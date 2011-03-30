Связь
Связь
- 11.07.2025 - 08:38Сетевые провода - как артерии для цифрового мира. От их качества зависит, насколько быстро "течёт" информация между устройствами. Устаревшие модели не справляются с запросами умных домов или корпоративных систем, а ошибки в подборе приводят к "пробкам" данных и частым разрывам связи.Разбираемся в стандартахКатегори...
- 18.11.2019 - 23:10Самый распространенный вид коммуникации на предприятиях горной промышленности – телефонная связь. Человеческая речь и звуковые сигналы принимаются микрофоном и в виде электрических колебаний передаются по телефонным кабелям на громкоговоритель телефонной трубки. Производитель сообщает о главном предназначении шахтных телефонных аппаратов...
- 15.04.2014 - 12:40Данный портативный подавитель пультов ДУ, а также глушилка автомобильных сигнализаций, легко и надежно блокирует все радиосигналы на частотах 315, 433 и 868 МГц. Данный агрегат был создан для подавления сигналов пультов ДУ систем автосигнализаций, ворот гаражей, телевизоров, автомобилей, детских игрушек и других технических аппаратов.Пример...
- 02.10.2013 - 13:06Организация полноценного звукового оповещения в частных домах и на предприятиях призвана обеспечить личную и пожарную безопасность. Установка уличных сирен, громкоговорителей, сигнальных ламп на даче или в коттедже отпугнёт, голодных до лёгкой наживы, гастарбайтеров и сообщит сторожу о несанкционированном проникновении на участок.Функции звуковог...
- 02.04.2013 - 09:41Аспектов комфортной жизни существует множество. И в основе почти каждого лежит использование электричества. А где электричество, там обязательно применяется кабельная продукция самого разного вида.
- 13.08.2012 - 17:22В ходе подготовки к походу по воде многие посещают интернет-магазин радиотоваров в поисках подходящей радиостанции. При этом очень критично относятся к весу изделия, выгадывая каждый грамм, ведь снаряжение и так очень много весит, а тем более это даже не на себе нести придется, а надо будет со всем этим плыть по воде. Рассмотрим основные характерис...
- 31.07.2012 - 20:57С помощью пакета VPNremote можно организовать безопасный доступ надомным и удаленным сотрудникам компаний, а также операторов распределенных call--центров к корпоративной сети.
- 02.07.2012 - 10:33Современные системы безопасности просто поражают воображение и зачастую очень сложно выбрать, какая защита будет полезной в той или иной ситуации. Сегодня уже возможна организация видеонаблюдения через интернет, но многие люди даже не знают, какие существуют основные методы передачи радиосигналов. Так давайте же ознакомимся с азами беспроводной свя...
- 13.02.2012 - 13:28LPD рации стали чрезвычайно популярными в России
- 05.12.2011 - 10:42Сегодня к нам в руки попало необычное устройство - микронаушник для сдачи экзаменов, который нам любезно предоставила компания "Микроаренда".Этот небольшой предмет, чем-то напоминающий беруши, на самом деле является достаточно сложным техническим устройством. В миниатюрном корпусе размером всего 10*4.5*.4.5 миллиметра уместился динами...
- 25.10.2011 - 00:25Один из популярнейших пакетов цифрового качественного ТВ – это «Платформа HD». Настройка и установка данной платформы весьма проста, главное, чтоб под рукой было все необходимое оборудование.
- 13.10.2011 - 08:24Современные DVB-платы, предназначенные для ПК, значительно расширяет функциональные возможности вашего компьютера. С их помощью вы сможете просматривать спутниковое ТВ, записывать интересные передачи.
- 29.08.2011 - 08:47На сегодняшний день ГЛОНАСС и GPS бесплатны, все что вам нужно иметь – это GPS и ГЛОНАСС трекер, с его помощью вы всегда и везде можете подключиться к спутниковым системам.
- 20.08.2011 - 13:02Профессиональные радиостанции – это совокупность стандартного набора функций, влаго- и пылезащищенного корпуса, Вашей опоры и защиты в трудную минуту. Профессиональные рации требуют наличия сертификатов и лицензии. Такое оборудование отличается от
- 16.08.2011 - 08:29Современная телефония насчитывает столько стандартов, что несведущий человек, вполне, может запутаться во всем разнообразии предложений и поэтому, давайте попробуем разобраться, что есть что, чтобы не ломать при выборе телефонного аппарата или линии, к которой собственно его подключать.Простейший вариант как все уже догадались это городская тел...
- 10.07.2011 - 14:40Очень часто незначительное упрощение изделия ведет к значительному снижению его цены. Ярким примером являются корейские спутниковые ресиверы с ОС Lіnuх GІ S 9895 и его упрощенная модель GІ S 8180.
- 27.05.2011 - 14:24Заказчики сегодня все чаще желают получить высокое качество, поэтому высокие цены не отпугивают тех, кто понимает, что поговорку «скупой платит дважды» придумали вовсе не скупые и не глупые люди.
- 30.03.2011 - 10:35В современном бизнесе качественная связь – основа успешного развития бизнеса. Цифровые АТС и IP-АТС ведущих производителей поддерживают полный набор пользовательских приложений, позволяющих сотрудникам компаний вести бизнес в том режиме, к которому они наиболее привыкли. Электронная и голосовая почта, факс, традиционная телефонная с...