любимый гаджет отказывается включаться. Что делать? И где проводить ремонт кпк?
  • 21.02.2011 - 11:41
    Репитер GSM, ретранслятор GSM, усилитель GSM сигнала
  • 25.01.2011 - 09:34
    Обзор нового коммуникатора от Apple - iPhone 4 уже в продаже.
  • 20.12.2010 - 16:01
    Восприятие музыкального произведения или художественного фильма во многом зависит от качества стереосистемы, используемой для передачи звука. Искаженный верх произведения, отсутствие цельности звука, смешанные тона, отсутствие слаженности звучания – вот основные проблемы, с которыми сталкиваются люди при использовании прослушивающей аппаратур...
  • 14.12.2010 - 23:12
    Статья о том, что современные жидкокристаллические телевизоры имеют существенное преимущество перед телевизорами с ЭЛТ в плане экологическом. Но они тоже имеют перспективу развития, реализовать которую очень хотелось бы.
  • 29.11.2010 - 18:46
    Сейчас компьютерные технологии развиваются с бешеной скоростью. Каждая фирма производитель старается создать компьютер, отличающийся множеством удивительных функций.
  • 25.11.2010 - 17:58
    Электронные системы, внедряемые разработчиками в современные фотоаппараты, позволяют значительно улучшить качество получаемых снимков и упрощают работу фотографа. Какой же должна быть качественная электроника в фотоаппарате?
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