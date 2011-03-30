13.08.2012 - 17:22

В ходе подготовки к походу по воде многие посещают интернет-магазин радиотоваров в поисках подходящей радиостанции. При этом очень критично относятся к весу изделия, выгадывая каждый грамм, ведь снаряжение и так очень много весит, а тем более это даже не на себе нести придется, а надо будет со всем этим плыть по воде. Рассмотрим основные характерис...