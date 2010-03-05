Охранные устройства

20.10.2010 - 23:49

Камера видеонаблюдения в частном доме или квартире – уже давно не роскошь, а необходимость, одновременно выполняющая целый ряд функций. Надзор за качеством работы и порядочностью домашнего персонала, слежение за перемещением детей и их занятиями в отсутствие родителей, даже наблюдение за своей "второй половиной" - все это станет воз...