Аудио & Видео: обзоры, тесты, советы

27.09.2020 - 23:56

Проверка матрицы ЖК-телевизора может спасти ваш бюджет и нервы, если вы уделите процедуре внимание перед покупкой (например, при получении товара со склада или после доставки), а не после неё. Дело в том, что все производители строго регламентируют возможные дефекты своих экранов.Но это не единственный случай, когда требуется проверка матрицы....