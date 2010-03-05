Охранные устройства
Охранные устройства
- 29.05.2014 - 08:55С элементами системы контроля и управления доступом мы сталкиваемся ежедневно. Самым элементарным из них является щеколда. К ним же относятся замки и другие запорные механизмы.Самой простой системой СКУД можно назвать домофон. Он состоит из вызывной панели, которая устанавливается у двери, абонентского устройства или монитора, который находится в...
- 07.11.2013 - 00:36Купольные камеры видеонаблюдения не перестают удивлять своими возможностями, иногда превышающими все ожидания. Это незаменимый элемент офисной, магазинной, муниципальной систем видеонаблюдения. Конструкция большинства таких устройств весьма проста: видеокамера, система передачи информации, датчики движения, поворотный механизм, ИК-подсветка, полусф...
- 15.09.2013 - 09:02Страж SMS 8x6 GPS-M - беспроводная gsm сигнализация, более усовершенствованная модификация предыдущей версии, имеет новые уникальные функции и возможности.
- 28.10.2011 - 13:27RFID представляет собой современную технологию осуществления автоматической идентификации которая используется для того, чтобы иметь возможность идентифицировать, отслеживать, сортировать, обнаруживать любое количество предметов и людей.
- 21.10.2011 - 08:43Компания Hyundai Telecom, входящая в корпорацию Hyundai Group, является производителем систем домашней безопасности и высококачественного оборудования для видеонаблюдения. Более двадцати лет мы занимается выпуском аудио- и видеодомофонов, систем CCTV.
- 16.02.2011 - 20:20Миром правит тот, кто владеет информацией. Эта истина ежедневно находит подтверждение в обычной жизни и является аксиомой в любых сферах деятельности. Именно поэтому многие научно-технические достижения направлены на то, чтобы различными методами добывать интересующие людей сведения, даже если эта процедура лежит вне плоскости закона.Прогрессир...
- 27.12.2010 - 15:31Уникальность современных систем видеонаблюдения неоспорима. Она очевидна всем, кто знаком с таким высокотехнологичным понятием, как IP адрес. Теперь им оснащаются и беспроводные видеокамеры.
- 23.11.2010 - 18:39Устройства пожарной безопасности представляют для большинства людей особый интерес. Сегодня мы рассмотрим устройство и принцип работы подобного оборудования.
- 20.10.2010 - 23:49Камера видеонаблюдения в частном доме или квартире – уже давно не роскошь, а необходимость, одновременно выполняющая целый ряд функций. Надзор за качеством работы и порядочностью домашнего персонала, слежение за перемещением детей и их занятиями в отсутствие родителей, даже наблюдение за своей "второй половиной" - все это станет воз...
- 18.10.2010 - 14:33Антирадары помогают водителю или украшают салон? Все больше гаджетов появляется в автомобиле.
- 21.09.2010 - 22:22Mетодики расчета стоимости работ на установку пожарной сигнализации.
- 30.08.2010 - 13:16Применение частотных приводов и устройств плавного пуска в промышленности не только эффективно и удобно, но и экономически выгодно: за счет снижения затрат электроэнергии эти устройства довольно быстро окупаются.
- 22.08.2010 - 22:14Сенсорные мониторы условно подразделяются на два основных вида согласно сфере применения. Вариант настольного применения, где мониторы используют в качестве инструментария управления компьютером для ввода и обработки информации в различных сферах деятельности. Промышленное использование мониторов, это комплектация различных систем, терминалов экспр...
- 18.08.2010 - 21:30<p>На любом промышленном предприятии остро стоит проблема контроля над всеми производственными процессами. Каждый технологический участок требует измерения ряда параметров, которые обеспечивают выпуск качественной продукции. Для подобного контроля используют различные контрольно измерительные приборы. В зависимости от измеряемого параметра...
- 16.08.2010 - 09:12Жизнь человечества тесно связана с электричеством, соответственно с электроприборами. Качественная эксплуатация электроприборов зависит от стабильного электропитания. Но, увы, человечество часто сталкивается с проблемами подачи электричества: при включенных холодильнике, микроволновой печи не возможно включить электрочайник – выбивает п...
- 25.06.2010 - 14:46Цифровые системы видеонаблюдения, несмотря на относительную дороговизну в сравнении с аналоговыми альтернативами, завоевывают все большую популярность. Происходит это в силу морального старения аналоговой техники, а также по ряду значимых причин.
- 11.06.2010 - 22:55Распространение систем контроля и управления доступа объясняется тем, что их применение позволяет решить множество проблем, связанных с разграничением прав допуска в отдельные помещения предприятия, офиса или гостиницы.
- 09.04.2010 - 09:00Блокиратор сотовой связи подавляет сигналы оборудования, которое работает в стандартах GSM, CDMA, AMPS. Это устройство эффективно в конференц-залах, кабинетах руководителей, театрах, больницах.
- 15.03.2010 - 17:21У видеокамер множество различных технических характеристик и функций. Более того, они различаются по типу конструкции, цвету записи, в каком разрешении работает камера. Какая же видеокамера подойдет для установки в кафе или магазине.
- 05.03.2010 - 09:41В современном мире становится все труднее хранить в тайне коммерческие секреты или детали личной жизни. Информацию пытаются получить всеми возможными способами, одним из которых является прослушивание телефона. С развитием технологий появилось большое количество устройств, позволяющих прослушивать ваши разговоры по сотовому телефону, или ваши разго...