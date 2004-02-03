Аудио & Видео
Аудио & Видео: обзоры, тесты, советы
"Аудио & Видео" - информация по новинкам аудио-, видео-техники и аксессуаров: обзоры аппаратуры (видеокамеры, телевизоры, магнитолы, DVD и др.), тесты, отзывы, советы, все, что поможет Вам сориентироваться и правильно сделать выбор той или иной аудио- или видео-техники.
- 27.09.2020 - 23:56Проверка матрицы ЖК-телевизора может спасти ваш бюджет и нервы, если вы уделите процедуре внимание перед покупкой (например, при получении товара со склада или после доставки), а не после неё. Дело в том, что все производители строго регламентируют возможные дефекты своих экранов.Но это не единственный случай, когда требуется проверка матрицы....
- 05.02.2020 - 23:38Усилители мощности звуковой частоты HXJ8002, HXJ8003 и CSC8002Выходная мощность рассмотренных выше микросхем достаточна для обеспечения работы головных телефонов. Для сопряжения с динамиком необходимо применять усилитель аудиосигнала. Для этой цели часто используются микросхемы типа HXJ8002, HXJ8003, CSC8002. Рассмотрим подробнее характеристики...
- 12.01.2020 - 23:14В статье рассматривается элементная база некоторых MP3 громкоговорящих устройств. Справочный материал, приведенный в статье, может быть полезен разработчикам подобных устройств, а также специалистам по ремонту.USB HOST MP3-декодер SOC AU6850На рынке есть большое количество разнообразных MP3 громкоговорящих устройств (MP3 Speaker Reader...
- 25.12.2018 - 21:18Импульсный, он же высокочастотный, трансформатор – это отдельный вид трансформаторов, который может работать с очень короткими импульсами тока и напряжениями на входе, обеспечивая при этом минимальный уровень искажения выходных импульсов.Чисто технически ничего не меняется, в составе высокочастотного трансформатора, также как и в силовом,...
- 23.04.2018 - 23:55Конструктор "для взрослых" - Ардуино, очень функциональный и может использоваться практически для любых задач. Если у вас есть своя задумка, но такого устройства в продаже нет, не беда – его можно собрать своими руками на базе Arduino.Очень часто пользователи сталкиваются с проблемой подключения своего "девайса" к сети...
- 21.12.2017 - 23:21Сегодня уже практически во всех домах появляются плоские ЖК (LDC, TFT) или плазменные цифровые телевизоры. А старые добрые ламповые уезжают на ссылку в дачные дома, перемещаются на балконы, в сараи или просто на свалку.И только радиолюбители рассматривают ставший ненужным старый телевизор в качестве источника радиодеталей.Один из ключевых э...
- 12.06.2017 - 23:53Основное отличие кремниевых (полупроводниковых) тюнеров - отсутствие металлического корпуса и значительное сокращение числа дискретных компонентов. Кремниевые тюнеры состоят из микросхем в малогабаритных корпусах и небольшого числа внешних элементов.Существуют два варианта кремниевых тюнеров:- с двойным преобразованием частоты входных сигна...
- 02.06.2015 - 12:27Видеокамеры (ВК) "Panasonic S70/S80/S90" на базе DL-механизма имеют логотип "Palmcorder" и относятся к ВК высокого класса. К известным автору моделям группы S70/80/90 относятся "NV-S70A/B/E, S78E, S88E, S90A/B/E, S900EN, S99E" и др. В данной статье рассмотрим модели "NV-S70/S77/S90/S900". имеющие много общих...
- 20.09.2014 - 08:37В настоящее время спутниковые системы связи стали неотъемлемой частью теле- и радиовещательной (ТВ и РВ) мировой инфраструктуры. Являясь промежуточным звеном между производителем ТВ и РВ программ и потребителем данной продукции, они стали интернациональным мостом между всеми жителями земного шара. Несомненно, телевидение несет культуру в наши дома...
- Новый 48-портовый Ethernet коммутатор уровня 2+ марки Lantech с пропускной способностью 136 Гбит/с и поддержкой каналов 10G19.04.2013 - 19:57"АРМО-Системы" анонсировала управляемый коммутатор уровня 2+ LTS-34452 компании Lantech для создания локальных и распределенных сетей ИТ-приложений и систем безопасности. Новинка имеет 44 порта 10/100/1000 Base-T, 4 гигабитных комбинированных SFP-слота и 4 слота расширения 1G/10G. Кроме того, Ethernet коммутатор обеспечивает высокую скоро...
- 08.01.2010 - 10:23Несмотря на то что количество телевизоров с электронно-лучевыми трубками (ЭЛТ) с каждым годом уменьшается, замена кинескопов в них еще долгое время будет актуальна. Данный материал подготовлен на основании практического опыта замены телевизионных кинескопов на кинескопы от мониторов в телевизорах, выполненных на шасси SS1, SS2, 3Y01, 3Y11, МОЗ, М28...
- 18.07.2008 - 15:32Линейка проекторов фирмы Sony модели VPL-ES2 VPL-ES3 VPL-CX20 VPL-CX70 VPL-VW50 VPL-VW100
- 23.06.2008 - 09:16Обновление программного обеспечения DVD проигрывателей собранных на основе чипов mediatek- МТ1379 и МТ 1389
- 26.05.2008 - 10:27Описание акустической системы, строгий тональный баланс и высокая разрешающая способность
- 04.03.2008 - 13:10Декодеры звуковых сигналов формата MPEG 2.5 на микросхеме STA013
- 29.10.2007 - 15:54Обзор проблем связанных с решением задач параметров изображения, качества воспроизведения изображения в телевизорах и мониторах
- 18.05.2007 - 08:37Philips 15PF5121/58: 15-дюймовый телевизор
- 28.04.2004 - 00:00Большинство людей, так же, как и многие из Вас любят и ценят хороший и качественный звук. Придя домой с работы, уставший и злой, порой бывает уже наплевать на все вокруг происходящее... Включишь микросистемку, хотя и нехотя, поставишь какой-нибудь компакт с приятной успокаивающей музыкой и все - душа радуется, забываешь обо всех п...
- 03.02.2004 - 00:00Я уверен, что многие из Вас рано или поздно сталкивались с такой проблемой, как поломки пультов дистанционного упраления... Согласитесь, не очень приятно, когда Ваш любимый пульт, будь то от телевизора или от видеомагнитофона, от музыкального центра или от домашнего кинотеатра сломался или его погрызла Ваша собака, вообще-то неважно то, как он сл...
- 03.02.2004 - 00:00Не знаю как Вам, но мне никогда не нравились огромные музыкальные центры, пускай он даже и выглядят внушающими и кажется,что их мощность настолько велика, что на полной громкости могут повылетать стекла - это не по мне... Я любитель более прекасного, того, что на первый взляд не внушает доверия, даже если оно вызывает улыбку на лице и желание смеят...